 США ответят на сокращение дипмиссии в РФ к 1 сентября, - Тиллерсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, об этом сроке он уже уведомил главу МИД России Сергея Лаврова в ходе встречи, которая прошла на Филиппинах 6 августа.
Тиллерсон, однако, подчеркнул, что США пока не решили, как именно ответят на сокращение дипмиссии. Он добавил, что задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" касательно этой меры.
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Щукарь, @уев..
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И откажут в последний день.
Визы получать лично, один раз в месяц, с 9-00 до 10-00.
И т.д.
)))
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может прикопаться ко всем активам, (по всему миру) имеющим отношение к россии -
в рукаве спрятано много сюрпризов для вовочки-дзюдоиста.
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Навколо росіян в Америці створена "токсична атмосфера", - екс-посол РФ у США Кисляк
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Наверное ватники и матрешки в США запретят.
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