 Число жертв ужасного ДТП под Киевом возросло до семи: в больнице умерла 6-летняя девочка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сказал спикер Нацполиции в Киевской обл. Николай Жукович.
"Девочка была доставлена в больницу, но по состоянию на утро она уже умерла", - сказал он.
При этом чиновник полиции посчитал нужным обратить внимание на национальность людей, ехавших в одной из машин. В частности он добавил, что в автомобиле "Жигули" ехали лица ромской национальности. Этот автомобиль нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон фуры и выехал на встречную полосу.
Напомним, в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель "Opel" остался жив, пассажир авто погибла.
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Земля пухом...
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1. Количество пассажиров.
2. Нарушение правил обгона.
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+ луГанДонців.
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А шоб убиться на такой скорости на любом немце, так это нужно сильно постараться.
Результат этой аварии это подтверждает!
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Поэтому продолжаем ездить на 20 летнем совецком говне.
Которое портит ЖИЗНЬ...
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Але на дорогах у нас зараз твориться просто війна!
Правил не знають і не дотримуються більше половини водіїв
Я із 2007 року кожен день за кермом але такого бардаку як зараз ніколи не було
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При столкновении иномарки и нашего говнохлама у наших машин шансов нет...
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