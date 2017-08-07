 Начиная с 2015 года в Украину не пустили около 20 тысяч россиян, - Цигикал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава погранслужбы Петр Цигикал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Если говорить о статистике, то с 2015 года по 3 августа 2017 года включительно отказано во въезде более 20 тыс. россиянам. Цифры говорят о том, что все-таки больше всего отказов было в 2015 году - 10,9 тыс., в 2017 году - это уже около 3 тыс. граждан РФ", - сказал
По его словам, причины отказа во въезде - это в основном необоснованная цель поездки, превышение срока регистрации, нет подтверждения финансового обеспечения поездки.
"Если говорить о запрете на въезд, то на сегодняшний день речь идет о 3 тыс 148 гражданах РФ. Из них почти 100 - это известные российские артисты и публичные лица, в основном которые незаконно посещали Крым", - сказал Цигикал.
Напомним, 25 июля глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке. Новым руководителем ведомства был назначен Петр Цигикал.
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