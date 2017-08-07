 Суд направил "дело Онищенко" в Апелляционный суд для определения подсудности

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Решение принято по ходатайству одного из адвокатов Кирилла Антонова. Адвокат настаивал, чтобы дело рассматривалось в Шевченковском районе - по месту нахождения потерпевшей стороны - госкомпании "Укргаздобыча".
Прокуроры САП были против. Они сообщили, что дело передали в Соломенский суд по месту нахождения НАБУ, как органа расследования. Единственное место преступления в обвинительном акте не установлено. 7 августа Соломенский суд попытался провести подготовительное заседание по "газовому делу". В связи с решением вопроса подсудности сегодняшнее заседание окончено.
Напомним, что всего в этом деле 8 обвиняемых. Один из них Валерий Постный считается соорганизатором схем Онищенко. Недавно Постный вышел из СИЗО под залог в 10 млн грн. Постный, а также остальные обвиняемые и их адвокаты присутствовали на заседании.
Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн.
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ЛУЦЕНКО , ТЫ ПРЕПАРИРОВАННЫЙ ПРОКУРОР ПОРОШЕНКО , ЕСЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ , ЧТО ТВОЁ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ "ПРАВОСУДИЕ" НАРОД НЕ ВИДИТ , ТО ТЫ ОЧЕНЬ ОШИБАЕШЬСЯ , ДУМАЮ , ЧТО КОГДА НАРОД БУДЕТ ВЫПИСЫВАТЬ ТВОЕМУ ШОКОЛАДНОМУ КУМУ ТРИНДЮЛЕЙ , ТО И ТЕБЕ ХОРОШО ПЕРЕПАДЁТ .
Я КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПРОРОК , СКАЖУ ВАМ ТАК :
1. В ПЕРВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НАРОД ПЛЯСАЛ НА МАЙДАНЕ И ПЕСНИ ПЕЛ С ХОРОВОДАМИ .
2. ВО-ВТОРУЮ , ПОД ЗВУК БАРАБАНОВ ИЗ БОЧЕК , НАРОД ЗАБИВАЛИ СНАЙПЕРА МУСОРСКИЕ , КАК СКОТ НА СКОТОБОЙНЕ !
3. В ТРЕТЬЮ РЕВОЛЮЦИЮ , НАРОД БУДЕТ ЗАБИВАТЬ ОЛИГАРХИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ , КАК СКОТ НА СКОТОБОЙНЕ И НИКТО ЕГО НЕ ОСТАНОВИТ.
ПОЭТОМУ ЮГИК , ИДИ НАХ.. ПОКА НЕ ПОЗДНО .
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