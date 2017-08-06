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 Политика Украины
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Все про:рынок (435) энергетика (987) Насалик (135) электроэнергия (57)

 Украина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года, - Насалик

насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявляет о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии, которую обуславливает принятый в текущем году закон о рынке электроэнергии, в конце 2019 года.

Об этом он сообщил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Мы подали полностью график введения закона о рынке электроэнергии ежемесячно. Можно говорить..., это будет где-то конец 2019 года. Поскольку она требует очень много системных изменений", - сказал он.

Насалик отметил, что принятие закона о рынке электроэнергии обрисовало четкие правила работы рынка, что даст возможность привлечения стратегических инвесторов при приватизации энергокомпаний, в частности государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман

Как сообщалось ранее Президент Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии.

13 апреля Рада приняла в целом законопроект о рынке электроэнергии, однако 14 апреля были зарегистрированы 3 проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за данный законопроект.

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Рехворматоры "новый рынок" смоделировали!!!
У всех людей на планете Земля, модель рынка одна и та же, а у этих - новая модель!
А-А-А! Идиоты атакуют!
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Идиоты - те, кто раком под "реформаторами" стоит.
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В 10, там сложнейшая формула расчёта будет, Роттердам отдыхает
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Ахметов в Шахтьор купит пару новых мавп за счет киян.
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та за газ так и норовят принять и за отопление
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Ну так надо уже и за электричество, шоп два раза не вставать.
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Ну вот почему Украина всегда "готова перейти" на срок,который уже выходит за президентский Порошенко?!Почему "вдруг" не получается сейчас или в ближайшей перспективе?
Если на что-то путнее,то только после Порошенко..А может..поторопить...с уходом Порошенко?.Тогда может следующий и вправду возьмётся реформировать и доводить до ума?
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Кожен президент виявляється ще гіршим за попередника.
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Україна має бути парламентською республікою. З давніх часів кожен українець сам собі гетьман. З часів Січі рішення приймались колегіально. І їх виконували. Не буде у нас президента, який би задовольняв інтереси хоч би незначної більшості. Сучасна українська історія тому підтвердження.
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наверное страшный закон, надо после выборов, как в раше собираются "пенс реформу" увеличения возраста выхода после 2018 года проводить.
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Новая модель, старая модель... Модельеры...
Лучше скажите, когда красть перестанете...
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При наших высокооплачиваемых "борцах с коррупцией" красть не опасно...
Всегда можно "домовытысь"...
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Новая модель на сколько будет дороже от старой в тарифном плане.
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Все будет ,только потом,позже,пока карманы набивают.
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Смотрим на дату статьи -

https://censor.net.ua/forum/504143/bomba_saakashvili__agent_kremlya

Саакашвили - АГЕНТ КРЕМЛЯ!!! 04.01.2010, 12:49
"Россия не допустит отставки Михаила Саакашвили", - заявил лидер "Народной партии" Мамука Гиоргадзе. Как сообщает тбилисская газета "Ахали Таоба", президент Грузии Михаил Саакашвили ведет игру России, и он сохранит свой пост до тех пор, пока это устраивает российские спецслужбы.

Гиоргадзе заявляет, что Россия полностью управляет политическими процессами в Грузии. По его словам, у России очень большая агентура в Грузии, она контролирует основную часть бизнеса, а также и телевидения.

Вместе с тем, "Ахали Таоба" отмечает, что 2009 год был самым безуспешным для радикальной оппозиции в Грузии. "Ни одно ее требование, несмотря на массовые акции, выполнены не были. Несмотря на то, что в результате долгих акций, руководство страны пошло на диалог, власти тем самым только остановили волну протеста, ничего реального взамен не дав оппозиции",
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До тех пор пока будут продолжать подавать и регистрировать проекты постановлений, об отмене результатов голосования за нормальные законы, даже не мечтайте, что на рынок зайдут нормальные инвесторы и операторы. А наши депутаны это делать не прекратят, им рынок энергоресурсов - это кинжал в тухесе.
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Как гудок захочет, так и соевый сделает, нагнут народ по полной.
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мародеры... ты очень точно отразил их суть. они не собираются проводить реформы. они как в том анекдоте: - ,,нацарюю сто рублив, та втеку.,,
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Реформы свелись к субсидированию олигархов, больше ничего.
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Як би Насалика і ко посадили б, то ринок енергоресурсів лиш би виграв від цього
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Там и без Нассалика хватает интересных кадров на энергорынке. Вот, например, некое молодое дарование из корпораций Roshen и ICU (Гонтарева, если хто не в курсе) - Димон Вовк.
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Это хорошо только, если насалик к тому времени будет отсиживать свой срок за ротердам+ в камере с торнадовцами. Там, через хитрую жопу, быстро объяснят, каково оно с сепарами ротердам+ крутить..
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Все ДЭРЖПАДЛЫ не нажрутся ? Чтоб они пулями не подавились !!!
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" Украина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года - Насалик "

Брехня для дебилов .
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Чтобы победить коррупцию, достаточно взятки называть пожертвованием - как в церквях где попы уже толще чем входные двери.
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А скільки фахових діалогів на гілці- аж в очах блимає.
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название должности забавное, пора поправить уже - "Министр энергетики и угольной промышленности, зелёных тарифов и ветряных мельниц, сланцевых газов и урановых рудников" )
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Пучат козлопидаров такие новости, конечно.
Приведенный в норму рынок открывает возможность завести в Украину ряд иностранных энергетических транснациональных компаний, а это сразу: развал монополий, на рынке труда и рынке энергетики. Это значить, что потребитель уже будет выбирать не из одного, а двух-трех поставщиков услуг, а это значить что по единому сговору больше нельзя будет устанавливать з/п для работников этих предприятий, да и сервис в конкурентом климате куда как более привлекательней.
У нас сейчас в стране не просто монополия, а мегомонополия потому что мы не только электроэнергию покупаем у одного, но и газ, воду, тепло, телефон, поскольку всеми ТЕЦ, облэнерго, облгазы, водоканалы, шахты, нефте/газо скажины, Укртелеком принадлежат прокремблядскому Ахметке.
А в целом, если добавить еще: хим. предприятия Фирташа, НПЗ (слава богу недавно Одесский вернули), ряд судостроительных заводов, металлургических, шахт, карьеров и т.д. все то что сейчас пока еще контролирует кремлепидорский карлик, то возможность оправлять этими предприятиями дает ему возможность искусственно сдерживать з/п рабочих.
Наше правительство выбрало довольно правильный путь, в место того, что бы заниматься отбирательством заводов и пароходов (что довольно проблематично, да и плюсов в глазах инвесторов не прибавит), просто решили упорядочить рынок и впустить иностранные компании, которые имея технологии, и капиталы довольно быстро перетянут на свою сторону квалифицированные кадры и создадут реальную конкуренцию на внутреннем рынке в сфере товара и услуг, а также создадут конкуренцию на рынке труда, а это зарплаты людей и наше благосостояние.
А кремлетроллей пускай пердаки трещат. Собака лает, а караван идет.
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Бізнес Тривалий час Ігор Насалик і його родина були пов'язані з такими підприємствами, як «Укрмедекспорт», ТОВ «Галпласт», ТОВ «Галторф», ТОВ «Нафтоенерго Інвест», ТОВ «НВ Енергія», «Євроенерго-груп». Ігора Насалика називають одним з найбагатших людей Прикарпаття, «в минулому власником цементних заводів, колгоспів, авіа- і автомобілебудівних компаній і підприємств АПК». У 2010 році в інтерв'ю одному з видань розповів, що має авіакомпанію з декількома літаками, які здавались в оренду. Бізнес-партнерами Насалика були, зокрема, брати-мільйонери Валерій і Юрій Келестини та Петро Димінський. ЗМІ зазначали, що бізнес-інтереси Насалика з Келестинами розійшлись кардинально, проте з Димінським збереглися гарні стосунки. Статки У 2008 році видання «Комментарии» оцінило статки Насалика в 42 мільйони доларів. Згідно з декларацією, у 2015 році Ігор Насалик отримав дохід у розмірі 81 тис. 122 грн, а члени його родини - 1 млн 546 тис. 878 грн, з яких 720 тис. 500 грн - від відчуження рухомого та нерухомого майна, решту - від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності. Декларант зазначив, що має земельні ділянки (1400 і 2 500 кв. м), житлові будинки (725 кв. м), квартири (300 кв. м), а члени його родини - земельні ділянки (128 001 кв. м) і інше нерухоме майно (129, 7 кв. м). Ігор Насалик має солідний автопарк: Bentley (6000 куб. см), Mersedes (5000 куб. см), Peugeot - 407 (2000 куб. см), ВАЗ 2107 (1600 куб. см), ВАЗ 2106 (1600 куб. см). Членам його родини належать такі автомобілі: Мазда 6 (2000 куб. см), Тайота - Карола (1300 куб. см), Тойота - Аvensts (1970 куб. см), Toyota Land Crueser Prada (3856 куб. см). Компромат За час перебування на посаді міського голови м. Калуш Насалику вдалося в кілька разів збільшити бюджет міста, привести до ладу дороги міста та ін., проте це пояснювалось не в останню чергу розпродажем міської землі. ЗМІ також зазначали, що найбільшим досягнення міського голови було надання Калушу статусу зони екологічного лиха, в результаті чого місто отримало десятки або сотні мільйонів гривень з державного бюджету на покращення екологічної ситуації. За даними ЗМІ, Ігор Насалик мав зв'язки з ОЗУ «Дідух» і підтримує стосунки з кримінальним «авторитетом» Ігорем Лаюком, більш відомим під «псевдонімом» «Скажений», і львівським «авторитетом» «Ібрагімом». Влітку 2015 року Ігор Насалик виявився в центрі скандалу через підприємство «Артемсіль». Тоді журналісти, посилаючись на свої джерела, писали, що народний депутат, екс-президент промислово-виробничої корпорації «Техно-Центр» Ігор Насалик намагався закріпити на посаді генерального директора держпідприємства «Артемсіль» Андрія Журавльова, який тривалий час працював в ПВК «Техно-Центр». http://www.ednist.info/dossier/404
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Хобі Насалик захоплюється спортом, бодібілдингом. Посилання на сторінку у соціальній мережі
Джерело: http://www.ednist.info/dossier/404
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Вы там, главное, Вовку скажите заранее,чтобы не забыл одобрить и благословить очередную обдираловку
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Почему-то думают, что "новое" - это обязательно хорошо.
Мы ведь "живем по-новому"...
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Как ради входа в энергетический бизнес Порошенко продал украинцев в вечное «RABство» российским олигархам

Детали этого документа указывают на то, что уже второй год в Украине проходит невиданная по своей наглости и масштабности операция афера по созданию энергетического бизнеса временного хозяина Банковой.
Финальной точкой этого действа должно стать введение RAB-тарифов, после чего бизнес Президента пополнится тремя облэнерго.
В обмен на это Григоришин с Бабаковым получат право от власти «раздевать» украинцев на 30 миллиардов гривен ежегодно, восемь из которых лягут прибылью в новый бизнес Президента.
В пересчете на каждую украинскую семью выходит по 3500 грн. ежегодных дополнительных платежей только за свет.
Ровно столько, сколько потенциально заплатит каждый украинец за рейдерский захват Приватбанка.http://dubinsky.pro/kak-radi-vhoda-v-energeticheskiy-biznes-poroshenko-prodal-ukraincev-v-vechnoe-rabstvo-rossiyskim
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що може обіцяти посібник терористів,крім процювати з терористами ...грося щось перевіряв,та замовк...підкажіть грося щось має з цього...? Міністр енергетики Насалик домовляється з сепаратистами за вугілля...Насалик фактично визнав монополію Ахметова на ринку вугілля...Гройсман просить СБУ перевірити інформацію про переговори Насалика з бойовиками в Донецьку. ВІДЕО...Насалик визнав, що спілкувався з "міністром ДНР"... та незважаючи на усі визнання та підозри він і далі працює на тій самій посаді...Були у Нідерландах - привезли цукерки "Вечірній Роттердам+".Ціна: 1700 грн (80 грн - самі цукерки, 1620 грн - доставка з Роттердаму).
Украина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года, - Насалик - Цензор.НЕТ 7142 ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года, - Насалик
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