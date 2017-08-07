 Роста национализма, в том числе антипольского, в Украине мы не видим, - Ващиковский

Об этом Ващиковский сообщил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.
"Я не соглашусь. Один из моих заместителей несколько дней назад был во Львове. И у нас нет информации о растущем национализме в Украине. Конечно, конфликт подогревает антироссийские настроения на всей территории Украины. Но роста национализма, в том числе антипольского, мы не видим", - сказал он.
Также Ващиковский отметил, что в совместной истории Польши и Украины есть личности, которые сделали много добра.
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Украина ищет свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма. Это нормальная тенденция, - глава МИД Польши о героизации ОУН-УПА(181)
МИД Украины вызвал посла Польши в связи с высказываниями Ващиковского об Украине(119)
"С Бандерой в Европу не войдете", - глава МИД Польши Ващиковский о перспективе евроинтеграции Украины(648)
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Трамп во время визита в Польшу обсудит российско-украинскую войну, - Ващиковский(14)
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Что же здесь плохого? Что плохого в том, что украинцы возврашаются к своим корням: языку, песням, традициям? Очень жаль, что есть в Украине люди, типа вас, которые радуются, когда в стране на корню убивают все украинское.
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интЄнациАналисЬмЬ луЧЧА!
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национализм плохо для угнетателей, потому как:
"НАЦІЯ - найвища ступінь організації СВІДОМОСТІ народу. Укр.НАЦІЯ - найвища ступінь організації свідомості Укр. Народу. НАЦІОНАЛІЗМ - це любов до всього людства виражена в конкретних справах на благо своєї НАЦІЇ."
"Націоналізм - це ДЕРЖАВОТВОРНИЦЬКИЙ стан свідомості етносу, який прагне переродитись на Націю. Це - сфера Політики і Державотворення."
И меня удивляет тупость что политиков, которые просто не знают разницы между нацизмом, шовинизмом и национализмом, что быдла, за ними повторяющего.
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чтобы представители одного хитрожопого сообщества получили по наглой морде.
Вместе с Барыгой, кстати...
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Поляки евреям обзавидовались?
)))
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Перемышль - город над Сяном за 14 километров от границы с Украиной. Этим летом польско-украинскую любовь омрачил неприятный инцидент. Во время марша памяти Сечевых Стрельцов в украинскую процессию вмешались несколько десятков парней. Стали выкрикивать антибандеровские лозунги. Дошло до столкновений, пострадал мужчина - 60 лет.
В кругах националистов Перемышля, с представителем которых удалось пообщаться Фактам Недели, говорят - украинцы сами в этом виноваты потому что пропагандировали культ Степана Бандеры. Некоторые участники марша мол одели красно-черные вышиванки.
- Красно-черные цвета ассоциируются в Польше с бандеровскими цветами. Для нас это организация, которая массово уничтожала поляков и не только, - рассказывает председатель общества исторических реконструкций Мирослав Майковський.
В Польше и раньше были случаи уничтожения памятников и надгробий бойцов УПА. Но этого года неизвестные впервые сломали Крест героям Небесной сотни. Это произошло на севере страны. А украинскому журналисту в Варшаве Игорю Исаеву нагрубили только за то, что на футболке имел трезубец.
Общественные организации отмечают рост ксенофобии, о различных нацменьшинств в Польше.
Есть случаи нападения на сирийцев, турок, индусов, латиноамериканцев. В сентябре в Варшаве избили поляка, который говорил по-немецки. Профессор Ежи Кохановский ехал в трамвае и разговаривал по телефону со своим немецким коллегой когда к нему подошли неизвестные.
Одним из предвыборных лозунгов партии, которая имеет почти абсолютную власть, было - не пустить к Польше беженцев с Ближнего Востока. А премьер Польши Беата Шидло в начале этого года так объясняла в Европарламенте нежелание принимать у себя выходцев из Азии.
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Зеркало и обезьяна
Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой:
"Смотри-ка",- говорит,- "кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть".-
"Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"-
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
____________
Таких примеров много в мире:
Не любит узнавать никто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра.
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Диктатура есть железная власть, революционно-смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов; А наша власть - непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо… Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, война жуликам, тунеядцам и хулиганам… Богатые и жулики, это - две стороны одной медали, это - два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это - главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом"
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" Патриот любит Родину и возвышает ее значение в глазах окружающих, развивая её экономику и улучшая ее материально-техническое состояние, повышая ее культурный уровень и уважая соседей. Шовинист же, за счет унижения соседей, искусственно возвышает свою нацию … "
А это слова Умберто Эко из его книги "Вечный фашизм":
7. Тем, кто вообще социально обездолен, ур-фашизм говорит, что единственным залогом их привилегий является факт рождения в определенной стране. Так выковывается национализм. К тому же единственное, что может сплотить нацию, - это враги. Поэтому в основе ур-фашистской психологии заложена одержимость идеей заговора, по возможности международного. Сочлены должны ощущать себя осажденными. Лучший способ сосредоточить аудиторию на заговоре - использовать пружины ксенофобии. Однако годится и заговор внутренний, для этого хорошо подходят евреи, потому что они одновременно как бы внутри и как бы вне. Последний американский образчик помешательства на заговоре - книга «Новый мировой порядок» Пэта Робертсона.
10. Для всех реакционных идеологий типичен элитаризм, в силу его глубинной аристократичности. В ходе истории все аристократические и милитаристские элитаризмы держались на презрении к слабому.
Ур-фашизм исповедует популистский элитаризм. Рядовые граждане составляют собой наилучший народ на свете. Партия составляется из наилучших рядовых граждан. Рядовой гражданин может (либо обязан) сделаться членом партии.
Однако не может быть патрициев без плебеев. Вождь, который знает, что получил власть не через делегирование, а захватил силой, понимает также, что сила его основывается на слабости массы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в Погонщике и заслуживать его.
Поэтому в таких обществах, организованных иерархически (по милитаристской модели), каждый отдельный вождь презирает, с одной стороны, вышестоящих, а с другой - подчиненных.
Тем самым укрепляется массовый элитаризм.
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https://www.youtube.com/watch?v=hfvO2GARObg Хто хоче посварити Україну і Польщу?
https://www.youtube.com/watch?v=vI5qEz9jMJQ
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Народи Ізраіля! Будтє бдітільни! Нє дапускайтє Сіанізма!
ИЗРАИЛЬ И ЕГО ЗАКОН О ТИТУЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закон поддержал.
"Государство Израиль - это национальное еврейское государство. В нем равные права для всех граждан, хочу это подчеркнуть. Но права эти относятся только к представителям еврейского народа: и флаг, и гимн, и возможность эмиграции евреев из других стран - все это часть нашей национальной символики", - заявил он.
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PS Пан Вітольд і тут збрехав. Антипольський націоналізм в Україні був, є, і буде. За злодіяння, вчинені поляками супроти українців протягом віків.А ще ці вітольди якось скромно змовчують про стан антиукраїнського націоналізму в Польщі... Стосовно Українця лях нічим не кращий за москаля.
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По определению "национализм" не может быть "анти-", "- немецким", "-польским", "-семитским". Это присуще лишь "шовинизму" и "фашизму", "расизму".
Откройте "Кобзарь" и прочитайте стихотворение "Полякам", поинтересуйтесь, к кому оно обращено и посвящено. Вы будете удивлены... Поляку Я. Станиславскому. А ведь Шевченко - "ярый националист"!!!
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Мемориал жертвам оборотней НКВД, убивавших под видом УПА, открыли на Ривненщине.
https://censor.net.ua/photo_news/450069/memorial_jertvam_oborotneyi_nkvd_ubivavshih_pod_vidom_upa_otkryli_na_rivnenschine_foto
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PS Не "роздавила" Польща Україну навіть тоді, за Шевченка. Надто вона ... маленька і слабенька, даруйте,яйцями для цього. Та ще й "хто-зна як доведеться" надалі...
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А вот геноцид украинцев поляками подтверждён документально государством Польша т.к. операция " Висла" по переселению украинцев организовывалась государственными органами и структурами Польши в мирное время.
А ГОСУДАРСТВО УКРАИНА НИКОГДА против польского населения (да и любого другого) на своей территории АКТОВ ГЕНОЦИДА НЕ УСТРАИВАЛО.
ПОЭТОМУ ПОЛЯКАМ ПОРА ИЗВИНИТЬСЯ ЗА АКТ ГЕНОЦИДА (операция "Висла") ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ и снять сповестки дня этот вопрос.
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спочатку Хуйло з Баригою, потім ви імперці
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ставлення до українців, ні на яке паритетне співробітництво і нормальне відношення до себе хай не
сподіваються.
1) Мінкульт Польщі: демонтаж пам'ятника УПА біля Перемишля
був законним
П'ятниця, 28 квітня 2017 У відомстві додали, що пам'ятник "героям УПА. Слава
борцям за вільну Україну" був незаконно побудований у 1994 році "в
порушення закону Польщі без отримання дозволу місцевої влади".
ПИТАННЯ: А СКІЛЬКИ В
УКРАЇНІ ПОЛЬСЬКИХ НЕЗАКОННИХ ПАМ`ЯТНИКІВ ОХОРОНЯЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ ВЛАДОЮ ПОПРИ
НЕЗАКОННІСТЬ ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ?
2) За підрахунками Інституту національної пам'яті, за три
роки у Польщі зруйнували або осквернили 15 українських пам'ятників, в Україні -
4 польських, усіх їх відновили коштом
української сторони, у той час як у Польщі не відновили
жоден.http://www.bbc.com/ukrainian/news-40025957
Ставлення польської влади до українських пам`ятників у
Польщі, як і до українського визвольного руху загалом, протягом всієї історії і
є продовженням імперської політики Польщі. Цим вони намагаються довести, що
українці-повстанці, запорожці, гайдамаки, оунівці, упівці апріорі були
злочинцями, різниками і виродками. Але ж проти кого вони повставали і боролися?
Правильно. Проти імперської політики Польщі від Болеслава Хороброго до часів
2-ї Світової
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А от деякі приклади того що вони зробили українцям впродовж історії:
- У 1018 році покликаний своїм зятем київським князем
Святополком Окаянним, рушив на Волинь, розбив Ярослава Мудрого на берегах
Західного Бугу, захопив Київ і, замість того, щоб передати його Святополку, сам
засів у ньому. Але кияни, обурені грабіжництвом його дружини, почали бити
поляків, і Болеслав змушений був залишити Київську Русь у 1019 році. Польща
втримувала за собою Червенські міста до 1030 року...
- Територія
Східної Галичини була офіційно передана Лігою Націй 14 травня 1923 року до
складу Польщі за умови вирішення українського питання: надання українцям Польщі
автономії. Попри це, польська влада знехтувала цими зобов'язаннями;
натомість активно проводила політику колонізації, асиміляції і загального
утиску українського населення краю. Так, навіть сама назва «Галичина» була
офіційно замінена на Східна «Малопольща», репресувалися українські політики,
припинялося фінансування освіти українською мовою.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пацифікація_у_Галичині_1930
-
- Після зайняття
Лемківщини радянськими військами в 1945 р. польські бойовики Армії Крайової
вбили ряд лідерів українського національного руху, а у деяких районах знищили
цілі села. Внаслідок укладення радянсько-польського договору 1945 та договору
про польсько-радянський кордон (від 16.8.1945) територія північної Лемківщини
була остаточно передана Польщі.
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Это результат стараний епископа Вроцлавско-Гданьской епархии отца Владимира Ющака, который приложил усилия, чтобы в польских храмах можно было отправлять богослужение на украинском языке.
Выбирая приходы, представители духовенства учитывали, в первую очередь, данные управлений занятости. По всей Польше находятся и проживает сейчас более одного миллиона украинцев.
Так зато в Украине на украинской земле оккупационная бандитская церковь Московского Патриархата и присланные кремлёвскими фашистами путлина вся его свора попов -сепаратистов отправляют богослужение на языке наших кровавых врагов проклятых российских фашистов оккупантов суверенной украинской земли Крыма и Донбасса. Также эти москвские попы сепаратисты в своих преступных проповедях поддерживают преступную оккупацию суверенных украинских территорий кровавыми кремлёвскими фашистами.
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