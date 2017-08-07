 По команде главаря террористов "ДНР" Захарченко активизировалась "инвентаризация пустующего жилого фонда", - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Вслед за "ЛНР", в "ДНР" резко активизировалась очередная кампания по "инвентаризации пустующего жилого фонда""Правоохранители ДНР" вместе с представителями "администрации главы ДНР" А.Захарченко и "министра доходов и сборов ДНР" А.Тимофеева ("Ташкент") выискивают "брошенные" квартиры и дома (владельцы которых долгое время отсутствуют), с целью дальнейшей "национализации"", - говорится в сообщении.
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Малороссоссия вперде!
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Головне,щоб їхні псевдоісторики не відкопали нові секретні документи 15століття,напечатані лазерним принтером)))
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https://www.youtube.com/watch?v=SXqXvGXIrOE
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