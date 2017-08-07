 Серверы M.E.Doc были взломаны заранее до начала атаки вируса "Petya.A", - глава киберполиции Демедюк

Глава киберполиции Сергей Демедюк заявляет, что серверы компании-разработчика бухгалтерской программы M.E.Doc были взломаны заранее до начала атаки вируса "Petya.A". Об этом он рассказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, до начала атаки через скомпрометированы серверы компании был распространен "backdoor", который позволял считывать информацию с зараженного компьютера.
"Еще 15 мая через процедуру обновления M.E.Doc было установлено вредоносное программное обеспечение, так называемый backdoor (основной целью backdoor является тайное и быстрое получение доступа к данным, в большинстве случаев - к зашифрованным и защищенным. - Ред.). Человек, который удерживала этот канал, мог получать данные, которые находились на пораженном компьютере", - пояснил Демедюк.
Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус "Petya.А" зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
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