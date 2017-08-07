EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  152  1
Материалы по теме:
Все про:интернет (1501) киберпреступление (365) хакер (671) киберполиция (78) Демедюк (2)

 Серверы M.E.Doc были взломаны заранее до начала атаки вируса "Petya.A", - глава киберполиции Демедюк

интернет хакер блокировка взлом кибератака

До начала атаки через скомпрометированы серверы компании был распространен "backdoor".

Глава киберполиции Сергей Демедюк заявляет, что серверы компании-разработчика бухгалтерской программы M.E.Doc были взломаны заранее до начала атаки вируса "Petya.A". Об этом он рассказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, до начала атаки через скомпрометированы серверы компании был распространен "backdoor", который позволял считывать информацию с зараженного компьютера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередная хакерская атака ожидается 24 августа, на День независимости Украины, - глава киберполиции Демедюк

"Еще 15 мая через процедуру обновления M.E.Doc было установлено вредоносное программное обеспечение, так называемый backdoor (основной целью backdoor является тайное и быстрое получение доступа к данным, в большинстве случаев - к зашифрованным и защищенным. - Ред.). Человек, который удерживала этот канал, мог получать данные, которые находились на пораженном компьютере", - пояснил Демедюк.

Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус "Petya.А" зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСерверы M.E.Doc были взломаны заранее до начала атаки вируса "Petya.A", - глава киберполиции Демедюк
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти