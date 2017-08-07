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Все про:история (1370) ОУН-УПА (281) Польша (3995) Ващиковский (115)

 Украина ищет свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма. Это нормальная тенденция, - глава МИД Польши о героизации ОУН-УПА

ващиковский

Глава МИД Польша Витольд Ващиковский заявил, что Варшава предложила Киеву отказаться от героизации членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА).

Такое предложение было сделано Президенту Петру Порошенко в декабре 2016 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.

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"Украина безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма - хотя кто-то может назвать его национализмом. Это нормальная тенденция. Но наш совет (украинцам - Ред.): не стройте историческую идентичность на личности, например, Шухевича. От этого могут пострадать европейские устремления Украины. Ведь члены ОУН-УПА участвовали не только в преступлениях против поляков, но и в холокосте", - заявил глава МИД Польши.

"В прошлом году, в декабре, когда президент Порошенко был в Польше, мы обсуждали эту проблему и предложили решение: попытаться опереться на опыт и пример Израиля, опыт переосмысления холокоста, строительства мемориала "Яд ва-Шем". Давайте наградим выживших, выделим тех украинцев и поляков, кто действительно спасал людей во время войны и после нее. В совместной истории Польши и Украины есть же личности, которые сделали много добра", - отметил Ващиковский.

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"Ответ был позитивным: инициативу направили в министерства иностранных дел - то есть мне и Павлу Климкину - с рекомендацией изучить возможности реализации. Правда, за восемь месяцев я так ничего и не услышал от моего коллеги и друга Павло", - констатировал глава МИД Польши.

Отвечая на вопрос о жесткой реакции в Украине на его тезис, что "Украине с Бандерой" не место в ЕС, Ващиковский отметил, что по-прежнему ждет возможности возобновить с украинцами эту дискуссию.

"Есть же у нас опыт примирения с немцами. Ждем ответа от Украины. В то же время могу сказать, что для поляков, хотя они в курсе этой проблемы, она не ключевая. Мы помним. Мы не забудем о Волынской резне, мы знаем, что идет прославление УПА. Но это не значит, что мы забудем, насколько независимая и суверенная Украина важна для безопасности в нашей части Европы. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с Украиной и поддерживать ее", - резюмировал глава МИД Польши.

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Напомним, начале июля Ващиковский заявил, что Украина не начнет переговоры о вступлении в ЕС, пока ее национальным героем считается Степан Бандера.
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основу для еще большего патриотизма заложило Хуйло в 2014 году
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина ищет свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма. Это нормальная тенденция, - глава МИД Польши о героизации ОУН-УПА
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