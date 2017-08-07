 Введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы существенно облегчит нам работу, - глава Госпогранслужбы

"Мы положительно относимся к такой инициативе. Сегодня за незаконное пересечение границы законодательством предусмотрен штраф, к уголовной ответственности привлекаются только организаторы. Я думаю, что введение уголовной ответственности существенно облегчит нам работу: ведь люди, которые незаконно пересекают границу, будут знать об ужесточении меры наказания и это будет как превентивная мера", - сказал П.Цигикал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам главы ведомства, в Госпогранслужбе поддерживает эту инициативу, поскольку это поможет в охране государственной границы.
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Кстати: ходят слухи, что Штаты собираются дать Сааке гражданство и отправить в Украину спецпредставителем по борьбе с коррупцией!! )))
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Посадят. Затем будут пару лет кормить и проч ... По окончанию строка возможно депортируют ...
Кому это надо? Или это новая коррупционная схема ?
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https://www.youtube.com/watch?v=GkOIzA_g3SY
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