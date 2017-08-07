 Польша не видит возможности сотрудничать с Россией по делу о Смоленской катастрофе, - Ващиковский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"В течение семи лет мы не можем получить информацию от России, не можем получить документы, обломки самолета, у нас нет возможности сотрудничать с российскими органами правосудия, чтобы получить информацию о том, почему произошло крушение", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Ващиковский также добавил, что эта ситуация наносит вред отношениям России и Польши.
10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF 101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился.
В авиакатастрофе погибли все находившиеся на его борту 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование, общественные и религиозные деятели.
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Или поговорим о пользе санкций для мордвы?
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ВВП Польши - 468 млрд
ВВП Германии - 3.4 триллиона + ВВП Франции - 2,4 триллиона, что в сумме почти 6 триллионов.
чтобы быть лидером, одного желания мало.
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Заключенные в большой тюрьме народов, не желающие свободы. Им не нужен выбор. Им нужны пайка и трудодни.
И от этого никуда не деться. И так будет жить Россия, пока не вымрет последний "совок".
Очень печально. Очень.
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но человек - предполагает, а Бог - располагает
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Россия великая крыSSа-страна
И в ней процветает коррупции слава
И Путин ВОРюга на все времена...
Сквозь годы сияла иллюзий зарплата
НО Путин великий нам путь озарил
Теперь вся Россия гуляет в заплатах
На Кризис-Большой Путин нас вдохновил
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