 Пенс опроверг планы баллотироваться в президенты США в 2020 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Утверждения, содержащиеся в этой статье, являются категорически неверными и представляют собой очередную попытку СМИ внести раскол в эту администрацию", - говорится в заявлении Пенса.
В статье The New York Times говорилось, что некоторые республиканцы создают "теневой предвыборный штаб" кампании 2020 года, исходя из того, что президент Дональд Трамп участвовать в ней не будет. Издание утверждало, что несколько советников Пенса "уже намекали партийным донорам, что он планирует участвовать в выборах, если Трамп не будет баллотироваться".
Трамп и Пенс вступили в должность шесть с половиной месяцев назад, однако первые месяцы четырехлетнего президентского срока не стали примером слаженности. Опросы общественного мнения показывают, что лишь около трети американских избирателей одобряет сегодня деятельность Трампа.
Трамп уволил немало своих ключевых помощников, включая первого руководителя аппарата и первого советника по национальной безопасности. Спецслужбы и Конгресс ведут целый ряд расследований российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, призванного помочь Трампу одержать победу, однако Трамп обычно пренебрежительно отзывается об этих расследованиях, называя их "охотой на ведьм" и попыткой демократов объяснить его успех на выборах.
Спецпрокурор Роберт Мюллер сформировал большое жюри в Вашингтоне, чтобы заслушать показания о том, имел ли место незаконный сговор советников Трампа с лицами из России с целью помочь Трампу победить на выборах, а также о том, препятствовал ли он правосудию, увольняя главу ФБР Джеймса Коми, возглавлявшему проведение "российского расследования" до назначения Мюллера спецпрокурором.
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Минобороны РФ опровергло данные агентства Рейтер о потерях России в ходе военной операции в Сирии. «Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии - лживы от начала до конца», - цитируют российские СМИ официального представителя ведомства генерала Игоря Конашенкова. Ранее Reuters передавали, что в Сирии с начала нынешнего года погибли не менее 40 российских солдат и частных контрактников. Это в четыре раза превышает потери, признанные министерством обороны России. Согласно официальным данным, в 2017 году в Сирии погибли десять российских военнослужащих.
По подсчетам Reuters, потери за семь месяцев этого года превысили количество погибших в Сирии российских военных и контрактников за предыдущие 15 месяцев. По оценкам Reuters, в тот период погибли 36 россиян. В Кремле, комментируя ситуацию, назвали минобороны страны единственным источник официальной информации о российских потерях в Сирии и не усмотрели оснований для перепроверки данных, приводимых ведомством.
«Если есть какие-то в Сирии российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к минобороны не имеет никакого отношения, поэтому … здесь нужно у Reuters интересоваться, откуда и какие у них источники», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Большинство случаев гибели, на которые указывало Reuters, подтверждаются более чем одним источником, включая тех, кто лично знал погибших, и местных чиновников. В девяти случаях информация, появившаяся в местных СМИ или социальных сетях, подтверждена одним источником. Глава комиссии по военно-гражданским отношениям Совета по правам человека при президенте, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» затруднился сказать что-то, определенное по поводу достоверности статистики погибших в Сирии. «Потому что информацию на этот счет попросту неоткуда черпать, - добавил он. - В мае 2015 года вышел указ президента, который запрещает предавать гласности статистку погибших в ходе спецопераций. А в Сирии проходит именно такого рода операция, и Минобороны не публикует никаких отчетов о гибели военнослужащих». Поэтому правозащитники, гражданское общество вынуждены довольствоваться только тем, что иногда просачивается в СМИ, констатировал Сергей Кривенко. «Но рано или поздно вся статистика о количестве погибших в Сирии, конечно, будет известна, как это было с Афганистаном и Чечней, когда такие данные тоже скрывали, а потом все же предали гласности», - считает он.
Правозащитник также напомнил, что в период с 2005 по 2009 годы Минобороны публиковало статистику военнослужащих, погибших в мирное время. «Тогда, слава богу, не было никаких военных действий, - уточнил он. - Потом решили, что это негативно сказывается на состоянии Вооруженных Сил и публиковать подобные сведения прекратили. А указ дал уже законное основание Минобороны не отвечать на запросы журналистов, правозащитных организаций и родственников погибших».
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