 Известный участник АТО Богдан Богданович покончил жизнь самоубийством на Львовщине

Как сообщает на своей странице в Facebook 4-я рота батальона "Сич" полка "Киев", Богданович как первый ротный с позывным Маэстро прошел Пески и Авдеевку, а вернувшись домой покончил жизнь самоубийством.
"Возможно, это у него с запозданием наступил посттравматический синдром - он был в Ираке, прошел Пески и Авдеевку, стоял у истоков создания батальона "Сич, учил бойцов, награжден государственными наградами. Это был настоящий командир", - отметил в коротком комментарии для местных журналистов командир батальона "Сич" Александр Писаренко, сообщает издание "Факты".
У трети участников боевых действий впоследствии диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко становятся самоубийства, пишет издание.
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