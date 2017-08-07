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 Враг выпустил не менее 18 снарядов из РСЗО вблизи Широкино. За сутки - 18 обстрелов позиций ВСУ, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Ситуация в районе проведения АТО продолжает оставаться напряженной, однако контролируемой украинской армией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Сравнивая несколько предыдущих дней с минувшим днем, отметим небольшое уменьшение количества обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок. И если днем ​​"горячее" всего было в районе Авдеевки, то ближе к вечеру враг сконцентрировал активность на мариупольском направлении.

Так, после 18 часов, бандиты дважды били по нашим укреплениям вблизи Водяного из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в очередной раз, грубо нарушая Минские договоренности, преступники применяли 120-миллиметровый миномет неподалеку от Широкино и Павлополя. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

По данным штаба, этой ночью, в 22 часа, бандиты выпустили не менее 18 снарядов из реактивной системы залпового огня недалеко от Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки двое украинских воинов получили боевые ранения, - штаб АТО

На луганском направлении в конце суток незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие и автоматические гранатометы неподалеку от Новоалександровки и Новотошковского.

"В общем, за прошедшие сутки противник 18 раз нарушил перемирие", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.





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атакой с моря выбить оккупантов из Новоазовска!
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нельзя победить без решительности. Да, Порошенко решительно двинул АТО, пока в пртивовес не вступили ихтамнеты. И что теперь, ждать исторического краха России из-за санкций США?
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Термин ВРАГ безликий и неопределенный! Целесообразно писать рашистские каратели (оккупанты) и местные коллаборанты выпустили...
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Вважаю не зовсім корректним називати їх карателями. Карають за щось, а вони просто загарбники, окупанти. Хоча можна розглядати розбитий Донбас як покарання дамбаського бидла за їхній дебілізм.
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Шоб їм цім клятим расіянським окупантам повилазило !!!!путін-хуйло шоб ти здохло разом зі своїм коблом !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг выпустил не менее 18 снарядов из РСЗО вблизи Широкино. За сутки - 18 обстрелов позиций ВСУ, - штаб
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