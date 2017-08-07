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Все про:Азовское море (137) Госпогранслужба (2948) корабль (912) Мариуполь (4124)

 Пограничники проверили российский рыболовецкий сейнер, замеченный в 10 милях от берега под Мариуполем

корабль

Сотрудники Госпогранслужбы Мариупольского отряда морской охраны осуществили проверку российского рыболовецкого судна, находившегося в 10 милях от украинского берега.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Так, согласно сообщению, пограничники выявили на выходных в Азовском море в 10 милях от берега движение неизвестного судна.

"На запросы оно не отвечало, из-за этого в готовность сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки данное судно идентифицировали как рыболовецкий сейнер под флагом РФ", - сообщили в ГПСУ.

Капитан судна сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова.

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"Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений во время осмотра не выявлено", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что акватория Азовского моря находится под их усиленным контролем, постоянно отслеживаются все суда, которые находятся в море.

"Лишь с начала года сотрудники Морской охраны пограничного ведомства во время несения службы осмотрели больше 450 судов, а свыше 10 задержали", - говорится в сообщении.

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Противостояние на Донбассе - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России,- министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
Противостояние на Донбассе - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России,точно так же как и ситуация с Крымом, который впоследствии был аннексирован.
Об этом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью РИА Новости.
"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала "восстание" на Донбассе", - сказал польский министр.
Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт."Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", - добавил Ващиковский.https://www.obozrevatel.com/politics/nikakogo-krizisa-net-polsha-pryamo-ukazala-na-agressiyu-rossii-v-ukraine.htm
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а слабо было отправить это корыто на постоянные гастроли в гости к ансаблю им. Алесандрова?
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Надо было рихвирендум на сейнере объявить на предмет вступления сейнера в рыбпром Украины.
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Пограничники проверили российский рыболовецкий сейнер, замеченный в 10 милях от берега под Мариуполем на скорость погружения. В норматив уложился.
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Почему так близко к Мариуполю ? Как то легко поверили и кому - кацапам ! Наверняка у них было другое задание. Может за борт что-то сбросили...
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это даже не провокация, скорей всего проверяют готовность наших пограничников, значит, там чтото готовится
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А російські прикордонники українських рибалок топлять і вбивають
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники проверили российский рыболовецкий сейнер, замеченный в 10 милях от берега под Мариуполем
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