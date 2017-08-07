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 Из-за непогоды 1 человек погиб, 5 - пострадали, 93 населенных пункта обесточены, - ГСЧС

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В воскресенье в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в 5 областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская - 39 н.п., Одесская - 36 н.п., Винницкая - 11 н.п., Киевская - 4 н.п., Кировоградская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - рассказали в ведомстве.

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"На территории Херсонской и Николаевской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек и пострадали 5 человек, частично повреждены кровли 1 жилого дома и 2 зданий инфраструктуры, а именно: в г.. Скадовск с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли, и частично повреждена кровля гостиницы "Black Sea"; в пгт Лазурное Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб 1 человек, который находился вблизи грузовика и пострадали 2 детей (находились в кабине автомобиля), которые госпитализированы в городскую больницу. В г.. Николаев порывом ветра сорвало деревянную кровлю с летней площадки кафе-бара "Golden River", в результате происшествия пострадали 3 человека, которым была оказана первая медицинская помощь", - добавили в ведомстве.
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