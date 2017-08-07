EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2659  47
Материалы по теме:
Все про:воровство (593) Нацполиция (8298) Харьковщина (1273)

 У почтальона на Харьковщине украли 43 тысячи гривен, предназначенные для выплаты пенсий

деньги

Деньги, предназначенные для выплаты пенсий гражданам, украли у 65-летней почтальона в селе Панютино Лозовского района.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала пресс-офицер отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Александра Алексеева.

"По данным полиции, накануне в 16:00 в Лозовской отдел полиции поступило заявление 65-летней жительницы Панютино, которая работает почтальоном. Она сообщила, что по своему месту жительства обнаружила отсутствие денежных средств - 43 тыс. грн - полученных в отделении почты для выплаты пенсий клиентам", - отметила Алексеева.

По ее словам, установлено, что деньги находились в рабочей сумке на велосипеде, который почтальон оставила без присмотра во дворе дома на непродолжительное время.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "На вас будут надеты наручники", - патрульная по горячим следам задержала грабителя в Ривном. ВИДЕО

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 185 (кража) УК Украины", - добавила Алексеева.

По ее словам, приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну хоч велосипеда в дурепи не вкрали. Якщо взагалі щось вкрали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
к сожалению жители села обворованные олигархами вынуждены воровать у себя …
 показать весь комментарий
Ответить
 
Село Панютино? Ну, так кто ж не знает. Найдут! Та жы ж вэбки, небось- не тока у почты и сельсовета, а на каждых воротах. 100% найдут вора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а судьи с депутатыми рассекают на заработанных при олигархах дорогих тачках
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До більшовицької Московщини та перетворення всіх у "радянський народ", в Україні було саме як у Німеччині. Але потім появилося і в Україні таке поняття: "всьо вокруг калхознае, всьо вакруг майо".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Технология 21 века! Какой идиот додумался бабку с такими деньгами без охраны запустить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Той же, що і пенсію поштальонам доручив розвозити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В селах везде почтальоны пенсию развозят, но только не в таком возрасте, тут уже и начальство могут привлечь к ответственности, почему она работает и не на пенсии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это смешно, пенсионеры будут пенсию в банкоматах получать, до них еще дойти им надо, а пользоваться им, это для них темный лес, да еще перед этим карточки надо всем выдать, не все это так просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оставить 43 тыс в сумке и уйти??? Смешно..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если село небольшое, и кража произошла в селе, это только местные могли украсть, если опера толковые вместе с участковым, найти это пару дней работы, если залетные, посложнее будет, могут ненайти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если свои то вечером где то под забором будет лежать тело, вот это оно и есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Письмо, в котором вы нам выслали $1000, мы не получали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спасибо нашему правительству.что пенсии мизерные- а то ещё бы больше украли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждому магазину и торговой точке в стране, включая транспорт (маршрутки, такси, автобусы) по POS-терминаму (мобильному или стационарному в обязательном порядке), можно как присадка к сматфону (не обязательно с принтером для БУМАЖНЫХ чеков, можно и с выдачей электронных чеков, по e-mail или СМС или иным способом), только вместе с законодательным ЗАПРЕТОМ для банков на комиссию выше 0,25% с операции (меньше можно - поле для конкуренции) и вся проблема с пенсиями, зарплатами, скрытием доходов от налогов, инкассацией будет решена. Банкам стоит ввести передвижные пункты банковского обслуживания, для удалённых мест, где нецелесообразно открывать стационарное отделение, но мобильный пункт может (по графику охватить достаточную территория для рентабельности этого мероприятия).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смартфоны пенсионерам, прикольнее ничего выдумать не мог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у пенсионеров должна быть только карточка банка, смартфон с приставкой или пос-терминал у того, кто оказывает услуги или занимается торговлей. хотя не вижу ничего странного и удивительного, если у бабульки или дедульки будет по смартфону, не стоит цепляться за стериотипы, сегодня достаточно "продвинутых" пенсионеров преклонного возраста, а если скажут, что нужно, то не сомневайтесь у каждой бабульки найдётся заначка , да и можно выпустить на рынок специальный продукт (для пенсионеров, с учётом их физиологических особенностей, зрения, слуха и что-нибудь не мудрёное).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень смешно. предлагаеш выдать пенсионерам девайсы которые стоят дороже их пенсии ? ты вкурсе какая пенсия в украине ? а, канадец ? в среднем 50-60 долларов сша, если пересчитать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
читайте выше, им девайсы даже не понадобятся
 показать весь комментарий
Ответить
 
если им выдать карточки, то сразу найдутся толпа жуликов, которые будут выдуривать номер карты, срок годности и cvv, а потом опорожнять карточку покупками в интернете у самих себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
можно проработать и дополнительные фунции защиты (отпечатки пальцев, радужные оболочки глаз и т.п.) Воровство данных - это проблема тех, кто ПРИНИМАЕТ оплату, а не тех, чьи данные украли, так как клиент может всегда заявить, что сделку он не совершал и все риски ложатся на продавца, который не убедится в идентичности покупателя. Оплата по карточки - это безнал, который всегда можно оспорить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даже если єто кто то и сделает, в процессе разработки и внедрения, спиздят милиарді из бюджета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
они и без "внедрения" будут вас обворовывать до тех пор пока будите терпеливыми холопами, а не ГРАЖДАНАМИ. США создано не на мирных демонстрациях и митингах (как хотят нынешние узурпаторы вас обмануть), а в результате войны с английской короной ВООРУЖЕННЫХ ГРАЖДАН (бывших колонистов).
 показать весь комментарий
Ответить
 
а к чему ті приплел вооруженніх граждан ? у меня например есть легальное гладкоствольное помповое ружье, и что дальше ? таких как я, в украине несколько милионов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а думать надо к чему и затем, а самое главное как потом удержать власть не отдав её на откуп авантюристам-узурпаторам, прикрывающихся "голосами" рабов и холопов (их так называемыми "правами человека", а не ГРАЖДАН). Нужно доказать еще какими правами кто должен пользоваться и какую ответственность за них нести. Чем больше прав - тем больше обязанностей!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну ок. тебе из канады виднее. заебали патриоты, которые любят родину на растоянии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хотите мирится с существующим порядком вещей, тогда не "нойте" и не кричите как вас обманули (ибо сами себя даёте обманывать), "расслабитесь и получайте удовольствие" от ежедневного изнасилования!
 показать весь комментарий
Ответить
 
давай посчитакм сколько стоит китайский смартфон с нфц для безконтактной оплаті, сканером отпечатка ? 100-150 долларов ? да местніе наркомані поубивают стариков за такой девайс, и палец отрежут что бі расплатиться в магазине за бухло. ну ті думаеш что пишеш ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
наркоманы и бандиты убьют и без девайса (просто за деньги, пенсию и тп.), так что не надо тут заниматься софизмом и подменят понятия (по отслеживанию телефона их легче будут найти), а что касается этой схемы то в большинстве нормальных стран (где не так воруют чинуши как в Украине) это давно реальность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
бля да ті на какой планете живеш ? я еще раг говорю, у пенсионера пенсия 50 баксов, какой в жопу смартфон ? лучше дать старику те деньги что єтот смартфон стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
можно и за 10-20$ смартфоны выпускать и в рассрочку продавать - всё это НЕ ПРОБЛЕМА, хотя ещё раз повторяю ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ (покупка смартфона для пенсионеров НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА, лишь желательно, чтоб проще контролировать свой счёт)
 показать весь комментарий
Ответить
 
у вас есть пожилые родители ? вы научили их пользоваться онлайн банкингом со смартфона ? это было легко ? мы тут говорим про категорию людей, где телевизор то не у всех есть, а вы про терминалы, банкоматы, кредитки, смартфоны задвигаете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть, показал, они все записали (и пользуются) и даже соседей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не надо ля-ля, только полный идиот поверит, что сельская почтальонша оставила сумку с деньгами отдельно от себя.
Для этого нужно найти клинического идиота на должность почтальона, причем, самого идиотского из местных аборигенов или сотворить "Армагеддон" местного значения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну может ее посрать придавило аж до слез ? и она не про деньги думала а как бы не обосрать панталоны ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наскільки велике село на знаю(щонайменше 20 хат) -то ж опитати всех жителів хто й де був (хтось та шось бачив, літо у хаті ніхто не сидить) , а перш за все онука добряче попитати та й саму поштарку, ну не могла так поставитись до таких грошей сільська поштарка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо хоть не убили. В 90-е убивали сельских почтальонов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почтальйонам нехер пенсіі розносити,хай разенки на бганевичку развозит, депутаты разных уровнев носят...или карточки каждому пенсионеру ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ почтальона на Харьковщине украли 43 тысячи гривен, предназначенные для выплаты пенсий
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти