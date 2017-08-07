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 Известный участник АТО Богдан Богданович покончил жизнь самоубийством на Львовщине

6 августа в городе Турка Львовской области похоронили известного участника АТО - 36-летнего Богдана Богдановича.

Как сообщает на своей странице в Facebook 4-я рота батальона "Сич" полка "Киев", Богданович как первый ротный с позывным Маэстро прошел Пески и Авдеевку, а вернувшись домой покончил жизнь самоубийством.


Известный участник АТО Богдан Богданович покончил жизнь самоубийством на Львовщине 01


"Возможно, это у него с запозданием наступил посттравматический синдром - он был в Ираке, прошел Пески и Авдеевку, стоял у истоков создания батальона "Сич, учил бойцов, награжден государственными наградами. Это был настоящий командир", - отметил в коротком комментарии для местных журналистов командир батальона "Сич" Александр Писаренко, сообщает издание "Факты".

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У трети участников боевых действий впоследствии диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко становятся самоубийства, пишет издание.
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