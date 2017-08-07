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 По команде главаря террористов "ДНР" Захарченко активизировалась "инвентаризация пустующего жилого фонда", - ИС

днр

На территориях, оккупированных террористами "ДНР", резко активизировалась очередная кампания по "инвентаризации пустующего жилого фонда".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Вслед за "ЛНР", в "ДНР" резко активизировалась очередная кампания по "инвентаризации пустующего жилого фонда""Правоохранители ДНР" вместе с представителями "администрации главы ДНР" А.Захарченко и "министра доходов и сборов ДНР" А.Тимофеева ("Ташкент") выискивают "брошенные" квартиры и дома (владельцы которых долгое время отсутствуют), с целью дальнейшей "национализации"", - говорится в сообщении.

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- Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)
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Да таких как ты, в Закарпатье не пускают без намордника
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"Малороссоссия" - то ще не остаточний варіант)))

Головне,щоб їхні псевдоісторики не відкопали нові секретні документи 15століття,напечатані лазерним принтером)))
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Будут заселять всякую удмуртскую шваль как после Голодомора, а потом через 15 лет молодые уёбки закукарекают Рузззкеех ущемляют укропы.
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Я не думаю что разные чучмеки захотят селится в чужие квартиры бо знают хорошо этот беспредел не вечный и может вернуться настоящий хозяин да еще из АТО с именным пистолетом и пресрелит этих поселенцев и он будет прав -ведь по закону это частная собственность и человек имеет право ее защитить -скажет хотел сдать в полицию а они оказали сопротивление и пришлось применить оружие с целью защиты себя от воров .
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"маладойриспублике" нужны деньги ...... трудно представить , что это происходит в наше время...
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Господи, какой же это идиотизм! Придет время и люди вернутся в СВОИ дома и выкинут нахрен всю эту сепарскую мразоту вместе с ЗахЕрченком...
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мародёров по-военному времени "выкидывать" - не правильно... расстрел на месте всех, кто не убежал вовремя к себе в удмурдию...
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Смерть России ! На российский Дальний Восток приехали 400 тысяч мигрантов.
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Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция угрожает национальной безопасности России.В 2017 году количество прибывших на Дальний Восток мигрантов увеличилось на 15%. Такие данные озвучил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе выездного совещания, передает Интерфакс."Только в текущем году в округе на миграционный учет поставлено около 400 тысяч иностранных граждан. Рост составил 15% . Более половины из них прибыли с целью работы", - сказал Патрушев.Он отметил, что пока не удалось существенно снизить нелегальную миграцию, "которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения"
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По словам Патрушева, эти вызовы и угрозы актуальны для Дальневосточного федерального округа, где на фоне низкой плотности коренного населения весьма интенсивны миграционные процессы. Он уточнил, что за последние годы Дальний Восток покинуло почти 2 млн человек - почти 20% коренного населения региона.По словам главы Совбеза, среди причин этого - неразвитость социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономики, высокая зависимость от поставок продовольствия."Особое беспокойство вызывает занятость сельского населения. Уровень безработицы здесь высок. Наиболее сложная ситуация отмечается в Еврейской автономной области, Приморском и Камчатском краях", - отметил Патрушев
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ДыЛыНОРА - достойные продалжатели "славных дел" гитлеровской своры, национализировавшей имущество евреев, покинувших рейх!
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Опять все в сборе-швондеры ,шариковы ,.....комиссии,продотряды,совок.... Боже!!! как же ты бесконечно и правильно ,бессмертное произведение "Собачье сердце"....
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а чого ще можна очикувати від прадавця курятини на ринку захарченка, інвентарізація) тільки черг расіян бажаючих зайняти оселі в лугандоні не спостерігається, скоріше лугандонців будуть примусово повертати на дамбас.
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Не хотят поселятся рашисты в чужие квартиры то правильно делают бо они прекрасно знают что небудь прийдут хозяева настоящие и уродов прикончат на месте и скажут что это были воры и пытались сопротивлятся а вся правда на стороне настоящих хозяев -у них документы на квартиру и так бы каждый сделал бы и они это понимают а принудельно туда где правят террористы ,бандиты ,насильники ,мародеры и прочая нечесть не кто не поедет пока украинская армия туда не войдет и это правильно-подхалимом у путинских холуев не кто из нормальных людей не захочет быть.
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Пидарасы новоросы, малоросы,лугаросы и остальные люмпены 89% руцкой нации.Когда же я услышу,точнее когда мой слух будет резать сводки, ВСУ, без особого усилия освободила сёла на территории Донецка и Луганска,а в с соседней страны будут раздаваться вой.И не просто ВОЙ,а истошный КРИК, "ХОХЛЫ, СПАСИТЕ НАС, ОТ ХУЙЛА!!!"
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Люди были вынуждены выехать на время пока оккупирована территория по мотивам безопасности жизни а эти лугандонские отбросы общества и пропутинские холуи решили использовать момент и отобрать имущество жилищное у этих людей которые на него работали всю жизнь -то я хочу задать вопрос этим негодяям -неужели эта падаль думает что этот беспредел будет продолжаться бесконечно и неужели они надеются что Х-ЙЛО их вск время будет поддерживать -нечего подобного -Х-ЙЛО скоро сдохнет или его пристрелят как бешенного пса и тогда с вами уроды Украина быстро расберется
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо команде главаря террористов "ДНР" Захарченко активизировалась "инвентаризация пустующего жилого фонда", - ИС
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