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Все про:Молдова (853) Приднестровье (376) Рогозин (195)

 Рогозин угрожает Молдове обострением ситуации в Приднестровье: "Там у нас воинский контингент, который охраняет склады бывшей 14-й армии"

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, заявляет, что политика правительства Молдовы может привести к обострению ситуации вокруг непризнанного Приднестровья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".

"Это больше всего нас беспокоит, - сказал он, отвечая на вопрос, может ли конфликт с молдавским правительством привести к обострению ситуации вокруг Приднестровья. - Там у нас воинский контингент, который охраняет склады бывшей 14-й армии, Советской армии. Во-вторых, там наши миротворцы, их примерно 450 человек... Сейчас молдавские власти и службы безопасности перекрывают нам возможность ротации наших миротворцев, которые, естественно, заканчивают срок службы и должны вернуться, останавливают официальных представителей России".

"Это предмет очень жесткого разговора, но, судя по всему, этот разговор пойдет у нас уже не с Бухарестом и не с Кишиневом. Будем разговаривать с теми, кто эти ниточки дергает", - добавил он.

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"В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которая помогает обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняет склады с боеприпасами вблизи села Колбасна, оставшиеся после распада СССР", - говорится в сообщении российского информагентства.

"То есть держать на территории иностранного государства тысячный военный контингент под предлогом охраны советского склада в селе Колбасна - это нормально, с точки зрения Рогозина", - пишет известный российский журналист Андрей Мальгин.
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доугрожается, что будет свой контингент через астрал телепортировать.
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А что так сложно организовать , что там не чего было охранять? Например- недопалок.
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У них везде контингент у соседей, охраняющий склады....
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Хер им, а не склад. Я бы их на выход в одних портках бы выпускал. Не*уй шастать.
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Один выход -всем объединяться против рашки и бить всеми возможными методами и предметами, пока не окочурится.
Эти твари сами никогда не успокоятся , их цинизму ,наглости и преступности нет предела.
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толстозадого урода зацепило, что его даже в Молдову не пускают. Это только начало.
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Перекрывать рашистам кислород... Потихоньку, потихоньку. Но везде. Так кислород и кончится.
Только что крымский форум почитал. Получил удовольствие.
Они уже воют.
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там у самих местных оружия больше чем на самой базе
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Пора Молдове заявку на членство в НАТО подавать, иначе этот чирий сам не рассосётся.
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При искусственном обострении ситуации в ПМСР получился бы очень неплохой повод полностью затянуть удавку блокады этого гетто ватников. И решить вопрос этого рассадника "сруцкого мира" раз и навсегда.
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Закрыть воздушные и сухопутные коридоры сообщения с русским контингентом.Выпускать свободно,не впускать обратно.Как раз плюнуть.Между пмр и рф одни "союзники" рф.
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Орда . Она всех за@бала . Люди хотят жить в мире , а тут эта беда .
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Сэрсэра нет, 14-й армии нет, какого хрена там касабы делают? МирАтворцы мля... Утилизировать артсклады и пошли нах... Ине нАдА никакой ротации...
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надо просто вывести расейский склад на расеюшку и ничего охранять не надо. А ватавоинов вышвырнуть в мордор
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРогозин угрожает Молдове обострением ситуации в Приднестровье: "Там у нас воинский контингент, который охраняет склады бывшей 14-й армии"
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