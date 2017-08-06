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Все про:авто (4489) взрыв (4248) Измаил (119) Одесская область (1630) Нацполиция (8294)

 Взорвался автомобиль полицейского в Измаиле на Одесчине: пострадали его жена и ребенок

полиция

По ул. Нахимова в Измаиле Одесской области в воскресенье, 6 августа, взорвался автомобиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области.

"Было установлено, что взорвался автомобиль, принадлежавший работнику криминальной полиции", - сказано в сообщении.

В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, обоих доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают взрывотехники. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Взорвался мусор а Бог шельму метит как и бережную на серпантине.
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Вата - твое место у женщины между ног во время месячных
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Когда вступаешь в диалог с дебилом их становиться два.
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Работник криминальной полиции - Видать расследовал интересное дело... Подожди - это разве не ты постоянно пишешь что нет борьбы с преступностью и Авакова на нары? Что то ты раздвоился как лягушка на французкой кухне.
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Пишу я и пишу что никакой реформы не было а строиться как и раньше полицейская страна с совковым уклоном.Так что каждый мусор получает по заслугам и это не может не радовать. Нормальные люди в этой системе не работали бы потому что все мусорское руководство осталось на своих местах. Это не реформа а очковтирательство.
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ты по себе не суди, понятное дело что многие совковые мусора боятся оторваться от карыта и ждут хуйла, но люди которые пришли в полицию со всем не такие в большинстве своем, тебе не нравится аваков? мне тоже, но люди новые делают многое и многое уже сейчас изменилось в лучшую сторону, есть те которые не выдерживают и уходят это их выбор, но систему все равно ломают, а такие как ты просто ноют под хуйла дудочку и это факт...
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продажных копов не взрывают, не бери грех на душу, не знаешь подробностей, не поливай болотом человека, все под Богом ходим.
Только если бы это коп занимался очковтирательством, скорее всего семья была бы цела и богата.
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Это матушка Ваше мнение и оно меня не интересует.
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Жесть......
Жене и ребёнку выздоровления..........
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На копейках в Украине уже единицы населения ездят - все уже на иномарках рассекают.
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Да, плохая новость. А вот вчерашний "мерсюк" в Харькове, убивший 1 человека и одного в больничку отправивший- никто не взорвал. Попытался я выяснить, на харьковских ресурсах- шо ш там за ментяра, за рулем, с таким крутым номером 0200. Не смог...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзорвался автомобиль полицейского в Измаиле на Одесчине: пострадали его жена и ребенок
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