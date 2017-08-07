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 Россия искусственно затягивала ротацию украинской погрангруппы в пункте пропуска "Донецк", - Цигикал

граница

Российская сторона искусственно затягивала замену украинской погрангруппы в их пункте пропуска "Донецк", заявляет глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"Россияне периодически на контролируемых участках границы, на разных уровнях - вот буквально вчера - выходят на руководителей погранотрядов. Они все-таки пытаются находить какие-то причины, чтобы перевести диалог в рабочее русло, делая вид, что ничего не происходит, пытаются решать какие-то технические задачи", - сказал П.Цигикал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Что касается зоны АТО и административной границы с временно оккупированным Крымом, по его словам, здесь по-прежнему любые контакты со стороной оккупанта равны нулю.

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"Возникали вопросы, связанные с пребыванием нашей группы в их пункте пропуска "Донецк". Там наши пограничники и фискалы осуществляют визуальный осмотр так называемых "гуманитарных конвоев" РФ. Совсем недавно российская сторона специально затягивала разрешение на замену нашей группы, чтобы у наших пограничников вышел срок пребывания на территории РФ", - сказал П.Цигикал.

Глава Госпогранслужбы пояснил, что максимальный срок пребывания на территории иного государства составляет 90 дней.

"Российская сторона тянула до последнего, чтобы у них появились основания для того, чтобы обвинить нашу группу в нарушении миграционного законодательства. В результате, подключив международные каналы, в том числе ОБСЕ, нам удалось вовремя заменить представителей группы", - сказал П.Цигикал.

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....Возникали вопросы, связанные с пребыванием нашей группы в их пункте пропуска "Донецк". Там наши пограничники и фискалы осуществляют визуальный осмотр так называемых "гуманитарных конвоев" РФИсточник:https://censor.net.ua/n450704.......
Наша влада хоч розуміє який це зашквар?..
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это "проскальзывало" давно. Часто мимолетом в новостях упоминалось, что "...говноконвои дали посмотреть укр. пограничникам только поверхностно... и так далее...". Кто обращал на это внимание - становился кацапом, агентом....
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Я тоже никак не пойму эту тему.Им физически не дают осматривать,запугивают?Как то эта тема скользкая
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да просто не дают копаться в содержимом, открывают двери кузова--посмотрели, и хватит с вас...я так понял, это уже давно такие поверхностные осмотры и иногда даже про это говорят в наших новостях
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Все равно херь какая то.Т.е. наши на своей границе на птичьих правах.
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ты не понял, наши тут в гостях у рашистов, на их стороне границы
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да, тут ребята из тебя на ровном месте агента кремля сделают)))
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Как то все ето стремно читать что Рашка контролирует наших пограничников.
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они на территории россии находятся (не Дыры - а официальной россии)
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Что они там делают? Для Федерашки алиби обеспечивают? Мол дают отчеты для ОБСЕ что все грузы из Федерашки проверяются и военной техники и солдат РФ не видели?
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" военной техники и солдат РФ не видели"
а это никогда через пункты пропуска и не проходило(400 км посадок и полей открыты абсолютно) ...более того мониторинговые миссии того же ОБСЕ на пунктах пропуска работают до 16 00...кто там катается по ночам - никто не контролирует - хоть танковую дивизию завести можно
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Ну а я о чем? Я же и говорю, что украинские пограничники там только для галочки и пропагандистских розийских целей. Мол Украина сама контролирует границы а мы здесь непричем. А когда касабам нужно что то провести то наших не пускают или обходят обездными путями.
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О, так у нас граница под контролем? Выполнили минск2, и росия и Украина. Так наверное??
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Вообще непонятно зачем их там до сих пор держат в не человеческих условиях Их всеравно не допускают к досмотру Они могут только посчитать количество автомобилей
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а карамельный офшорнрник и сам этого не знает ЗАЧЕМ!
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Все дело в том, что на границе с Луганской областью есть кацапский город донецк. Скорее всего об этом пропускном пункте идёт речь.
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так и есть, а украинский донецк, он как бы и не на границе с рф находится
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Речь идёт о донецком направлении на самой границе
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причем тут направление?название пункта донецк, есть такой городок на границе, на рашатерритории
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Українські прикордонники здійснюють контроль на теріторії рашкі яка окупувала частину України, такого навить п'яниця не міг вигадати, а це реаліті шоу мінських домовленностей.
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пребыванием там наши фискалы и пограничники легализуют гум. конвои. кому это надо? кто от этого выигрывает?
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Хочеш секрет? А ще на території Хуйлостану є посольство України, посольство США, Польщі, консульства, торгівельні представництва, атташати. Там працюють дипломати, а також співробітники Зовнішньої Розвідки, ЦРУ, тощо.
І що? ЗРАДА?
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як маєш совість,прошу не гратись словами "зрада-перемога".Дуже прошу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия искусственно затягивала ротацию украинской погрангруппы в пункте пропуска "Донецк", - Цигикал
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