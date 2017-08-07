 В воскресенье на Донетчине совершено 6 убийств, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управление Национальной полиции в Донецкой области.
"За сегодня от рук убийц погибли 6 людей в Мариуполе, Бахмуте и Константиновке", - сказано в сообщении.
Как отмечается, на протяжении дня в результате комплекса следственно-оперативных действий все причастные к тяжким преступлениям были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска Донецкой области".
В частности, в Мариуполе задержан 45-летний инвалид детства, который имеет психологическое заболевание и подозревается в убийстве 88-летней матери и своей сестры. Задержанный к продуктивному контакту недоступен и направлен в специализированную больницу.
Еще одно двойное убийство раскрыто в Бахмуте, где после распития спиртных напитков один их местных жителей убил 51-летнего и 64-летнего знакомых.
В Константиновке было раскрыто два не связанных между собой убийства - 60-летнего и 63-летнего мужчин. Подозреваемые в убийствах задержаны, с ними работает следствие.
По всем фактам открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ч.1 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Задержанным угрожает до 15 лет лишения свободы.
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Уверен, что при их некомплекте вы пройдете медкомисию при любом состоянии здоровья. Говорят, что там ментам поболее платят.
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