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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2948) граница (3111) Цигикал (7)

 Введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы существенно облегчит нам работу, - глава Госпогранслужбы

граница

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявляет, что ведомство в целом положительно поддерживает инициативу некоторых депутатов ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.

"Мы положительно относимся к такой инициативе. Сегодня за незаконное пересечение границы законодательством предусмотрен штраф, к уголовной ответственности привлекаются только организаторы. Я думаю, что введение уголовной ответственности существенно облегчит нам работу: ведь люди, которые незаконно пересекают границу, будут знать об ужесточении меры наказания и это будет как превентивная мера", - сказал П.Цигикал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам главы ведомства, в Госпогранслужбе поддерживает эту инициативу, поскольку это поможет в охране государственной границы.

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Поставити вздовж кордону шибениці через кожні 10 метрів і як пошепче.
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Паніка порошенка щодо можливого повернення Саакашвілі робить з нього посміховисько! Смішний та трусливий Президент нам не потрібен! За мутки з громадянством пєтя сяде на довічне, бо це порушення Конституції у явному вигляді!
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Пораженко с Сааховым сильно лоханулся. Мишико много знает.
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Благими намерениями выстлана дорога в ад,а хорошими делами в рай. (с) Это полный текст.
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Ну да. И повесить по парочке поляков, румын, молдаван, мадьяр, словаков, бульбашей, ну и штук 3-4 россиянина. Даже и шептать не надо.
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Пугала с распятыми москалями, очень хорошо отпугивать будут.
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Они бы и расстрел ввели, только чтоб не пустить Михо в Украину.
Кстати: ходят слухи, что Штаты собираются дать Сааке гражданство и отправить в Украину спецпредставителем по борьбе с коррупцией!! )))
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Небоженко источник этих слухов.Эму Трамп лично сообщил.
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а саак находится в польше и мечтает о возвращении в Украину...совпадение?
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Троллям разом пришли методички. Забавно... ))
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Введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы ...

Посадят. Затем будут пару лет кормить и проч ... По окончанию строка возможно депортируют ...
Кому это надо? Или это новая коррупционная схема ?
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Визовый режим с РФ - это вопрос нацбезопасности Украины

https://www.youtube.com/watch?v=GkOIzA_g3SY
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы существенно облегчит нам работу, - глава Госпогранслужбы
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