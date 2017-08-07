 Сильный дождь с градами и шквалом ожидается в 17 областях Украины, - Укргидрометцентр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.
"7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град", - говорится в сообщении.
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И вот давайте вспомним 14 , 15 годы когда русня блеела что летом нападет на Херсонщину и дойдет чуть ли ни до Одессы или до Запорожья. А если учесть что русня обитатели холодных сырых болот в вечной мерзлоте, то вопрос к мордве. Как они собирались это сделать? Сколько км. могли бы пройти руснявые танки по жаркой степи? Сколько удмурдских гомункулов получило бы солнечный удар и засохло бы сразу?
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