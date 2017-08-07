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 Польша не видит возможности сотрудничать с Россией по делу о Смоленской катастрофе, - Ващиковский

смоленск

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не имеет возможности сотрудничать с Россией по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"В течение семи лет мы не можем получить информацию от России, не можем получить документы, обломки самолета, у нас нет возможности сотрудничать с российскими органами правосудия, чтобы получить информацию о том, почему произошло крушение", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ващиковский также добавил, что эта ситуация наносит вред отношениям России и Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша официально обвинила Россию в крушении Ту-154М под Смоленском: "Это было целью действий российских диспетчеров"

Напомним, 10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF 101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился.

В авиакатастрофе погибли все находившиеся на его борту 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование, общественные и религиозные деятели.
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Подумаете какая мелочь...тут у нас оборот в 10000 вагонов в год...
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ибо с русней сотрудничать - себя не уважать.
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ну да, а с торговыми партнёрами -хвала и почёт,от ахметова чнрез порошенка
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нет конечно. соевую собаку в первую очередь на гилляку.
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Какое может быть сотрудничество с убийцами?Они за эти годы делали все чтоб уничтожить улики. Они в начале второй мировой массово расстреливали польских офицеров и полицейских......
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Гном пока еще не созрел , поэтому мордор убив президента Польши, теперь не отдает вещдокки - собственность Польши. Расследовать против самой себя рашка тоже не хочет. Тут путь один - довести хоругвеносных до голода санкциями /часть сбежит на запад и будет сотрудничать со следствием/ и тогда выменивать обломки, исполнителей, документы и информацию за продукты.
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виноваты пиндосы? абама чмо?
Или поговорим о пользе санкций для мордвы?
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ты в своем уме?
ВВП Польши - 468 млрд
ВВП Германии - 3.4 триллиона + ВВП Франции - 2,4 триллиона, что в сумме почти 6 триллионов.
чтобы быть лидером, одного желания мало.
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Они достойны санкций. Они их даже хотят. Они живут прошлым, идут, повернув голову на 180 градусов назад. Отсюда все пещерные понятия из прошлого века. Они обижены, боязливы, ленивы, не самостоятельны. Советские люди, боящиеся перемен. Любых. Жизнь "за колючкой" для них привычнее. Без надзирателя и лагерного начальства они растеряются и сгинут.
Заключенные в большой тюрьме народов, не желающие свободы. Им не нужен выбор. Им нужны пайка и трудодни.
И от этого никуда не деться. И так будет жить Россия, пока не вымрет последний "совок".
Очень печально. Очень.
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наоборот. это прекрасно смотреть как дохнет русня.
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И то. Жеч Посполита провела свое расследование и пришла к выводу - русня питорасы конченные
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убрав Качинского Туск хотел получить Западную Украину и запустить реституцию
но человек - предполагает, а Бог - располагает

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Россия великая крыSSа-держава
Россия великая крыSSа-страна
И в ней процветает коррупции слава
И Путин ВОРюга на все времена...

Сквозь годы сияла иллюзий зарплата
НО Путин великий нам путь озарил
Теперь вся Россия гуляет в заплатах
На Кризис-Большой Путин нас вдохновил
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша не видит возможности сотрудничать с Россией по делу о Смоленской катастрофе, - Ващиковский
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