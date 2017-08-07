 "Немедленно прихлопнуть эту заразу, пока не поздно", - российский журналист Мальгин о пропагандисткой системе "Спутник", вещающей по всему миру

Размах предприятия грандиозен. Национальные редакции не дублируют друг друга, нет общих материалов, к каждой национальной аудитории подбирается свой ключик, учитывается специфика каждой страны

", - отмечает Мальгин.

"Посмотрел я выборочно некоторые "Спутники". "Спутник" на польском языке вмешивается во внутренние дела Польши,"Спутник" на итальянском - извращает события в Италии, "Спутник" на французском - издевательски комментирует события французские. И в этом отличие от советского Иновещания, официальной целью которого было "освещение жизни в Советском Союзе" на иностранных языках. Тут тоже есть сказки о российском благополучии, житницах и кузницах. Но умеренно. Главное не скрывается, а напротив декларируется: это наш взгляд на ваши события, да, это наша пропаганда, мы хотим сказать правду о ваших странах, потому что эту правду вы услышите только от нас."Кажется, Макрон сказал, что по крайней мере французскому "Спутнику" он собирается положить конец: это фейк-ньюз, которые работают на разрушение французского государства. В принципе нормальным было бы придавить весь гадюшник сразу. Не слушая вопли про удушение свободы слова. Не надо недооценивать эффективность путинских щупалец, которые он запустил по всему земному шару, не пожалев для этого дела своих миллиардов. "Спутники" эти - только часть общей системы международной российской пропаганды, беспрецедентной по своему размеру и охвату. В основе ее - ложь и расшатывание системы мирового права, разрушение существующих союзов, оправдание агрессий и диктатур и стирание грани между добром и злом. Яркий пример использования свободы слова и других свобод демократических государств для уничтожения этих самых демократических государств, их блоков, их идеалов. Немедленно прихлопнуть эту заразу, пока не поздно", - призывает российский журналист.