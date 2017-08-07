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Все про:Госпогранслужба (2943) граница (3109) Россия (71761) Цигикал (4)

 Начиная с 2015 года в Украину не пустили около 20 тысяч россиян, - Цигикал

цигикал

Начиная с 2015 года по настоящее время, в Украину не пропущены около 20 тыс. граждан РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава погранслужбы Петр Цигикал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о статистике, то с 2015 года по 3 августа 2017 года включительно отказано во въезде более 20 тыс. россиянам. Цифры говорят о том, что все-таки больше всего отказов было в 2015 году - 10,9 тыс., в 2017 году - это уже около 3 тыс. граждан РФ", - сказал

По его словам, причины отказа во въезде - это в основном необоснованная цель поездки, превышение срока регистрации, нет подтверждения финансового обеспечения поездки.

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"Если говорить о запрете на въезд, то на сегодняшний день речь идет о 3 тыс 148 гражданах РФ. Из них почти 100 - это известные российские артисты и публичные лица, в основном которые незаконно посещали Крым", - сказал Цигикал.

Напомним, 25 июля глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке. Новым руководителем ведомства был назначен Петр Цигикал.

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Неверный подход,надо было их впустить и осудить по всей строгости закона ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачиная с 2015 года в Украину не пустили около 20 тысяч россиян, - Цигикал
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