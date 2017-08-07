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 Число жертв ужасного ДТП под Киевом возросло до семи: в больнице умерла 8-летняя девочка

дтп

Число жертв дорожно-транспортного происшествия под Киевом на Бориспольской окружной дороге возросло до семи человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сказал спикер Нацполиции в Киевской обл. Николай Жукович.

"Девочка была доставлена в больницу, но по состоянию на утро она уже умерла", - сказал он.

При этом чиновник полиции посчитал нужным обратить внимание на национальность людей, ехавших в одной из машин. В частности он добавил, что в автомобиле "Жигули" ехали лица ромской национальности. Этот автомобиль нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон фуры и выехал на встречную полосу.

Напомним, в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель "Opel" остался жив, пассажир авто погибла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 9-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж
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мне вот абсолютно не жаль, того дебила - который грубо нарушил ПДД и забрал с собой жизни шестерых человек. Жаль только, что он не один укокошился.
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Да еще и в перегруженной машине пошел на опасный обгон!
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ну так это и есть два грубых нарушения ПДД.
1. Количество пассажиров.
2. Нарушение правил обгона.
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А если учесть, что большинство дебилов (той самой национальности) никогда ни о каких ПДД не слышали, а часто ездят годами (!) без всяких прав (!) на вождение, то... Выходит, у нас или очень коррумпированная полиция (в недавнем прошлом ГАИ), или очень либеральные законы. Бывая в Закарпатье не раз слышал истории, как у ромов стоят во дворе по 2-3 машины вообще безо всяких документов.
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это будет продолжаться до тех пор пока в Украине ездит металлолом на украинских бляхах.
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Ты дурак? При чем здесь какой автомобиль? Здесь скорее ключевой фактор "лица ромской национальности". Загруженный жигуль 6 людьми пошел на обгон...еще и десять мешков картохи в багажнике наверно...
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а среди лиц других национальностей дебилов не наблюдается?
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...москалів чи не всім скопом можна до них зарахувати...
+ луГанДонців.
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кроме дебилов есть еще организмы со скрепами...которые сильнее всякого дебилизма
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Вы очень зря так считаете. В ЕС такое законодательство, что и цыгане не нарушают .
А в Украине, цуки- депутаты опять на Мальдивах жопы гребут, вместо того чтобы совершенствовать законодательство
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В Словакиии полиция стает где хочет и тормозит выборочно любого с проверкой на алкоголь .
Много вы видели в выходные полиции на дорогах в Киев с проверкой на алкоголь?
Цуке саьакову в голову жто не приходит- шашлыки, машлыки -ОНЕ ОТДЫХАЮТ
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Что я зря считаю? Что дебил национальности не имеет?
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В ес дебилов меньше . Вопрос в законодательстве. Вон в Словакии одну нашу знакомую со швейцарским паспортом ( родом из рашки) задержала полиция вместе с детьми - после рюмки вина, продержали в полиции несколько часов- теперь она за рулем ни грамма.
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Ничего приедут с домов(с запада- с княжества Монако - «Лазурный Берег» Ницца, Канны, Марсель, Сан-Тропе, и тд.....) и айда за заработок ,- начнут "совершенствовать законодательство"-заробатывать, мало не покажется....
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Сам дурак. На говноТАЗе любое столкновение после 60 км в час - гарантированная смерть.
А шоб убиться на такой скорости на любом немце, так это нужно сильно постараться.
Результат этой аварии это подтверждает!
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найти образованного цыгана - большая проблема. А необразованный человек изучить ПДД просто не в состоянии, это аксиома. Нужно бить по головам тех продажных тварей, которые за 200 баксов выписывают "липовые" водительские права...
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"нава паліцея" там у жодного пиздюха немає дійсно "вивчених " прав на водіння.
хто зараз ходить в автошколи .якщо за 200 баксів можна купити
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Украинские дороги - первый фронт, судя по потерям?
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Во, война на дорогах! Кстати, обратили внимание, что исчезла напрочь статистика с ленты УКРНЕТа, о том что "Сегодня на дорогах Украины, в ДТП погибли/пострадали..." Это чтобы нашу психику ранимую поберечь. И про смерти на пожарах стали редко писать, ежесуточно... По той же причине. Статистика- ужасающая!
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и плюс ко всему утопленники на водоемах, вот где бы посмотреть статистику по годам.
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Ужасающая... Ну это субъективная оценка. Гибнет действительно много людей на дорогах. Но статистика относительно стабильная. Если равномерно распределить годовую статистику, то получается один человек гибнет на дороге каждые два часа. Т.е. за сутки 12 человек.
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Какая любимая фраза большинства водителей? Правильно: "Зачем пристегиваешься? Не нужно!"
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а к чему пристегиваться в жыгуляторе,набитом циганами?
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Кстати реакция форумчан - прямое подтверждение Ваших слов. Люди, пристёгивайесь! И сзади тоже обязательно.
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Делать рискованный обгон в груженой людьми битком машине... это надо очень не любить себя и своих пассажиров. У меня авто немного по мощнее этого жигуля, и то, если полный салон людей другой раз подумаешь, а такая ли проблема потянуть немного за фурой.
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Страшно открывать Цензор. Страшно читать. безумно жаль людей.
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не открывай и не читай!
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Проблема в том, что получить права без денег у нас в стране практически невозможно, независимо от того умеешь тЫ ездить или нет!
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У вас в стране может быть...а в Украине так это запросто..... вот только уметь ездить мало...нужно еще ПДД выучить и знать....
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проблема в том, что дороги восновном две полосные (и без разделителя посредине), одна в одну сторону и одна в другую, это в то время когда в европе 4 полосы в ОДНУ сторону и 4 в ДРУГУЮ.
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тю...а шо мешает например,поворачивать налево из первого ряда,или направо из четвертого? было бы желание...
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Я получал свои права: в 1970-м на мотоцикл (молодой был, еще в школе учился) и в 1980-м на легковую - даже и не слышал, что можно за деньги, ни *уя не зная и не умея. Сейчас бросил это дело(вождение) - понимаю, а вдруг мне плохо? остальных-то за что я убью??? Живем, и я, и мои близкие, и неизвестные мне, случайные
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Если бы была бляха с подушками безопасности, а не гроб ВАЗ, то все бы отделались травмами.
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Неееее! Нашим людям 10 летние иномарки нельзя! Они воздух портят.
Поэтому продолжаем ездить на 20 летнем совецком говне.
Которое портит ЖИЗНЬ...
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не волнуйтесь. Даю гарантию что перед выборами порох будет толкать инициативу о снятии пошлин. Если пройдет поднимет себе рейтинг, если не пройдет понизит рейтинг юле и ляшку. шо так, шо так он будет в выигрыше. Сейчас ему просто это не нужно, так как электорат просто забудет до выборов кто продвинул инициативу.
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Царство Небесне загиблим
Але на дорогах у нас зараз твориться просто війна!
Правил не знають і не дотримуються більше половини водіїв
Я із 2007 року кожен день за кермом але такого бардаку як зараз ніколи не було
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Бардак этот был всегда.. Просто раньше никто этого не замечал и СМИ не особо афишировали в новостных лентах ДТП. Просто надо такие штрафы впаять и внести изменения в уголовный кодекс поправки, чтобы иным меньше хотелось нарушать правила. Вот, например, человек в месяц зарабатывает 10 тысяч. За нарушение ПДД пускай платит в 2-3 раза больше своей зарплаты. Или зарабатывает 200 тысяч, то пускай лям платит. За пьянку я бы вообще к чертовой матери сразу пожизненно избавлял право водить да еще 3-6 месяцев гражданских работ. По 2 часика метлой после работы помахать или траву пощипать на пользу общества. Через пиз@юлину надо переучать все общество, которое до сих пор живет в своем мире, а то едешь по дороге и не знаешь - доедешь ты до места назначения или нет.
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самое страшное не пьянка, а превышение скорости - лишать прав навечно
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вчера на осокорках пьяный мудак сбил двух детей на обочине, одного ребенка насмерть, вот таких нужно стерилизовать и садить.
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Жаль, что население не успело линчевать этого ублюдка... До него так и не дошло, что этой девочке ИЗ-ЗА НЕГО уже никогда не ходить в школу, жить, любить... А наши суды... знаем мы наше кривосудие
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таких мудаков вижу на дорогах через одного.
и сразу визги прочих мудаков - "почему дети на дороге, почему они не сидят дома в наручниках. виноваты родители, сами, школа..."
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В Жиге-трупы. В Опеле -выжили.
При столкновении иномарки и нашего говнохлама у наших машин шансов нет...
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eto avto menya obgonyalo 3 dnya nazad, sprava,po schebenke. znal,chto nedolgo emu tak ezdeit'.
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А мне всегда было интересно, ну почему ромы всегда такими шалманами в одном авто ездят. Не раз наблюдал подобное. Впрочем и сельское население тоже. Мотор слабый, в машине жарко, людей полно, багажник битком. + машина старая и с точки зрения безопасности вообще критики не выдерживает. А на самом деле давно пора запретить эксплуотацию всех этих ГАЗов, ВАЗов, АЗЛК.
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превышение скорости должно наказываться пожизненным лишением прав
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одно из преступлений влады - разрешение поворота на перекрёстке на красный!!! свет.
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Кто-нибудь видел на курсах в автошколе хоть 1 цыгана,а они ездят!
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Правильно указали, что ехали ромы.
Эта публика живет в своем мире, для них Украина - пустое место.
Потому и мы должны относиться к ним соответственно.
Встречка, перегруженная машина, бедная женщина, погибшая в Опеле.
Это будет продолжаться, пока мы не научим нацменов уважать украинские законы.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧисло жертв ужасного ДТП под Киевом возросло до семи: в больнице умерла 8-летняя девочка
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