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Все про:выборы (21817) США (13177) Трамп (1324) Пенс (49)

 Пенс опроверг планы баллотироваться в президенты США в 2020 году

пенс

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье опроверг предположения газеты New York Times о том, что он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году, назвав их "недостойными и оскорбительными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Утверждения, содержащиеся в этой статье, являются категорически неверными и представляют собой очередную попытку СМИ внести раскол в эту администрацию", - говорится в заявлении Пенса.

В статье The New York Times говорилось, что некоторые республиканцы создают "теневой предвыборный штаб" кампании 2020 года, исходя из того, что президент Дональд Трамп участвовать в ней не будет. Издание утверждало, что несколько советников Пенса "уже намекали партийным донорам, что он планирует участвовать в выборах, если Трамп не будет баллотироваться".

Трамп и Пенс вступили в должность шесть с половиной месяцев назад, однако первые месяцы четырехлетнего президентского срока не стали примером слаженности. Опросы общественного мнения показывают, что лишь около трети американских избирателей одобряет сегодня деятельность Трампа.

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Трамп уволил немало своих ключевых помощников, включая первого руководителя аппарата и первого советника по национальной безопасности. Спецслужбы и Конгресс ведут целый ряд расследований российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, призванного помочь Трампу одержать победу, однако Трамп обычно пренебрежительно отзывается об этих расследованиях, называя их "охотой на ведьм" и попыткой демократов объяснить его успех на выборах.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер сформировал большое жюри в Вашингтоне, чтобы заслушать показания о том, имел ли место незаконный сговор советников Трампа с лицами из России с целью помочь Трампу победить на выборах, а также о том, препятствовал ли он правосудию, увольняя главу ФБР Джеймса Коми, возглавлявшему проведение "российского расследования" до назначения Мюллера спецпрокурором.
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а на 2020 год Байден собрался стать президентом
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По сравнению с прошлыми президентами США даже Трамп старый. А Байдену в 2020 исполнится уже 78.
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а второго Обамы нету у них)) чтоб такой одаренный был оратор
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Кто нибудь из губернаторов может баллотироваться.
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дааа.. 78 лет ему будет в 2020, но выглядит хорошо и политик мощный, может и справится
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Байден хороший мужик и профессионал. Был у нас в гостях в 2011 году при первом сроке Обамы. Но он уже старый по факту и кто его знает, позволит ли ему здоровье исполнять свои обязанности в таком возрасте. Дальние перелёты, встречи и т.д.
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нация стариком и маразматиков
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"Бешеного пса" в президенты , было бы гут... У Байдена здоровье не позволит, к сожалению.
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Мэттис практически ничего не знает об экономике. Он боевой генерал. Его бы не избрали.
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По данным Рейтер, в Сирии с начала года погибло 40 россиян. Министерство Обороны РФ с этим не согласно.

Минобороны РФ опровергло данные агентства Рейтер о потерях России в ходе военной операции в Сирии. «Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии - лживы от начала до конца», - цитируют российские СМИ официального представителя ведомства генерала Игоря Конашенкова. Ранее Reuters передавали, что в Сирии с начала нынешнего года погибли не менее 40 российских солдат и частных контрактников. Это в четыре раза превышает потери, признанные министерством обороны России. Согласно официальным данным, в 2017 году в Сирии погибли десять российских военнослужащих.
По подсчетам Reuters, потери за семь месяцев этого года превысили количество погибших в Сирии российских военных и контрактников за предыдущие 15 месяцев. По оценкам Reuters, в тот период погибли 36 россиян. В Кремле, комментируя ситуацию, назвали минобороны страны единственным источник официальной информации о российских потерях в Сирии и не усмотрели оснований для перепроверки данных, приводимых ведомством.
«Если есть какие-то в Сирии российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к минобороны не имеет никакого отношения, поэтому … здесь нужно у Reuters интересоваться, откуда и какие у них источники», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Большинство случаев гибели, на которые указывало Reuters, подтверждаются более чем одним источником, включая тех, кто лично знал погибших, и местных чиновников. В девяти случаях информация, появившаяся в местных СМИ или социальных сетях, подтверждена одним источником. Глава комиссии по военно-гражданским отношениям Совета по правам человека при президенте, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» затруднился сказать что-то, определенное по поводу достоверности статистики погибших в Сирии. «Потому что информацию на этот счет попросту неоткуда черпать, - добавил он. - В мае 2015 года вышел указ президента, который запрещает предавать гласности статистку погибших в ходе спецопераций. А в Сирии проходит именно такого рода операция, и Минобороны не публикует никаких отчетов о гибели военнослужащих». Поэтому правозащитники, гражданское общество вынуждены довольствоваться только тем, что иногда просачивается в СМИ, констатировал Сергей Кривенко. «Но рано или поздно вся статистика о количестве погибших в Сирии, конечно, будет известна, как это было с Афганистаном и Чечней, когда такие данные тоже скрывали, а потом все же предали гласности», - считает он.
Правозащитник также напомнил, что в период с 2005 по 2009 годы Минобороны публиковало статистику военнослужащих, погибших в мирное время. «Тогда, слава богу, не было никаких военных действий, - уточнил он. - Потом решили, что это негативно сказывается на состоянии Вооруженных Сил и публиковать подобные сведения прекратили. А указ дал уже законное основание Минобороны не отвечать на запросы журналистов, правозащитных организаций и родственников погибших».
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПенс опроверг планы баллотироваться в президенты США в 2020 году
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