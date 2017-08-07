 На проект "Стена" планируется потратить около 500 млн грн в 2017 году, - Госпогранслужба

"На сегодняшний день за 2015-2016 годы мы получили 600 млн грн., это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд. грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн грн., плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн грн. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн. грн., что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год", - сказал П.Цигикал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, есть существенное недофинансирование этого проекта, соответственно, замедляется и проведение работ на месте. "Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог", - сказал глава Госпогранслужбы.
П.Цигикал напомнил, что, согласно проекту, речь идет о границе с РФ в Харьковской, Черниговской и Луганской областях. По его словам, до конца текущего года планируется завершить работы в Харьковской области.
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https://ua.censor.net.ua/photo_news/423313/turechchyna_pobuduvala_330kilometrovu_betonnu_stinu_na_kordoni_z_syriyeyu_ta_irakom_foto
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А противотанковые рвы предназначены для того, чтобы задержать танковый прорыв на такое время, которое позволит расчетам с Джавелинами подскочить в нужное место.
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ДОТ SK16 (Линии Маннергейма) спустя почти столетие ...
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Может нужно хоть сетку поставить и контрольно-следовую полосу сделать?
А "Стена" - это только дурацкое название.
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Але якщо стіну будує Яценюк, то противник не прорветься ніяк - від сміху всі мехводи захлинуться водкой.
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Вон Яйценюк хотя бы 300 метров сетки -рабицы за лярд гривен показал.
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