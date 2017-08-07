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Все про:Нацполиция (8298) убийство (5108) Донецкая область (4555)

 В воскресенье на Донетчине совершено 6 убийств, - полиция

убийство нож

Сотрудники полиции Донецкой области в течение воскресенья, 6 августа, раскрыли 4 убийства, из них два двойные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управление Национальной полиции в Донецкой области.

"За сегодня от рук убийц погибли 6 людей в Мариуполе, Бахмуте и Константиновке", - сказано в сообщении.

Как отмечается, на протяжении дня в результате комплекса следственно-оперативных действий все причастные к тяжким преступлениям были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска Донецкой области".

В частности, в Мариуполе задержан 45-летний инвалид детства, который имеет психологическое заболевание и подозревается в убийстве 88-летней матери и своей сестры. Задержанный к продуктивному контакту недоступен и направлен в специализированную больницу.

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Еще одно двойное убийство раскрыто в Бахмуте, где после распития спиртных напитков один их местных жителей убил 51-летнего и 64-летнего знакомых.

В Константиновке было раскрыто два не связанных между собой убийства - 60-летнего и 63-летнего мужчин. Подозреваемые в убийствах задержаны, с ними работает следствие.

По всем фактам открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ч.1 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Задержанным угрожает до 15 лет лишения свободы.

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"От депрессии" трудотерапия помогает, а район таки специфический.
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А как Сабаков хвалил своих сепарских мусорков Голубана и Амброськина которые навели порядок на даунбасе...
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Не за Сабакова, но не хотите ли вы в полицию на востоке пойти?
Уверен, что при их некомплекте вы пройдете медкомисию при любом состоянии здоровья. Говорят, что там ментам поболее платят.
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Легкая работа, по соседству с бандитами из ЛДНР, что и говорить...
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Ага)) Но и антагонизм к мусорам повсеместный там может быть выражен "поярче", типа: РГД, РПК, РПГ....
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они ждут Востока чтобы, достойно встретить и слиться в одно органическое целое
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!" (c) Это не в оправдание сабакова и ... Судя по инфе, все убийцы задержаны.
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психологическое заболевание ))) он что психологом был ?
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не одна полиция не вставит моск, - недоступная процедура,это лишняя хромосома, доказано войной.
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Не в войне и не в хромосомах дело, Киев - насколько я знаю - тоже "не пасет задних". ИМХО, деградация общества умноженная на законодательство Украини.
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Так от такой то житухи у людей крыша и не может не ехать ...
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