EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  490  3
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6727) ранение (1815) штаб (778) Антитеррористическая операция (17241) Водяное (51)

 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили боевые ранения, - штаб АТО

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Вчера, 6 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО двое украинских военнослужащих получили боевые ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Двое украинских защитников получили боевые ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из них получил ранения в результате вечернего (после 18:00) обстрела укреплений сил АТО вблизи Водяного, второй, (после 21:00) - в районе Новотроицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ грубо нарушают мирные договоренности: под Крымским вели огонь из 120-мм минометов, - штаб

Напомним, 5 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тримайтесь,хлопці!
Якнайвидшого одужання та сил пораненим бійцям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорішого одужання нашім воїнам !!!!! Смерть расіянсько-фашиським окупантам !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки двое украинских воинов получили боевые ранения, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти