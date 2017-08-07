 Враг выпустил не менее 18 снарядов из РСЗО вблизи Широкино. За сутки - 18 обстрелов позиций ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Сравнивая несколько предыдущих дней с минувшим днем, отметим небольшое уменьшение количества обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок. И если днем "горячее" всего было в районе Авдеевки, то ближе к вечеру враг сконцентрировал активность на мариупольском направлении.
Так, после 18 часов, бандиты дважды били по нашим укреплениям вблизи Водяного из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в очередной раз, грубо нарушая Минские договоренности, преступники применяли 120-миллиметровый миномет неподалеку от Широкино и Павлополя. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.
По данным штаба, этой ночью, в 22 часа, бандиты выпустили не менее 18 снарядов из реактивной системы залпового огня недалеко от Широкино.
На луганском направлении в конце суток незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие и автоматические гранатометы неподалеку от Новоалександровки и Новотошковского.
"В общем, за прошедшие сутки противник 18 раз нарушил перемирие", - сказано в сообщении.
Напомним, 5 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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