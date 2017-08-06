" Украина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года - Насалик "

Об этом он сообщил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы подали полностью график введения закона о рынке электроэнергии ежемесячно. Можно говорить..., это будет где-то конец 2019 года. Поскольку она требует очень много системных изменений", - сказал он.
Насалик отметил, что принятие закона о рынке электроэнергии обрисовало четкие правила работы рынка, что даст возможность привлечения стратегических инвесторов при приватизации энергокомпаний, в частности государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".
Как сообщалось ранее Президент Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии.
13 апреля Рада приняла в целом законопроект о рынке электроэнергии, однако 14 апреля были зарегистрированы 3 проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за данный законопроект.
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У всех людей на планете Земля, модель рынка одна и та же, а у этих - новая модель!
А-А-А! Идиоты атакуют!
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Если на что-то путнее,то только после Порошенко..А может..поторопить...с уходом Порошенко?.Тогда может следующий и вправду возьмётся реформировать и доводить до ума?
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Лучше скажите, когда красть перестанете...
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Всегда можно "домовытысь"...
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https://censor.net.ua/forum/504143/bomba_saakashvili__agent_kremlya
Саакашвили - АГЕНТ КРЕМЛЯ!!! 04.01.2010, 12:49
"Россия не допустит отставки Михаила Саакашвили", - заявил лидер "Народной партии" Мамука Гиоргадзе. Как сообщает тбилисская газета "Ахали Таоба", президент Грузии Михаил Саакашвили ведет игру России, и он сохранит свой пост до тех пор, пока это устраивает российские спецслужбы.
Гиоргадзе заявляет, что Россия полностью управляет политическими процессами в Грузии. По его словам, у России очень большая агентура в Грузии, она контролирует основную часть бизнеса, а также и телевидения.
Вместе с тем, "Ахали Таоба" отмечает, что 2009 год был самым безуспешным для радикальной оппозиции в Грузии. "Ни одно ее требование, несмотря на массовые акции, выполнены не были. Несмотря на то, что в результате долгих акций, руководство страны пошло на диалог, власти тем самым только остановили волну протеста, ничего реального взамен не дав оппозиции",
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Как ради входа в энергетический бизнес Порошенко продал украинцев в вечное «RABство» российским олигархам
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Брехня для дебилов .
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Приведенный в норму рынок открывает возможность завести в Украину ряд иностранных энергетических транснациональных компаний, а это сразу: развал монополий, на рынке труда и рынке энергетики. Это значить, что потребитель уже будет выбирать не из одного, а двух-трех поставщиков услуг, а это значить что по единому сговору больше нельзя будет устанавливать з/п для работников этих предприятий, да и сервис в конкурентом климате куда как более привлекательней.
У нас сейчас в стране не просто монополия, а мегомонополия потому что мы не только электроэнергию покупаем у одного, но и газ, воду, тепло, телефон, поскольку всеми ТЕЦ, облэнерго, облгазы, водоканалы, шахты, нефте/газо скажины, Укртелеком принадлежат прокремблядскому Ахметке.
А в целом, если добавить еще: хим. предприятия Фирташа, НПЗ (слава богу недавно Одесский вернули), ряд судостроительных заводов, металлургических, шахт, карьеров и т.д. все то что сейчас пока еще контролирует кремлепидорский карлик, то возможность оправлять этими предприятиями дает ему возможность искусственно сдерживать з/п рабочих.
Наше правительство выбрало довольно правильный путь, в место того, что бы заниматься отбирательством заводов и пароходов (что довольно проблематично, да и плюсов в глазах инвесторов не прибавит), просто решили упорядочить рынок и впустить иностранные компании, которые имея технологии, и капиталы довольно быстро перетянут на свою сторону квалифицированные кадры и создадут реальную конкуренцию на внутреннем рынке в сфере товара и услуг, а также создадут конкуренцию на рынке труда, а это зарплаты людей и наше благосостояние.
А кремлетроллей пускай пердаки трещат. Собака лает, а караван идет.
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Джерело: http://www.ednist.info/dossier/404
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Мы ведь "живем по-новому"...
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Детали этого документа указывают на то, что уже второй год в Украине проходит невиданная по своей наглости и масштабности
операцияафера по созданию энергетического бизнеса временного хозяина Банковой.
Финальной точкой этого действа должно стать введение RAB-тарифов, после чего бизнес Президента пополнится тремя облэнерго.
В обмен на это Григоришин с Бабаковым получат право от власти «раздевать» украинцев на 30 миллиардов гривен ежегодно, восемь из которых лягут прибылью в новый бизнес Президента.
В пересчете на каждую украинскую семью выходит по 3500 грн. ежегодных дополнительных платежей только за свет.
Ровно столько, сколько потенциально заплатит каждый украинец за рейдерский захват Приватбанка.http://dubinsky.pro/kak-radi-vhoda-v-energeticheskiy-biznes-poroshenko-prodal-ukraincev-v-vechnoe-rabstvo-rossiyskim
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