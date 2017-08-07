 В оккупированном Крыму возобновились отключения электричества

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Минэнерго РФ.
Отмечается, что крымчане активно пользуются кондиционерами из-за установившейся жары до 40 градусов Цельсия.
"6 августа, в 10:33 по Москве, отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ "Симферопольская - Ялта". Информация уточняется", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 28 июля, крупнейшие города оккупированного Крыма и Севастополь остались без электричества. Минэнергетики РФ заявило, что причиной обесточивания аннексированного Крыма стала "аномальная жара", которая привела к аварийному отключению линий электропередач.
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Даже на ватафоруме Севастополя, местных идиотов было очень не много, большинство было "понаехавших". Сейчас местных еще меньше.
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морячкомдурачком є абсолютним рекордсменом по кількості застосувань йому мабуть добряче гикається.
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В "курортном" Джанкое высохли родники. Северо-Крымский канал питал водяной пласт степного Крыма. Нет канала - нет воды. У многих в скважинах тоже пропала вода. Это катастрофа. Даже ватники пишут, что Крым возвращается во временя до постройки Украиной канала.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9mZS6xcTVAhXGh7QKHQlWC1sQqUMIJjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fsociety%2Fnovosti-kryimnasha-predatel-vidish-loha-v-zerkale-a-on-tam-est.htm&usg=AFQjCNG3qvNuFa2PjmEjkGEscOsbKxVyBw
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Абсолютно весь
Полуостров (гр)ебанных
В Черном море есть!
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життя по масквабаду, все окей!
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Роза Анакойхер @Anakoyher 14 ч.14 часов назад
Россияне делятся на тех, кто считает: хуй с ним и так хорошо, их называют патриотами, и на тех, кто хочет, чтоб было лучше. Это - предатели.
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Новости Крымнаша. Выпуск #993 за 06.08.2017 «Предатель, видишь лоха в зеркале? А он там есть!» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/08/06/novosti-kryimnasha-vyipusk-993-za-06-08-2017-predatel-vidish-loha-v-zerkale-a-on-tam-est/ … ВВЕДЕНЫ БЛЭКАУТЫ
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ШАПКА
Пока сосед в домашних тапках
смотрел по телеку футбол,
я у соседа спиздил шапку
и с нею в комнату ушел.
Она далась мне как награда,
как главный призовой билет.
Мне эту шапку было надо
последние пятнадцать лет!
Я слишком долго жил обсосом,
в карманах у меня дыра,
и на меня смотрели косо
соседи со всего двора,
дворняжки не давали лапку...
Но нынче - зацените, эй!
Я тот, кто может спиздить шапку,
не заработав пиздюлей!
Мне снова стало чем гордиться!
Я снова строен и высок!
Свои встревоженные лица
не суйте в мой дверной глазок!
Вы ждете от меня ответа?
Не скрою: очень рад, друзья,
что кто-то спиздил шапку эту.
Но кто сказал, что это я?
Она не то, чтоб прямо Гуччи,
но у меня мотив иной:
для шапки будет только лучше,
когда она теперь со мной!
А вдруг сосед её на сраку
надел бы вместо головы?
А вдруг бы в ней устроил драку,
и пострадали лично вы?
И прочих аргументов тыща,
я рассудителен и зол...
Но не дадут ли по еблищу
когда закончится футбол?
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