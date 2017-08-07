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 Основные приоритеты Госпогранслужбы - усиление подразделений на границе, расширение полномочий и служба пограничников в зоне АТО, - Цигикал

цигикал

Новоназначенный глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал рассказал об основных приоритетах на посту руководителя ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если говорить об основных задачах, то речь идет о тактическом усилении подразделений на границе. На сегодняшний день многие наши подразделения имеют, на мой взгляд, и, по мнению многих экспертов, очень большие участки ответственности. Эффективно организовать службу на таких участках очень сложно. Поэтому мы планируем все-таки увеличить присутствие пограничников на границе и развернуть новые подразделения", - сказал Цигикал

Он отметил, что этот вопрос будет согласовывать с руководством страны, поскольку он требует определенных финансов.

"Сегодня такая необходимость существует на восточном участке, с учетом военной агрессии России, и на западной границе в связи с деятельностью организованных преступных групп", - пояснил глава Госпогранслужбы.

В эту систему, по словам Цигикала, вписывается и активизация деятельности участковых инспекторов на второй линии границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восточная граница, коррупция, преступность: новый глава Госпогранслужбы Цигикал определил первоочередные задачи

"Если рассмотреть систему охраны границы в целом, то на первой линии у нас стоят погранотделы, а на второй линии - инспектора. Мы планируем, чтобы участковые были подготовленными специалистами, которые пройдут дополнительное обучение в нашей академии. Их задача - работа с местным населением для профилактики преступлений: работа с молодежью, в школах, на местных собраниях. То есть, участковый инспектор должен жить жизнью той громады, которая находится непосредственно на линии границы", - пояснил глава Госпогранслужбы.

Третий приоритет, по его словам, касается определенных реформ в контексте расширения полномочий ведомства.

"Мы уже вывели оперативно-розыскные подразделения из состава отрядов и сделали в региональных управлениях оперативно-розыскные управления. Оперативный состав сейчас действует автономно на третьей линии, где непосредственно формируется состав преступления, где находятся организаторы преступного бизнеса. Сейчас мы изучаем вопрос возможного расширения полномочий Госпогранслужбы", - сказал Цигикал.

Он добавил, что этот процесс пока находится на ранней стадии, поэтому каких-то конкретных решений нет.

"Мы рассматриваем вопрос предоставления погранведомству функций досудебного следствия по определенным статьям Уголовного кодекса. Ведь мы ведем оперативно-розыскную деятельность где-то по 10 статьям Уголовного кодекса, а следствие по этим статьям проводят другие правоохранительные органы", - сказал Цигикал.

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Важным приоритетом, по его словам, была и остается служба в зоне АТО. "Наши подразделения в этом районе всегда в приоритете, мы пытаемся максимально обеспечить их всем необходимым: и техникой, и вооружением, и одеждой на зиму, и топливом. Могу с уверенностью сказать, что наши военнослужащие в зоне АТО размещены в стационарных подразделениях и обеспечены всем необходимым", - сказал глава Госпогранслужбы.

Кроме того, руководство погранведомства планирует начать обновление своего парка плавсредств, что очень важно для морской охраны. "В запросе на бюджет следующего года мы заложили для этого необходимые средства", - сказал Цигикал.

Напомним, 25 июля глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке. Новым руководителем ведомства был назначен Петр Цигикал.


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Недолюбливаю погранцов. Они все другие рода войск называют шурупами.
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знаем что ты любишь ВСУ - они кацапов утилизируют...\я тебя не обидел кацапами, или обделил...?\
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талант, так швидко розібрався, як треба руліти) погранцями)))
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... и всем, как ни странно, подавай расширенные полномочия. Куда дорога?
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Петр --- ЦИГИКАЛ --- может вы не знаете , но я вам подскажу -- кроме восточного и западного -- направления вашей деятельности -- существует --- ГЛАВНОЕ --северное направление -- где ходу российским войскам до Киева --три часа . И не одного блок поста по трассе Киев - Москва -- а трасса хороша -- идешь 140 --даже не трясет .Меньше стратегии в башке дорогой -- больше по ГРАНИЦЕ ходи ( не на ЛЭНД Крузере кружи с блядями и банями )
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Виктор Кондратюк 9346c35a - без паники.. - это план такой, заманить орду в Киев..., а вот там мы и покрошим их в мелкую капусту... Как в Грозном 1996...
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Вы знаете -- КУТУЗОВЫ у украинских военспецов немножко рядовых воинов заколебали . Кутузовым некогда --совсем времени нет на совещания и бани . Порадеть за Украину только с трибуны ТВ и газет времени только и хватает . Кто бы умный еще бы и речи им писал , который немного в в простом Военном деле разбирается . А то дал одно интервью и сразу видно , что дурак дураком .
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не вовремя, ой как не вовремя из ПВ (погранвойск) превратили в ДПСУ и подчинили ментам по типу европейской POLICE Border, решили что воевать уже не с кем?
С таким соседом нужно ДПСУ в полноценные ПВ разворачивать и инженерный опыт Маннергейма изучать (Линия Маннергейма)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсновные приоритеты Госпогранслужбы - усиление подразделений на границе, расширение полномочий и служба пограничников в зоне АТО, - Цигикал
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