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Все про:агрессия (1290) Польша (3993) Россия (71757) Донбасс (15663) Ващиковский (113)

 "Нет такого понятия "кризис на Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - глава МИД Польши - СМИ РФ

россия танк

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша будет стремиться внести свою лепту в разрешение российско-украинского конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Коммерсант.

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Отвечая на вопрос журналиста о приоритетах Польши на международной арене "сирийском конфликте, кризисах на Ближнем Востоке и на Украине", глава МИД Польши парировал, что "нет такого понятия "кризис на Украине".

"Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией. И мы будем стремиться внести свою лепту в его разрешение. Но, конечно, мы не собираемся что-то делать сами по себе: все зависит от готовности России и Украины реализовывать минские договоренности, а также от участников "нормандского формата", - подчеркнул Ващиковский.

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"Это выглядит как замороженный конфликт, но мы предпочитаем говорить о конфликте низкой интенсивности. По данным СММ ОБСЕ, там ежедневно продолжают погибать люди, стрельба возобновляется по несколько раз в день. Ирония заключается в том, что мониторинговая миссия не имеет права указывать, с какой стороны стреляли. Но, по нашим данным, основные обстрелы ведутся со стороны сепаратистов, поддерживаемых Россией", - подчеркнул глава МИД Польши.

Также Ващиковский указал российской журналистке Галине Дудиной, что неверно называть "ополченцами" членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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"Я должен еще затронуть используемый вами термин "ополченцы" - еще раз хочу подчеркнуть, что это сепаратисты, поскольку как по-другому назвать людей, выступающих против легитимной власти?" - отметил глава МИД Польши.
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Та Польше то оно всегда доходило. Ибо Путлер рядом и боязно, шо нападет.
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Сепарюги поклоняющиеся идолу "великому путлеру "
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А почему он вызван? Молчаливым согласием западного мира сдачи Крыма? И что теперь делать с этим будете? Сдадите Украину? И будете наивно думать, что зараза дальше не полезет?
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А вот с участниками минского формата проблемы, известны высказывания представителя Германского правительства. Польша же вообще пока тут не играет никакой роли.
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Географическое положение заставляет поляков и прибалтов, быть намного умнее в вопросах касаемых Мордора, чем остальных европейцев...
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нетросийско-украинского конфликта1!!
есть росийская вооруженная агресия и окупация територии Украины. точка.
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На Украине? Хм... А слабо не на козлорогие СМИ опираться, а перевести мнение министра с сайта польского МИДа?
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Та просто "Цензор" - тайные агенты Кремля. Уж очень часто они вражеские ресурсы перепечатывают.
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текст из кацапского источника можно было бы цензору и адаптировать
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Если совсем кратко без всех этих терминов "конфликт" "сепаратисты" и тп , без параши не было бы ничего, ни войны ни всего остального. Домбасы жили бы абсолютно мирно, ходили бы на стадион на свой любимый Шахтер, спокойно работали бы и калякали спокойно на своем любимом наречии
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нет такого понятия "кризис на Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - глава МИД Польши - СМИ РФ
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