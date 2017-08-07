 У почтальона на Харьковщине украли 43 тысячи гривен, предназначенные для выплаты пенсий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала пресс-офицер отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Александра Алексеева.
"По данным полиции, накануне в 16:00 в Лозовской отдел полиции поступило заявление 65-летней жительницы Панютино, которая работает почтальоном. Она сообщила, что по своему месту жительства обнаружила отсутствие денежных средств - 43 тыс. грн - полученных в отделении почты для выплаты пенсий клиентам", - отметила Алексеева.
По ее словам, установлено, что деньги находились в рабочей сумке на велосипеде, который почтальон оставила без присмотра во дворе дома на непродолжительное время.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 185 (кража) УК Украины", - добавила Алексеева.
По ее словам, приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
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Для этого нужно найти клинического идиота на должность почтальона, причем, самого идиотского из местных аборигенов или сотворить "Армагеддон" местного значения.
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