 Трупы переодели в "гражданку" и бросили в лесополосе, - в ГУР рассказали, как командование ВС РФ скрывает свои потери на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

омандование 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ скрывает гибель военнослужащих разведывательной роты, которые подорвались на мине во время выполнения диверсионных действий. По решению руководства бригады, тела погибших были переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе неподалеку от линии соприкосновения. Прибывшим из РФ родственникам было сообщено, что погибшие лица никогда не служили в армии "ЛНР/ДНР", а военное командование "республик" к их гибели непричастно", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГУР, таким образом, руководство российских оккупационных войск не только скрывает факт участия российских наемников и кадровых военных в боевых действиях против сил АТО, но и лишает семьи погибших материальной помощи в связи с потерей кормильцев.

"Указанный и другие случаи пренебрежительного отношения командование 1 АК к подчиненному личному составу повлияли на рост числа военнослужащих, не желающих продолжать службу в частях и соединениях корпуса", - добавили в пресс-службе украинской разведки.

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