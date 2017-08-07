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 Политика Украины
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Все про:суд (21371) Онищенко Александр (502)

 Суд направил "дело Онищенко" в Апелляционный суд для определения подсудности

Соломенский райсуд Киева суд 7 августа направил "газовое дело" в Апелляционный суд для определения подсудности за Шевченковским райсудом Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Решение принято по ходатайству одного из адвокатов Кирилла Антонова. Адвокат настаивал, чтобы дело рассматривалось в Шевченковском районе - по месту нахождения потерпевшей стороны - госкомпании "Укргаздобыча".

Прокуроры САП были против. Они сообщили, что дело передали в Соломенский суд по месту нахождения НАБУ, как органа расследования. Единственное место преступления в обвинительном акте не установлено. 7 августа Соломенский суд попытался провести подготовительное заседание по "газовому делу". В связи с решением вопроса подсудности сегодняшнее заседание окончено.

Суд направил дело Онищенко в Апелляционный суд для определения подсудности 01

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Напомним, что всего в этом деле 8 обвиняемых. Один из них Валерий Постный считается соорганизатором схем Онищенко. Недавно Постный вышел из СИЗО под залог в 10 млн грн. Постный, а также остальные обвиняемые и их адвокаты присутствовали на заседании.

Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.

По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн.
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визнають не підсудність - тим більше, пацан добрі)) справи робив!
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Вы уже посланы нах можете не парится клоуны
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Всё скучно тут и голова начинает от новостей лопаться.Пойду на ЮТУБ там веселее.
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Украинская прокуратура, как любовь в презервативе, движение есть, а результата нет.
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Цікава, а головне ВІРНА думка! Любительська риболовля..... А, взагалі - то "направили в Апеляційний суд? Якщо самі не можуть виявитит підслідність, то що це за юристи, які вони судді? Все це НАСМІХАЮТЬСЯ НАД нами за НАШІ (немалі) гроші.....Не наша це держава
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Шоу продолжается. Старые незаконченные дела сменяются новыми задержаниями и уведомлениями о подозрении, да только ни одного топового не посадили, а олигархов вообще не трогают.
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А когда отправите дело Ющенко ( с Катрусей ) за " Больницы будущего для детей " ???
ЛУЦЕНКО , ТЫ ПРЕПАРИРОВАННЫЙ ПРОКУРОР ПОРОШЕНКО , ЕСЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ , ЧТО ТВОЁ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ "ПРАВОСУДИЕ" НАРОД НЕ ВИДИТ , ТО ТЫ ОЧЕНЬ ОШИБАЕШЬСЯ , ДУМАЮ , ЧТО КОГДА НАРОД БУДЕТ ВЫПИСЫВАТЬ ТВОЕМУ ШОКОЛАДНОМУ КУМУ ТРИНДЮЛЕЙ , ТО И ТЕБЕ ХОРОШО ПЕРЕПАДЁТ .
Я КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПРОРОК , СКАЖУ ВАМ ТАК :
1. В ПЕРВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НАРОД ПЛЯСАЛ НА МАЙДАНЕ И ПЕСНИ ПЕЛ С ХОРОВОДАМИ .
2. ВО-ВТОРУЮ , ПОД ЗВУК БАРАБАНОВ ИЗ БОЧЕК , НАРОД ЗАБИВАЛИ СНАЙПЕРА МУСОРСКИЕ , КАК СКОТ НА СКОТОБОЙНЕ !
3. В ТРЕТЬЮ РЕВОЛЮЦИЮ , НАРОД БУДЕТ ЗАБИВАТЬ ОЛИГАРХИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ , КАК СКОТ НА СКОТОБОЙНЕ И НИКТО ЕГО НЕ ОСТАНОВИТ.
ПОЭТОМУ ЮГИК , ИДИ НАХ.. ПОКА НЕ ПОЗДНО .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд направил "дело Онищенко" в Апелляционный суд для определения подсудности
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