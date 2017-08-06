 Взорвался автомобиль полицейского в Измаиле на Одесчине: пострадали его жена и ребенок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области.
"Было установлено, что взорвался автомобиль, принадлежавший работнику криминальной полиции", - сказано в сообщении.
В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, обоих доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают взрывотехники. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Только если бы это коп занимался очковтирательством, скорее всего семья была бы цела и богата.
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Жене и ребёнку выздоровления..........
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