 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили боевые ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Двое украинских защитников получили боевые ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что один из них получил ранения в результате вечернего (после 18:00) обстрела укреплений сил АТО вблизи Водяного, второй, (после 21:00) - в районе Новотроицкого.
Напомним, 5 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
490 3
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Враг выпустил не менее 18 снарядов из РСЗО вблизи Широкино. За сутки - 18 обстрелов позиций ВСУ, - штаб(5)
"Нет такого понятия "кризис на Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - глава МИД Польши - СМИ РФ(65)
США следует помочь Украине восстановить военный флот и увеличить размер финансовой помощи, - Карпентер(87)
США следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, - Карпентер(47)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
За минувшие сутки враг 21 раз нарушил перемирие, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб АТО(14)
За агрессию РФ против Украины ответственность несет не только Путин и его клика, а весь российский народ, - Ирина Геращенко(305)
Якнайвидшого одужання та сил пораненим бійцям.
Ответить
Ответить
Ответить