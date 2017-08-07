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Все про:Крым (20338) электроэнергия (59)

 В оккупированном Крыму возобновились отключения электричества

На южном берегу оккупированного полуострова энергетики ввели графики временного отключения электроснабжения. Причина - превышение допустимой нагрузки на воздушной линии "Симферопольская - Ялта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Минэнерго РФ.

Отмечается, что крымчане активно пользуются кондиционерами из-за установившейся жары до 40 градусов Цельсия.

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"6 августа, в 10:33 по Москве, отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ "Симферопольская - Ялта". Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 июля, крупнейшие города оккупированного Крыма и Севастополь остались без электричества. Минэнергетики РФ заявило, что причиной обесточивания аннексированного Крыма стала "аномальная жара", которая привела к аварийному отключению линий электропередач.
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Да...? Вы там были? Жарко и воды нет совсем. Это я вам как географ говорю. Не та там высота, чтоб прохладно было.
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читая крымские сайты понимаешь что целование в жопу Путина крысчанами продолжается, поэтому свет им не нужен пусть им жома путинская светит.
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На крымских сайтах пишут московския тролли) Под крымчан косят...
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Та ладно! А на кого тогда опирались "зеленые человечки"? Кто флаги украинские рвал? Кто в спину плевал? Кто доносы строчил? Все белые и пушистые???
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причем тут все? Были и такие, только я не сказал бы про большинство. Перестаньте уже повторять тут кисилевские сказки.
Даже на ватафоруме Севастополя, местных идиотов было очень не много, большинство было "понаехавших". Сейчас местных еще меньше.
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А.... простите, холодильник тоже от жопы будет работать? Как-то сомнительно. А холодильник в такую жаропень - ой, как нужен. Представляю супермаркет с вырубленными на три часа холодильниками.
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Как сказать, как сказать С нынешней точки зрения - может засланный артист львовского театра, ДРГУ был? с далеким прицелом???
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Ця гіфка з нетовтомним морячком дурачком є абсолютним рекордсменом по кількості застосувань йому мабуть добряче гикається.
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А остальное - по возврату, с процентами! Покажите пример в истории: кто нае*ал банкиров???
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Якщо літом є відключення світла то що ж буде зимою? Камні с нєба?
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на зиму у них заготовлены методички про "крымчане активно пользуются обогревателями")
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Путин лампу выключает, итти вашу мать! Бомбам тока не хватает! Надо понимать!
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И высыхает Крым без днепровской воды.... Скоро - грязные и вонючие в темноте...


В "курортном" Джанкое высохли родники. Северо-Крымский канал питал водяной пласт степного Крыма. Нет канала - нет воды. У многих в скважинах тоже пропала вода. Это катастрофа. Даже ватники пишут, что Крым возвращается во временя до постройки Украиной канала.
В оккупированном Крыму возобновились отключения электричества - Цензор.НЕТ 3395

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9mZS6xcTVAhXGh7QKHQlWC1sQqUMIJjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fsociety%2Fnovosti-kryimnasha-predatel-vidish-loha-v-zerkale-a-on-tam-est.htm&usg=AFQjCNG3qvNuFa2PjmEjkGEscOsbKxVyBw



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Весь с иссохшей зеленью
Абсолютно весь
Полуостров (гр)ебанных
В Черном море есть!
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"6 августа, в 10:33 по Москве, отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК.Источник:https://censor.net.ua/n450679

життя по масквабаду, все окей!
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Эти крысы думали, что нае*ут ВСЕХ! Они и не подозревали (мозгов-то нет), что они лабораторные крысы )(уйла!
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і не кажіть дядьку), це в них діагноз, такий - хуйло головного мозку!
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Вообще-то при пиковой нагрузке надо отключать энергоемкие производства, а не население.
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Энергоемкое производство делает бабло, а население - НЕТ! То, что Вы сказали - это парадигма НОРМАЛЬНОГО общества, а то что происходит в раССии - парадигма трупного скопления.
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так отключайте кацапы - можешь даже Хуйлу написать своё рацпредложение...
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В оккупированном Крыму возобновились отключения электричества - Цензор.НЕТ 385
Роза Анакойхер‏ @Anakoyher 14 ч.14 часов назад

Россияне делятся на тех, кто считает: хуй с ним и так хорошо, их называют патриотами, и на тех, кто хочет, чтоб было лучше. Это - предатели.
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Запустят сименсовские турбины и решат проблему. Может быть.
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запустять. Сільське господарство та туристичну галузь вже запустили.
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Вже навчились підшипники кувалдою правильним чином за...ярювати?
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Может кацапы, может немцы приедут. Чего смотреть-то? Давай ставочки сделаем.
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піпец турістичній галузі Криму, все погано і так, а коли ще й світла нема буде південне узбережжя синіх ліхтарів)
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Та ні! Красные - это горячие, живые, стоячие, в конце-концов! А синие - холодные, мертвые, готовые к разложению

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Сині ліхтарі то під очима, москалі дали один одному у темряві.
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а ще Україна нарешті відімкнула лугандон від нашої мережі.. здається, у кацапів не вистачає потужностей на півдні
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06 марта 2014 Леонід Каганов
ШАПКА
Пока сосед в домашних тапках
смотрел по телеку футбол,
я у соседа спиздил шапку
и с нею в комнату ушел.
Она далась мне как награда,
как главный призовой билет.
Мне эту шапку было надо
последние пятнадцать лет!
Я слишком долго жил обсосом,
в карманах у меня дыра,
и на меня смотрели косо
соседи со всего двора,
дворняжки не давали лапку...
Но нынче - зацените, эй!
Я тот, кто может спиздить шапку,
не заработав пиздюлей!
Мне снова стало чем гордиться!
Я снова строен и высок!
Свои встревоженные лица
не суйте в мой дверной глазок!
Вы ждете от меня ответа?
Не скрою: очень рад, друзья,
что кто-то спиздил шапку эту.
Но кто сказал, что это я?
Она не то, чтоб прямо Гуччи,
но у меня мотив иной:
для шапки будет только лучше,
когда она теперь со мной!
А вдруг сосед её на сраку
надел бы вместо головы?
А вдруг бы в ней устроил драку,
и пострадали лично вы?
И прочих аргументов тыща,
я рассудителен и зол...
Но не дадут ли по еблищу
когда закончится футбол?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Крыму возобновились отключения электричества
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