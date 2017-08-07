 Участниц Pussy Riot после акции в поддержку Сенцова задержали в российском Якутске

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Медиазоне" рассказала сама Алехина.
Алехину и Борисову увезли в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения - проведения несанкционированной акции.
Вчера Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от ИК-1, где находится Олег Сенцов, развернув большой плакат с надписью Free Sentsov.
"Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны", - поясняла Алехина.
25 августа 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Активиста Александра Кольченко приговорили к десяти годам колонии. Оба отрицали вину.
Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию в Якутии, Кольченко отбывает наказание в ИК-6 в Копейске.
Переговоры по поводу выдачи Сенцова и Кольченко Украине проводились неоднократно, однако российский Владимир Путин говорил, что "для этого нужно, чтобы "созрели" соответствующие условия".
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В мире в равных мерах существует добро - свет и зло - тьма. Между ними идет постоянная война , и человеку дозволено встать на любую сторону. Каждый поступок, каждое желание и мысль смертного может оказаться брешью в броне противника. Можно жить в бедности и гармонии, а можно в роскоши и пороке. Но первых божество поведёт к свету по широкой дороге, а вторых - по узкому лезвию и такой исход ждет рассею , ИМПЕРИЮ ЗЛА!!
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