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Все про:дипломатия (1004) Лавров (1470) посольство (435) Россия (71760) санкции (6382) США (13178) Тиллерсон (143)

 США ответят на сокращение дипмиссии в РФ к 1 сентября, - Тиллерсон

тиллерсон

США ответят на сокращение числа сотрудников их дипломатической миссии в России к 1 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, об этом сроке он уже уведомил главу МИД России Сергея Лаврова в ходе встречи, которая прошла на Филиппинах 6 августа.

Тиллерсон, однако, подчеркнул, что США пока не решили, как именно ответят на сокращение дипмиссии. Он добавил, что задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" касательно этой меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Путина о высылке американских дипломатов тут же сказалось на числе отказов россиянам в получении виз в США

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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- В далёкие, далёкие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.(с)
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Та да- з відповіддю на рашистську дурню поспішати не треба. Аби самим дурнями не виглядати.
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Введут обязательный дресс-код для раисских дипломатов:
США ответят на сокращение дипмиссии в РФ к 1 сентября, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 4483
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все очень просто - полная экономическая и политическая блокада - и через пару лет в московском улусе заквакают первые жабы
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Не будет полной блокады, иначе европейские чинуши опять закукарекают в сторону Вашингтона. Не кукарекали они только тогда, когда США спасая восточную Европу и восточную Германию в частности разваливал СССР жёсткими санкциями.
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1 сентября для ватников станет чёрным днём в торгово биржевом календаре и кризис августа 98-года будет казаться шалостями....
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Да, желательно пи**юлей по лбу ответить, да так чтоб не встали с колен потом!
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Увеличат срок рассмотрения выдачи визы.
И откажут в последний день.
Визы получать лично, один раз в месяц, с 9-00 до 10-00.
И т.д.
)))
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Бери круче - выдавть визы с 9-00 до 9-01 Кто не успел - тот опоздал...
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лавров умолял на коленях Тиллерсона не депортировать его дочь в россию....
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Америка может повлиять на работу Windows, может пощелкать рубильником SWIFT,
может прикопаться ко всем активам, (по всему миру) имеющим отношение к россии -
в рукаве спрятано много сюрпризов для вовочки-дзюдоиста.
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Надо отвечать в духе "скрепнутых" АССЕМИТРИЧНО, вообще САМИМ ЗАКРЫТЬ (на неопределенное время) все американские представительства в паРаше и выдворить все москальские учреждения и представительства из США!
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А кому нужны визы (американские) пусть едут в Белоруссию или Казахстан (в Китай тоже можно)!
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аннулировать все визы (и виды на жительства) для холопов московской империи выданные до 1 августа 2017 года!
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Це все накраще для Украіни . Тільки занадто повільно
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США ввели экономические санкции против РФ, другими словами прелюно порят РФ как хотят. РФ отсталая страна и ввести адекватные экономические санкции не может. Но чтобы совсем жалко не выглядеть, РФ сокращает дипмиссию США. Естественно США снова поставят РФ в позу и начнут пороть РФ.
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...и после этого козломордая говорящая конская голова вышло на пресс-конференцию и начало кричать о вяликой непокобелимой кацапии... а Рекс Тиллерсон не вышел... а это говорит об очень многом...
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аби ж то був сумний коник, то було б не так бридко. а то було якесь попливше лайно. та верещало воно про те, що рузьким не дають пердіти навкруг - атмосфера, бач, складається "дуже токсична"

Навколо росіян в Америці створена "токсична атмосфера", - екс-посол РФ у США Кисляк

США ответят на сокращение дипмиссии в РФ к 1 сентября, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 1560
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Что означает: россияне попали наконец-то в касту неприкасаемых. А так долго стремились!
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Коли б вони бажали запровадити вагомі санкції треба було конфіскувати корупційні гроші пуйла та його оточення, це ж дуже легко знайти для спецслужбовців США, наприклад гроші віолончеліста Ролдугіна, млрд.$ друга пуйла.
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Лошадь проржала, что если вышлют дипломатов еще, то они ответят страшной ответкой....
Наверное ватники и матрешки в США запретят.
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Ответные меры США по отношению к лаврушке и его конюшне будут такими:
США ответят на сокращение дипмиссии в РФ к 1 сентября, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 5547
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША ответят на сокращение дипмиссии в РФ к 1 сентября, - Тиллерсон
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