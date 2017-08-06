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 Правозащитники намерены включить всех причастных к фабрикованию дела крымчанина Балуха в санкционные списки

балух

Дело против украинского активиста Владимира Балуха сфабриковано поэтому необходимо, чтобы в санкционные списки включили сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), судей и всех причастных к этому процессу.

Об этом заявил представитель Крымской правозащитной групп Владимир Чекрыгин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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"По делу Владимира Балуха мы будем настаивать на том, чтобы в санкционные списки включались все фигуранты этого дела, все, кто принимал в нем участие, не только верхушка ФСБ и судья, которая выносила приговор, но и тот судья, который выносил решение о его задержании, и следователь, проводивший обыск, рядовые сотрудники ФСБ. Все должны быть включены в эти списки, чтобы в Крыму понимали, что никто не останется без наказания, каждый понесет ответственность рано или поздно. Потому что внесение в эти санкционные списки будет означать, что человек на всю жизнь останется в Крыму или России", - отметил правозащитник.

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Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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еще б туда всех росиян, кто на камеру не поклялся, что он против войны с Украиной.
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расєя повинна розпастися на незалежні національні держави, а фіни, як найближчі родичі, повинні зробити з цього стада людей...
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В России указали на полный провал Путина в Украине..."Путин это реальный сумасшедший бандит, имеющий ядерное оружие - этого не стоит забывать", об этом заявил известный блогер и финансист Слава Рабинович.
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В любом случае дело Балуха не имел права судить российский суд. Поэтому все правозащитники обязаны требовать выдачи его Украине.
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Да ну нах, козломордые все должны быть под санкциями, от хуйла и до уборщицы в сортире.
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