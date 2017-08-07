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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:национализм (312) Польша (3996) Ващиковский (116)

 Роста национализма, в том числе антипольского, в Украине мы не видим, - Ващиковский

ващиковский

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский не согласен с тем, что на западе Украине усиливаются "националистические тенденции".

Об этом Ващиковский сообщил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.

"Я не соглашусь. Один из моих заместителей несколько дней назад был во Львове. И у нас нет информации о растущем национализме в Украине. Конечно, конфликт подогревает антироссийские настроения на всей территории Украины. Но роста национализма, в том числе антипольского, мы не видим", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ищет свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма. Это нормальная тенденция, - глава МИД Польши о героизации ОУН-УПА

Также Ващиковский отметил, что в совместной истории Польши и Украины есть личности, которые сделали много добра.
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Национализм-это плохое явление и я рад что благодаря усилиям уважаемого Петра Алексеевича у нас он становится бутафорией.
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До чого тут Порошенко? Нічого поганого в націоналізмі немає- погане є лише в людях.
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Леня Фишер - нет товарищ Фишер, - национализм (любовь к своей нации), это очень хорошее явление....- вот Израиль пример.. И горе той нации, когда во время войны к власти приходят не националисты, а трансконтинентальные торговцы и толлерасты...Последствия этого мы имеем несчастье наблюдать сейчас в Украине...
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ВИКИПЕДИЯ: Национали́зм (фр. nationalisme) - идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе.
Что же здесь плохого? Что плохого в том, что украинцы возврашаются к своим корням: языку, песням, традициям? Очень жаль, что есть в Украине люди, типа вас, которые радуются, когда в стране на корню убивают все украинское.
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Роста национализма, в том числе антипольского, в Украине мы не видим, - Ващиковский - Цензор.НЕТ 2847Роста национализма, в том числе антипольского, в Украине мы не видим, - Ващиковский - Цензор.НЕТ 9516 Natalia Mangion навіщо тягнути сюди московську брехливу педевікію, коли є українська ?
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Та може той Леня не розуміє українську, так я вже щоб напевно.
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Кацап, это те по телевизору сказали?
национализм плохо для угнетателей, потому как:

"НАЦІЯ - найвища ступінь організації СВІДОМОСТІ народу. Укр.НАЦІЯ - найвища ступінь організації свідомості Укр. Народу. НАЦІОНАЛІЗМ - це любов до всього людства виражена в конкретних справах на благо своєї НАЦІЇ."

"Націоналізм - це ДЕРЖАВОТВОРНИЦЬКИЙ стан свідомості етносу, який прагне переродитись на Націю. Це - сфера Політики і Державотворення."

И меня удивляет тупость что политиков, которые просто не знают разницы между нацизмом, шовинизмом и национализмом, что быдла, за ними повторяющего.
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"усилиям уважаемого Петра Алексеевича", Леня, очень много делается для того,
чтобы представители одного хитрожопого сообщества получили по наглой морде.
Вместе с Барыгой, кстати...
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А зачем нам антипольский национализм??? Какая с него выгода? Нету такой надобности....
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Мені зараз не муляє але історію забувати також негоже. Ви маєте щось проти?
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История это факты....и эти факты не подтверждают того что поляки...совершили столько же гадости для Украины сколько и кацапская сволота....
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Как говорил один мой знакомый еврей, если есть евреи - есть антисемитизм.
Поляки евреям обзавидовались?
)))
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В Польше национал-патриотические настроения приобретают агрессивной формы. Впервые за 10 лет в Сейм попали откровенные националисты. Какие у них взгляды - рассказал Павел Кукиз польский рок-музыкант, а ныне лидер третьей по численности партии в Сейме.
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Перемышль - город над Сяном за 14 километров от границы с Украиной. Этим летом польско-украинскую любовь омрачил неприятный инцидент. Во время марша памяти Сечевых Стрельцов в украинскую процессию вмешались несколько десятков парней. Стали выкрикивать антибандеровские лозунги. Дошло до столкновений, пострадал мужчина - 60 лет.
В кругах националистов Перемышля, с представителем которых удалось пообщаться Фактам Недели, говорят - украинцы сами в этом виноваты потому что пропагандировали культ Степана Бандеры. Некоторые участники марша мол одели красно-черные вышиванки.
- Красно-черные цвета ассоциируются в Польше с бандеровскими цветами. Для нас это организация, которая массово уничтожала поляков и не только, - рассказывает председатель общества исторических реконструкций Мирослав Майковський.
В Польше и раньше были случаи уничтожения памятников и надгробий бойцов УПА. Но этого года неизвестные впервые сломали Крест героям Небесной сотни. Это произошло на севере страны. А украинскому журналисту в Варшаве Игорю Исаеву нагрубили только за то, что на футболке имел трезубец.
Общественные организации отмечают рост ксенофобии, о различных нацменьшинств в Польше.
Есть случаи нападения на сирийцев, турок, индусов, латиноамериканцев. В сентябре в Варшаве избили поляка, который говорил по-немецки. Профессор Ежи Кохановский ехал в трамвае и разговаривал по телефону со своим немецким коллегой когда к нему подошли неизвестные.
Одним из предвыборных лозунгов партии, которая имеет почти абсолютную власть, было - не пустить к Польше беженцев с Ближнего Востока. А премьер Польши Беата Шидло в начале этого года так объясняла в Европарламенте нежелание принимать у себя выходцев из Азии.
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аффтар путает национализм с шовинизмом...
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Басня Крылова
Зеркало и обезьяна

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой:
"Смотри-ка",- говорит,- "кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть".-
"Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"-
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
____________

Таких примеров много в мире:
Не любит узнавать никто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра.
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А вот в Польше ростиантиукраинского мы видим
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Дурнів всюди вистачає. Як і ЗМІ, що висвітлюють дії дурнів, видаючи їх за дії розумних.
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засраша воду варит распространяя лживую инфу.... и потом попрошу не путать поднятие патриотического духа (так как в стране всё же война) с национализмом....
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А чем патриотизм отличается от национализма? . Это почти синонимы. Если не брать во внимание национализм как борьбу против империй и построение наций. С чего собственно и начался национализм и современные государства.
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Не нужно путать велосипед с виолончелью. Надо ВСЕГДА называть вещи своими именами. Национализм пер-дефиницию не может быть АНТИ (против). Национализм это любовь . Любовь к своему народу, стране. Не было бы этой Любви была бы атомизация общества и личности, диктатура и хаос. Совсем другое дело национал-социализм (нацизм), фашизм, шовинизм etc. Это как раз возвышения одних за счет других ...
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коммунизм несколько другая идеология но не менее человеконенавистническая
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такая же..вместо национальности..классовая принадлежность..
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Диктатура есть железная власть, революционно-смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов; А наша власть - непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо… Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, война жуликам, тунеядцам и хулиганам… Богатые и жулики, это - две стороны одной медали, это - два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это - главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом"
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CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!! - Национализм только евреям не вредит...(в Израиле где 30% арабов, в органах высшей власти вы не найдете ни одного не еврея)...А у других народов национализм сразу ведет к фашизму...
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Не знаю что там в Израиле, sorry. Вы путаете понятия причины и следствия. В имперских нациях национализма не может быть по сути. Нужна большая работа и время чтобы победить имперские а по сути фашистские настроения,настроения жить за счет других,считать себя выше других.
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"Смерть фашистській Росії!!!". О том, что "В имперских нациях национализма не может быть по сути...", попытайтесь объяснить народам постсоветского пространства. И Вы будете неприятно удивлены, когда Вас "пошлют" туда, куда друг друга, в пылу спора, посылает добрая половина комментаторов. Да там "по сути" не может быть "национализма, но присутствует его "крайняя форма" - "шовинизм"... Вспомните, как ни странно, тезисы о "Темной стороне Силы" и "Светлой". Куда привели они Дарта Вейдера и его сына? Вот это оно и есть... Разложите "по полочкам" весь тот "сумбур", что вы изложили во всех своих комментариях, "отделите мух от котлет", и Вам станет всё намного яснее...
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Думаю это была ирония с Вашей стороны. Тогда скажу свое мнение. Не нужно постоянно тыкать в Израиль, Польшу, Германию или в кого либо. Они разберутся и без нас (вас). Зависть плохое чувство. Из за зависти тоже рождаются человеконенавистнические идеологии. Докажите что вы достойны уважения своими достижениями. Для этого научитесь уважать самих себя.
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CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!! -" Не нужно постоянно тыкать в Израиль, Польшу, Германию или в кого либо" - да мы бы и не тыкали..., это они поучают нас все время... Какое гос.устройство нам иметь, каких героев чествовать, как интерпретировать исторические события... Не реагировать мы не имеем право - не в пустыне живем.... И уважать они нас научатся, когда мы научимся уважать самих себя... И первый шаг послать их на йух с ихними советами по нашей истории для начала...
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"Для этого научитесь уважать самих себя." - Делайте то что будет на пользу Украине. Отвечайте тем-же в случае вмешательства во внутреннюю политику Украины. Вы думаете на Израиль не шикали все кому не лень. Бесполезно, Израиль делает все что считается полезным для Израиля. К тому же Израиль ядерное государство. Понятное дело что не всегда все законно. Но в мире действует право сильного. А все эти сказки про закон и демократию только для плебса и слабых стран. Это и есть жестокая правда жизни. Нужно наконец снять розовые очки
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Полностью с Вами согласен. Мне не надо писать комментарии - я просто вставляю свои мысли из книги-дневника, которая пишется четвёртый год. Это было написано в июне 2014-го:
" Патриот любит Родину и возвышает ее значение в глазах окружающих, развивая её экономику и улучшая ее материально-техническое состояние, повышая ее культурный уровень и уважая соседей. Шовинист же, за счет унижения соседей, искусственно возвышает свою нацию … "
А это слова Умберто Эко из его книги "Вечный фашизм":

7. Тем, кто вообще социально обездолен, ур-фашизм говорит, что единственным залогом их привилегий является факт рождения в определенной стране. Так выковывается национализм. К тому же единственное, что может сплотить нацию, - это враги. Поэтому в основе ур-фашистской психологии заложена одержимость идеей заговора, по возможности международного. Сочлены должны ощущать себя осажденными. Лучший способ сосредоточить аудиторию на заговоре - использовать пружины ксенофобии. Однако годится и заговор внутренний, для этого хорошо подходят евреи, потому что они одновременно как бы внутри и как бы вне. Последний американский образчик помешательства на заговоре - книга «Новый мировой порядок» Пэта Робертсона.
10. Для всех реакционных идеологий типичен элитаризм, в силу его глубинной аристократичности. В ходе истории все аристократические и милитаристские элитаризмы держались на презрении к слабому.
Ур-фашизм исповедует популистский элитаризм. Рядовые граждане составляют собой наилучший народ на свете. Партия составляется из наилучших рядовых граждан. Рядовой гражданин может (либо обязан) сделаться членом партии.
Однако не может быть патрициев без плебеев. Вождь, который знает, что получил власть не через делегирование, а захватил силой, понимает также, что сила его основывается на слабости массы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в Погонщике и заслуживать его.
Поэтому в таких обществах, организованных иерархически (по милитаристской модели), каждый отдельный вождь презирает, с одной стороны, вышестоящих, а с другой - подчиненных.
Тем самым укрепляется массовый элитаризм.

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Каждому человеку свойственно ошибаться. Умберто Эко не исключение. В том что он уравнял национализм и фашизм есть злой умысел или ошибка. Я не был с ним знаком но возможно он был сторонником СССР. А СССР делал это с 70 х годов. В Италии таких очень много.
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Эй, МИД Украины! Объясните этому олуху значение понятия "национализм".
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Что, начальство уже настучало Ващиковскому в репу за его предыдущие заявления?
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Многие наоборот Польшу в пример ставят, так как 30лет назад там была ты же коррупция и разруха.
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Польский Сейм принял антиисторическое решение, - Чорновил
https://www.youtube.com/watch?v=hfvO2GARObg Хто хоче посварити Україну і Польщу?
https://www.youtube.com/watch?v=vI5qEz9jMJQ
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Украина идёт в Европу, никакой национализм с приставкой "анти" не выйдет у нас из маргинеса. А все страшилки по поводу украинского национализма - продукт российской пропаганды. От врага ничего другого ждать нельзя.
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Народи Ізраіля! Будтє бдітільни! Нє дапускайтє Сіанізма!
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віктор федорович 31ee1569

Народи Ізраіля! Будтє бдітільни! Нє дапускайтє Сіанізма!
ИЗРАИЛЬ И ЕГО ЗАКОН О ТИТУЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закон поддержал.
"Государство Израиль - это национальное еврейское государство. В нем равные права для всех граждан, хочу это подчеркнуть. Но права эти относятся только к представителям еврейского народа: и флаг, и гимн, и возможность эмиграции евреев из других стран - все это часть нашей национальной символики", - заявил он.
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Чим більше ці вітольди будуть плескати язиками, тим сильнішим стане (і без того гострий) антипольський націоналізм в Україні (і не лише на Заході). У кождого окупанта і нинішнього і в минулому є одна характерна паскудна риса - чим більше від гнобить (чи гнобив і нищив) поневолений ним народ, тим більше верещить про геноцид проти нього (окупанта). Поляки протягом віків окуповували Галичину, Волинь, Брацлавщину, Холмщину, Берестейщину, Засяння... і чинили там гено-, етно-, лінгвоцид супроти Українців. МІльони Українців були фізично знищені, скалічені, мільони недоїдали, хворіли, недоліковувались, мільони не вивчилися, а скільки не народилися - ЦЬОГО МАЛО, ЩОБ УКРАЇНЦІ ВСІХ ПОКОЛІНЬ НЕНАВИДІЛИ ЛЯХА-ОКУПАНТА???
PS Пан Вітольд і тут збрехав. Антипольський націоналізм в Україні був, є, і буде. За злодіяння, вчинені поляками супроти українців протягом віків.А ще ці вітольди якось скромно змовчують про стан антиукраїнського націоналізму в Польщі... Стосовно Українця лях нічим не кращий за москаля.
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"Стосовно Українця лях нічим не кращий за москаля"?...згідно цієї логіки Захід України та її Схід не мали б ні чим не відрізнятися, - але Захід не є польськомовним, на відміну від російськомовного Сходу...так само деякі ставлять знак рівності між Росією та Америкою, що є дійством одного плану...
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Ваш пост видає некомпетентну (м"яко кажучи...) особу. Захід України "не є польськомовним", бо покоління українців з 1939 року не ополячувалися (там не було польської окупації). А старші люди там, котрі ще з нами, чудово знають польську мову....
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"uegfybyf", позвольте с Вами не согласиться. Выше, в предыдущем комментарии я уже указал, в чём разница между "национализмом" и "шовинизмом". Так вот "шовинизм - крайний национализм, политика состоящая в проповеди национальной исключительности, направленная на разжигание национальной вражды и ненависти. Наиболее полно проявился в политике фашизма". ("Словарь иностранных слов").
По определению "национализм" не может быть "анти-", "- немецким", "-польским", "-семитским". Это присуще лишь "шовинизму" и "фашизму", "расизму".
Откройте "Кобзарь" и прочитайте стихотворение "Полякам", поинтересуйтесь, к кому оно обращено и посвящено. Вы будете удивлены... Поляку Я. Станиславскому. А ведь Шевченко - "ярый националист"!!!
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Ті поляки самі не знають, чого хочуть. Вони, бачите, не можуть забути, як українські націоналісти вбили в 1943 році від 50 до 100 тисяч мирних поляків - жінок, стариків, дітей! Хочуть знати якусь там правду, розслідувати все. І навіть чути не хочуть, що то була славна визвольна боротьба, благородне очищення рідної землі від неукраїнців. Триндять про якісь закони, про злочини проти мирного населення, які нібито не мають строку давності. Але що там ті закони. Закон як дишло... А самі поляки що - забули операцію "Вісла", коли у відповідь на вбивства польських дітей, у 1947 році з Польщі було звіряче виселено величезну кількість українців, запідозрених у допомозі націоналістам? Поки в Україні є націоналізм, то закони будуть захищати своїх, а не чужинців, а всі чужинці повинні зникнути з України, бо це не їх земля!
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А поляки не припускають, що тих дітей вбили не українці-націоналісти?

Мемориал жертвам оборотней НКВД, убивавших под видом УПА, открыли на Ривненщине.
https://censor.net.ua/photo_news/450069/memorial_jertvam_oborotneyi_nkvd_ubivavshih_pod_vidom_upa_otkryli_na_rivnenschine_foto
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"...чванитесь, що ми Польщу Колись завалили!.. Правда ваша: Польща впала, Та й вас роздавила!" (Т.Г.Шевченко)...оцим усе й сказано.
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Ні, паничу, не "усе оцим й сказано". При усій повазі Великий Кобзар не знав і не міг знати ні про 1 світову і громадянську війну, ні про УНР-ЗУНР і їх наслідки для України і Польщі. Не знав Тарас і про 2 світову війну, ОУН-УПА і про їх наслідки для Польщі і України, не знав про здобуття Незалежності в 90-ті роки минулого сторіччя. Нажаль, навіть Генії не живуть 200 років.. та й помиляються нерідко.
PS Не "роздавила" Польща Україну навіть тоді, за Шевченка. Надто вона ... маленька і слабенька, даруйте,яйцями для цього. Та ще й "хто-зна як доведеться" надалі...
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зате в польщі видно деякі антиукраїнські пошіптування.Хоча мабуть такі пошіптування були і раніше,просто ми нечули.
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Просто украинцы до поры до времени умеют держать свой национализм в жёстких рамках, наш национализм работает как реакция самозащиты на агрессию, польская агрессия с ним уже столкнулись на Волыни в 40-х, поэтому лучше вам полякам не дразнить наш национализм своими придурковатыми забросами о якобы геноциде поляков украинцами.
А вот геноцид украинцев поляками подтверждён документально государством Польша т.к. операция " Висла" по переселению украинцев организовывалась государственными органами и структурами Польши в мирное время.
А ГОСУДАРСТВО УКРАИНА НИКОГДА против польского населения (да и любого другого) на своей территории АКТОВ ГЕНОЦИДА НЕ УСТРАИВАЛО.
ПОЭТОМУ ПОЛЯКАМ ПОРА ИЗВИНИТЬСЯ ЗА АКТ ГЕНОЦИДА (операция "Висла") ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ и снять сповестки дня этот вопрос.
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На своїй землі - ми господарі. І нехер будь-яким сусідам вказувати нам, яких героїв нам шанувати і якому богу молитись.
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ще побачите кляті ляхи, прийде час!
спочатку Хуйло з Баригою, потім ви імперці
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Якщо вони не полізуть зі зброєю, нічого не буде.
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Поки не позбавляться кляті імперці такої риторики, такого
ставлення до українців, ні на яке паритетне співробітництво і нормальне відношення до себе хай не
сподіваються.

1) Мінкульт Польщі: демонтаж пам'ятника УПА біля Перемишля
був законним

П'ятниця, 28 квітня 2017 У відомстві додали, що пам'ятник "героям УПА. Слава
борцям за вільну Україну" був незаконно побудований у 1994 році
порушення закону Польщі без отримання дозволу місцевої влади".

ПИТАННЯ: А СКІЛЬКИ В
УКРАЇНІ ПОЛЬСЬКИХ НЕЗАКОННИХ ПАМ`ЯТНИКІВ ОХОРОНЯЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ ВЛАДОЮ ПОПРИ
НЕЗАКОННІСТЬ ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ?

2) За підрахунками Інституту національної пам'яті, за три
роки у Польщі зруйнували або осквернили 15 українських пам'ятників, в Україні -
4 польських, усіх їх відновили коштом
української сторони, у той час як у Польщі не відновили
жоден.http://www.bbc.com/ukrainian/news-40025957

Ставлення польської влади до українських пам`ятників у
Польщі, як і до українського визвольного руху загалом, протягом всієї історії і
є продовженням імперської політики Польщі. Цим вони намагаються довести, що
українці-повстанці, запорожці, гайдамаки, оунівці, упівці апріорі були
злочинцями, різниками і виродками. Але ж проти кого вони повставали і боролися?
Правильно. Проти імперської політики Польщі від Болеслава Хороброго до часів
2-ї Світової
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"укропбандерівець", приказку українську знаєте: "Дурний піп, дурна й його молитва...". Вам особисто, хто особисто з поляків, чого зробив поганого? Так підіть і скажіть йому про це... А звинувачувати людину за те, що зробили окремі дурні представники нації, до якої належить і вона, не має стосунку до "націоналізму" і "патріотизму"... Це простісінький "шовінізм"...
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Псевдогайдамка, це не окремі представники нації, а польська держава: Мінкульт Польщі: "демонтаж пам'ятника УПА біля Перемишля був законним"

А от деякі приклади того що вони зробили українцям впродовж історії:
- У 1018 році покликаний своїм зятем київським князем
Святополком Окаянним, рушив на Волинь, розбив Ярослава Мудрого на берегах
Західного Бугу, захопив Київ і, замість того, щоб передати його Святополку, сам
засів у ньому. Але кияни, обурені грабіжництвом його дружини, почали бити
поляків, і Болеслав змушений був залишити Київську Русь у 1019 році. Польща
втримувала за собою Червенські міста до 1030 року...

- Територія
Східної Галичини була офіційно передана Лігою Націй 14 травня 1923 року до
складу Польщі за умови вирішення українського питання: надання українцям Польщі
автономії. Попри це, польська влада знехтувала цими зобов'язаннями;
натомість активно проводила політику колонізації, асиміляції і загального
утиску українського населення краю. Так, навіть сама назва «Галичина» була
офіційно замінена на Східна «Малопольща», репресувалися українські політики,
припинялося фінансування освіти українською мовою.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пацифікація_у_Галичині_1930
-
- Після зайняття
Лемківщини радянськими військами в 1945 р. польські бойовики Армії Крайової
вбили ряд лідерів українського національного руху, а у деяких районах знищили
цілі села. Внаслідок укладення радянсько-польського договору 1945 та договору
про польсько-радянський кордон (від 16.8.1945) територія північної Лемківщини
була остаточно передана Польщі.
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Звісно не спостерігається, бо українець не мріє анексувати десь і щось .
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В 9 храмах Польши будут молиться на украинском языке: в связи с увеличение количества граждан Украины" в городах где компактно находятся украинцы, богослужение будут проходить на украинском языке .
Это результат стараний епископа Вроцлавско-Гданьской епархии отца Владимира Ющака, который приложил усилия, чтобы в польских храмах можно было отправлять богослужение на украинском языке.
Выбирая приходы, представители духовенства учитывали, в первую очередь, данные управлений занятости. По всей Польше находятся и проживает сейчас более одного миллиона украинцев.
Так зато в Украине на украинской земле оккупационная бандитская церковь Московского Патриархата и присланные кремлёвскими фашистами путлина вся его свора попов -сепаратистов отправляют богослужение на языке наших кровавых врагов проклятых российских фашистов оккупантов суверенной украинской земли Крыма и Донбасса. Также эти москвские попы сепаратисты в своих преступных проповедях поддерживают преступную оккупацию суверенных украинских территорий кровавыми кремлёвскими фашистами.
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"Тарас", будь ласка, як кажуть в Україні, "тихо будь...". Або, як писав колись Висоцький (єврей, між іншим, наполовину, як і Марк Бернес): "Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...". Мова, на якій проповідують в церквах УПЦ МП - мова наших предків, старослов"янська. Інша справа, ХТО і ЩО нею проповідує... "Вбиває не сокира, а людина, що її тримає...".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоста национализма, в том числе антипольского, в Украине мы не видим, - Ващиковский
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