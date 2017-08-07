 Россия искусственно затягивала ротацию украинской погрангруппы в пункте пропуска "Донецк", - Цигикал

"Россияне периодически на контролируемых участках границы, на разных уровнях - вот буквально вчера - выходят на руководителей погранотрядов. Они все-таки пытаются находить какие-то причины, чтобы перевести диалог в рабочее русло, делая вид, что ничего не происходит, пытаются решать какие-то технические задачи", - сказал П.Цигикал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Что касается зоны АТО и административной границы с временно оккупированным Крымом, по его словам, здесь по-прежнему любые контакты со стороной оккупанта равны нулю.
"Возникали вопросы, связанные с пребыванием нашей группы в их пункте пропуска "Донецк". Там наши пограничники и фискалы осуществляют визуальный осмотр так называемых "гуманитарных конвоев" РФ. Совсем недавно российская сторона специально затягивала разрешение на замену нашей группы, чтобы у наших пограничников вышел срок пребывания на территории РФ", - сказал П.Цигикал.
Глава Госпогранслужбы пояснил, что максимальный срок пребывания на территории иного государства составляет 90 дней.
"Российская сторона тянула до последнего, чтобы у них появились основания для того, чтобы обвинить нашу группу в нарушении миграционного законодательства. В результате, подключив международные каналы, в том числе ОБСЕ, нам удалось вовремя заменить представителей группы", - сказал П.Цигикал.
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Наша влада хоч розуміє який це зашквар?..
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на самом деле это не зашквар, инфа периодически проскакивает
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а это никогда через пункты пропуска и не проходило(400 км посадок и полей открыты абсолютно) ...более того мониторинговые миссии того же ОБСЕ на пунктах пропуска работают до 16 00...кто там катается по ночам - никто не контролирует - хоть танковую дивизию завести можно
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І що? ЗРАДА?
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