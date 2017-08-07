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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2943) граница (3109) оборона (976) финансирование (1259) Цигикал (4)

 На проект "Стена" планируется потратить около 500 млн грн в 2017 году, - Госпогранслужба

стена

Государственная пограничная служба Украины рассчитывает потратить на проект "Стена" в 2017 году около 500 млн грн., заявил глава ведомства Петр Цигикал.

"На сегодняшний день за 2015-2016 годы мы получили 600 млн грн., это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд. грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн грн., плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн грн. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн. грн., что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год", - сказал П.Цигикал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть существенное недофинансирование этого проекта, соответственно, замедляется и проведение работ на месте. "Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог", - сказал глава Госпогранслужбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основные приоритеты Госпогранслужбы - усиление подразделений на границе, расширение полномочий и служба пограничников в зоне АТО, - Цигикал

П.Цигикал напомнил, что, согласно проекту, речь идет о границе с РФ в Харьковской, Черниговской и Луганской областях. По его словам, до конца текущего года планируется завершить работы в Харьковской области.
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- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.
- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
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Но с ярдов перешли на скромных 500 млн. Мельчает сенина тема, но на жизнь хватит.
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Имя Сенино, дело Сенино будет жить в веках!(с)
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Интересно, сколько бы стоил спутниковый русскоязычный какал?
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а сене процент будет за новаторское решение?
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У нас такой же точно сеткой обнесли года два назад зону выгула собак. Сейчас на ней уже куча дыр - собаки погрызли.
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Как так? Проект "стена" был успешно завершен Арсением в Флориде!
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Торгаші кляті 4-й рік "будують" і все їм мало... Турки за рік зробили:

https://ua.censor.net.ua/photo_news/423313/turechchyna_pobuduvala_330kilometrovu_betonnu_stinu_na_kordoni_z_syriyeyu_ta_irakom_foto
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Потому что в других странах делают а у нас тратят. Потом так и отчитаются что мы успешно потратили 500 миллионов...
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идиотизм чистой воды - даже линия Мажино французов не спасла во время 2-й мировой...Для современной армии преодолеть стенки и рвы не вопрос... Лучше бы эти средства потратили на создание мобильных вооруженных групп... - тех же погранцов к примеру...
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Это не от современной армии строится, а от йобнутых орков и диверсионных групп.
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Ничего не поделаешь, от обустройства восточной границы нам не отпетлять.
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Проект нужно было назвать не стена а забор из сетки ! И пока достоят 2 часть 1 сгниет !
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теперь Яцык будет кусать локти, как это и без него?
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Без соответствующе оборудованной границы с путинско-фашистским рейхом Украина будет наводняться хуйловскими шпионами и диверсантами практически неограниченно. Тот, кто против оборудования границы - либо враг, либо полезный врагу идиот.
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Miko R 798886a8 - у нас они и по безвизу свободно ездят - сотни автобусов и десятки поездов...А против современной армии эти стенки и канавы полный бред.. Это уже устарело во 2-й мировой... Стенки после победы нужно ставить..., а ожидая вторжения только деньги на ветер...

На проект "Стена" планируется потратить около 500 млн грн в 2017 году, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2479
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Ездят с биометрическим паспортом, исключающим подделку и однозначно идентифицирующим личность, а не пробираются через дырявую границу в любом количестве и с чем угодно.
А противотанковые рвы предназначены для того, чтобы задержать танковый прорыв на такое время, которое позволит расчетам с Джавелинами подскочить в нужное место.
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лучше всякой "стены" украинцев от российского безыдейного стада москальского альфа-козла отделяет причастность к национальной идее Украины суть которой в недопустимости противоречий. Именно идея устранить противоречия, созданные властями в 2013 году украинцев на Майдан вывела. И это все та же идея, с которой более 1500 лет назад был Киев основан на месте перевоза через Днепр, на которой противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы. Большей стены, чем россиянская безыдейность в сравнении с величием украинской идеи никому не создать. Ну а с военной точки зрения этот забор не препятствие. И то, что украинская власть вместо того, чтобы усиливать и укреплять украинскую национальную идею такие вот заборчики строит лишь показывает, что во власти в Украине не совсем украинцы встречаются, которые противоречия плодят, а не устраняют их.
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это просто демагогия, идея и все остальное, а то что фиг его знает с чем воюют солдаты ВСУ это реальность, то что граница дырявая это тоже факт. Ну при чем идея? Воровать не надо и воров выбирать не надо, вот и вся идея
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то, за что воюет всю свою историю украинский народ и ВСУ как раз и есть идея, а отрицать этот факт - занятие демагога. Ваша схоластика не позволяет вам общие выводы делать.
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потратить дело не хитрое, особенно в нашей державе! Вот еще бы результат для Державы был положительный.

ДОТ SK16 (Линии Маннергейма) спустя почти столетие ...

На проект "Стена" планируется потратить около 500 млн грн в 2017 году, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3512
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на стіні потрібно шпалерно портрети Яценюка малювать, щоб чеченські бойовики уссикалися підходячи до муру
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Ну пока не придумали проекта получше, для защиты нашей страны, пускай хоть этот развивают. А то я смотрю нашему президенту и премьеру плевать а безопасность страны
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А вы вообще в курсе, что там местами границы вообще нет?
Может нужно хоть сетку поставить и контрольно-следовую полосу сделать?
А "Стена" - это только дурацкое название.
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Еще одну ежегодную статью распила бюджета изобрели. Теперь это станет традицией.
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А почему два года так слабо финансировали и вообще, как-то туго дело идет? Гройсман пришел к власти и замял это дело?
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Вже одні такі були - набудували стін, а противник їх просто обійшов, навіть, традиційно обійшов))
Але якщо стіну будує Яценюк, то противник не прорветься ніяк - від сміху всі мехводи захлинуться водкой.
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Они хоть бы показали ту стену.
Вон Яйценюк хотя бы 300 метров сетки -рабицы за лярд гривен показал.
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как я понимаю проект "Стена" уже можно переименовывать в проект "пила". Ждем пока он плавно перерастет в проект "лыжи"..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа проект "Стена" планируется потратить около 500 млн грн в 2017 году, - Госпогранслужба
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