 "Нет такого понятия "кризис на Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - глава МИД Польши - СМИ РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Коммерсант.
Отвечая на вопрос журналиста о приоритетах Польши на международной арене "сирийском конфликте, кризисах на Ближнем Востоке и на Украине", глава МИД Польши парировал, что "нет такого понятия "кризис на Украине".
"Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией. И мы будем стремиться внести свою лепту в его разрешение. Но, конечно, мы не собираемся что-то делать сами по себе: все зависит от готовности России и Украины реализовывать минские договоренности, а также от участников "нормандского формата", - подчеркнул Ващиковский.
"Это выглядит как замороженный конфликт, но мы предпочитаем говорить о конфликте низкой интенсивности. По данным СММ ОБСЕ, там ежедневно продолжают погибать люди, стрельба возобновляется по несколько раз в день. Ирония заключается в том, что мониторинговая миссия не имеет права указывать, с какой стороны стреляли. Но, по нашим данным, основные обстрелы ведутся со стороны сепаратистов, поддерживаемых Россией", - подчеркнул глава МИД Польши.
Также Ващиковский указал российской журналистке Галине Дудиной, что неверно называть "ополченцами" членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
"Я должен еще затронуть используемый вами термин "ополченцы" - еще раз хочу подчеркнуть, что это сепаратисты, поскольку как по-другому назвать людей, выступающих против легитимной власти?" - отметил глава МИД Польши.
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есть росийская вооруженная агресия и окупация територии Украины. точка.
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