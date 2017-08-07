 "Немедленно прихлопнуть эту заразу, пока не поздно", - российский журналист Мальгин о пропагандисткой системе "Спутник", вещающей по всему миру

"Посмотрел я выборочно некоторые "Спутники". "Спутник" на польском языке вмешивается во внутренние дела Польши,"Спутник" на итальянском - извращает события в Италии, "Спутник" на французском - издевательски комментирует события французские. И в этом отличие от советского Иновещания, официальной целью которого было "освещение жизни в Советском Союзе" на иностранных языках. Тут тоже есть сказки о российском благополучии, житницах и кузницах. Но умеренно. Главное не скрывается, а напротив декларируется: это наш взгляд на ваши события, да, это наша пропаганда, мы хотим сказать правду о ваших странах, потому что эту правду вы услышите только от нас. Размах предприятия грандиозен. Национальные редакции не дублируют друг друга, нет общих материалов, к каждой национальной аудитории подбирается свой ключик, учитывается специфика каждой страны", - отмечает Мальгин.
"Кажется, Макрон сказал, что по крайней мере французскому "Спутнику" он собирается положить конец: это фейк-ньюз, которые работают на разрушение французского государства. В принципе нормальным было бы придавить весь гадюшник сразу. Не слушая вопли про удушение свободы слова. Не надо недооценивать эффективность путинских щупалец, которые он запустил по всему земному шару, не пожалев для этого дела своих миллиардов. "Спутники" эти - только часть общей системы международной российской пропаганды, беспрецедентной по своему размеру и охвату. В основе ее - ложь и расшатывание системы мирового права, разрушение существующих союзов, оправдание агрессий и диктатур и стирание грани между добром и злом. Яркий пример использования свободы слова и других свобод демократических государств для уничтожения этих самых демократических государств, их блоков, их идеалов. Немедленно прихлопнуть эту заразу, пока не поздно", - призывает российский журналист.
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удар свободой слова по парашинской лжи.
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Если технология существует и достаточно изучена - конструктивнее взять её самим на вооружение. Но денег тратить не хочется...
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Рашка - це обридлий фейк, це бомж чи засцика, якого стараєшся обійти десятою дорогою. Поїдьте на Кіпр, побачите там адекватних кацапів, які раді, що урвали зі "скрєпной родіни". Переживаю за Кіпр...
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щодо х@йла - нехай таким він буде у наступному житті
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Знакомая поехала в моксель,работает там в одной из центральных бюджетных организаций мааацквы. Вчера базикали по скайпу с ней, ватная на всю голову подружайка поделилась впечатлениями о мокселе, о работе, о людях.
Каждый мааацквич заходит в бюджетную организацию с е*лом а-ля «ясукаключиотлексусапотерял», это визитка мацвыча. Без выражения на лопатоприемнике а-ля «хулитыпалишьнаменяхолопе*аный» - москвич не москвич ;
Все Украинцы для москвичей - е*анаялимитА. Они не правильно говорят па гуцки, они расп*здяи ,они лентяи, они виноваты во всем плохом. Хуже виноваты только американцы;
К людям с донецкой-луганской пропиской отношение как к таджикам .самый часто задаваемый вопрос: хулиты сюдаприехалхохоле*аный?;
Мужики с плохой пропиской в мокселе имеют права таджиков. За паспорт рнд можно выхватить в ебло от работодателя, ибо все понимают,что в подвале это оригами печаталось;
С паспортом рнд муж подружайки в мокселе легальную работу не нашел за месяц , с паспортом Украины нашел за 4 дня ;
За слова «яснаваросии-ясрыныдылыныры» можна получить по морде. Для всех мацквичей ты-е*аныйхохол-салоед;
Немытые жрут и пьют говно. Если кого видишь в супермаркете,кто ищет товары производства не рф- земляк полюбому;
В каждой мацкофскай будке или квартире есть газовый вентиль,который отключит газ Украине. Немытые в бога так не верят,как в газовый вентиль;
Кавказсцев ну очень дохера. Уважают Украинцев за смелость, немытых считают алкашней. Москва уже не столица рф,а столица Кавказа . И москвичи с этим согласны ;
Подружайка получила выговор в трудовую книжку на второй день работы. За улыбчивость клиентам . Перед записью в трудовую начальник ей прочитала лекцию про то,шо если будешь улыбаться клиентам,то могут подумать шото не то, мол ты не работник бюджетной организации, а бл*дина. Подружайка прих*ела;
Все в бюджетной организации стучат друг на друга. Это шото типа традиции: кто быстрее напишет донос на коллегу. Потом эти доносы разбираются на внутренних совещаниях или превращаются в выговоры в трудовую. Все как при ссср короче;
Если ты молодая девчонка, то ходи на работу в паранже или соблюдай стиль у*бище-стайл. Мания того, что клиент бюджетной организации приходит в бюджетную организацию в поисках именно шалавы,а не по другим вопросам, напоминает веру в личный газовый вентиль у обычного мацвыча ;
В рф проблем нету. Проблемы в Сирии, в Украине, американцы тупят, геи в Европе, рф все завидуют и хотят напасть на немытую . Об этом знают все машквычи и не знают только приезжие;
Порошенко алкаш, вованподайчумадан - молодой пид*р , спарцмен и дзюдоист. Порошенко развалит Украину завтра или послезавтра, скоро дефолт . Пукин держит в страхе весь мир и решает вапрооосы. Кто не знает этого - е*анаяпятаяколонна;
Если ты настоящий немытый,то ты не работаешь. Твоя задача нае*ать , припахать того,кто сделает работу за тебя или создавать видимость рабочего процесса. Если ты работаешь на работе- ты вые*уешься или понтуешься ;
В Крыму передасты и лентяи, на Донбассе тоже. Немытые мальчики зря гибнут за дамбас,но гуцких там нет;
Чтобы переспорить немытого,нужно на него именно орать, аргументы логические не канают. Кто кого перекричал,тот и прав ;
Сп*здить у коллеги телефон,который за одним столом с тобой сидит-норма. Отмазка,если спалили- я случайно;
Уровень ненависти немытых к народам по: первое место-американцы,второе Украинцы, третье- евреи, четвертое - кавказсцы или все приезжие ;
Макрон трахает бабушку. Самая популярная шутка за месяц в мацкве. Галкин любит пугачеву, а Макрон бабушколюб. Модно идти по улице и ,когда увидишь бабушку на улице, сказать: «смотри! Любовница Макрона идет!» и ржать;
Никто не смотрит соловьева и киселева,но все знают ,о чем была последняя передача с их участием;
Мораль: месяц реальной жизни в немытой делает больше,чем любая пропаганда. Надо теще купить билет Срочно.
Адольф Донецкий http://censoru.net/19709-adolf-doneckiy-rasskaz-o-moksele-so-slov-vatnicy.html
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