 Пограничники проверили российский рыболовецкий сейнер, замеченный в 10 милях от берега под Мариуполем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
Так, согласно сообщению, пограничники выявили на выходных в Азовском море в 10 милях от берега движение неизвестного судна.
"На запросы оно не отвечало, из-за этого в готовность сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки данное судно идентифицировали как рыболовецкий сейнер под флагом РФ", - сообщили в ГПСУ.
Капитан судна сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова.
"Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений во время осмотра не выявлено", - сказано в сообщении.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что акватория Азовского моря находится под их усиленным контролем, постоянно отслеживаются все суда, которые находятся в море.
"Лишь с начала года сотрудники Морской охраны пограничного ведомства во время несения службы осмотрели больше 450 судов, а свыше 10 задержали", - говорится в сообщении.
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Противостояние на Донбассе - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России,точно так же как и ситуация с Крымом, который впоследствии был аннексирован.
Об этом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью РИА Новости.
"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала "восстание" на Донбассе", - сказал польский министр.
Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт."Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", - добавил Ващиковский.https://www.obozrevatel.com/politics/nikakogo-krizisa-net-polsha-pryamo-ukazala-na-agressiyu-rossii-v-ukraine.htm
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