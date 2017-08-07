 Рогозин угрожает Молдове обострением ситуации в Приднестровье: "Там у нас воинский контингент, который охраняет склады бывшей 14-й армии"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".
"Это больше всего нас беспокоит, - сказал он, отвечая на вопрос, может ли конфликт с молдавским правительством привести к обострению ситуации вокруг Приднестровья. - Там у нас воинский контингент, который охраняет склады бывшей 14-й армии, Советской армии. Во-вторых, там наши миротворцы, их примерно 450 человек... Сейчас молдавские власти и службы безопасности перекрывают нам возможность ротации наших миротворцев, которые, естественно, заканчивают срок службы и должны вернуться, останавливают официальных представителей России".
"Это предмет очень жесткого разговора, но, судя по всему, этот разговор пойдет у нас уже не с Бухарестом и не с Кишиневом. Будем разговаривать с теми, кто эти ниточки дергает", - добавил он.
"В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которая помогает обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняет склады с боеприпасами вблизи села Колбасна, оставшиеся после распада СССР", - говорится в сообщении российского информагентства.
"То есть держать на территории иностранного государства тысячный военный контингент под предлогом охраны советского склада в селе Колбасна - это нормально, с точки зрения Рогозина", - пишет известный российский журналист Андрей Мальгин.
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Эти твари сами никогда не успокоятся , их цинизму ,наглости и преступности нет предела.
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Только что крымский форум почитал. Получил удовольствие.
Они уже воют.
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СР получился бы очень неплохой повод полностью затянуть удавку блокады этого гетто ватников. И решить вопрос этого рассадника "сруцкого мира" раз и навсегда.
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