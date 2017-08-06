 Варшава не получала от Тбилиси запрос на экстрадицию Саакашвили, - польский депутат Госевска

Об этом польский депутат Малгожата Госевска написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online.
Заявление депутата опубликовано в соцсети на грузинском языке.
"Сообщаем, что, несмотря на информацию, распространившуюся в грузинских медиа, ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо об экстрадиции бывшего президента Грузии М.С. Господин президент Саакашвили находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией.
Добавлю, что президентсво Михеила Саакашвили заслужило высокую оценку в Польше как за публичные - политические - экономические реформы, так и введение Грузии в семью стран NATO и UE, а также за продолжение того пути, который в будущем должен завершиться членством в евроатлантических структурах.
Благожелательность и уважение, которыми проникнуты поляки в отношении Михеила Саакашвили, являются всеобщими и не зависят от внутренних делений или политических симпатий. С учетом всего этого, думаю, что при любом действии в отношении бывшего президента Грузии необходимо досконально проанализировать ситуацию, чтобы не были приняты такие решения, которые не будут одобрены в Польше", - пишет депутат Малгожата Госевска.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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Да ещё, тут все те кто за саакашвили - вы серёзно думаите , что этот псеидоджигит ваша месия (нехочу вас называть теми, кому нужна спасатель)?! или просто хотите навредить Укаине?
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При том, Михо яростно боролся за свои земли, хотя маленькая Грузия не идет ни в какое сравнение с Украиной, правители которой сдали Крым без боя.
И Донбасс бы сдали, если бы не добровольцы.
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"У разі проведення дострокових президентських виборів на перше місце може вийти лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона впевнено перемагає чинного президента, - сказав у коментарі виданню Socportal.info політолог Петро Охотин. - За даними групи "Рейтинг", за неї готові проголосувати 15,2 відсотка з тих, хто має намір взяти участь у виборах. За Порошенко - тільки 11,6 відсотка. У другому раунді за Тимошенко проголосують 32 відсотки, а за Порошенка - 24 відсотки". На думку експерта, така перевага демонструє, що Тимошенко все більше сприймають як єдиного лідера опозиції. "Цікаво буде спостерігати за розвитком динаміки до осені", - зазначив він.
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Друзі, я розумію, що багато хто волів би внести в список кореспондент.нет, ліга.нет, правда.ком.уа, радіосвобода.орг та інші.
А скільки мені надходить пропозицій додати цензор.нет.уа і сайт дружини вусатого полковника!
Але ж зрозумійте, в списку перелік саме говно-сайтів, а не список ЗМІ, в яких працюють недолугі журналісти або журналісти-ідіоти.
Також не варто присилати сайти бойовиків і сєпаратистів. Не вистачало ще їх піарити, хоч і таким способом.
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