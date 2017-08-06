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 Варшава не получала от Тбилиси запрос на экстрадицию Саакашвили, - польский депутат Госевска

саакашвили митинг рух

Ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом польский депутат Малгожата Госевска написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online.

Также читайте: Украина должна дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Заявление депутата опубликовано в соцсети на грузинском языке.

"Сообщаем, что, несмотря на информацию, распространившуюся в грузинских медиа, ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо об экстрадиции бывшего президента Грузии М.С. Господин президент Саакашвили находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией.

Добавлю, что президентсво Михеила Саакашвили заслужило высокую оценку в Польше как за публичные - политические - экономические реформы, так и введение Грузии в семью стран NATO и UE, а также за продолжение того пути, который в будущем должен завершиться членством в евроатлантических структурах.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Я прилетел в Польшу для подготовки своего возвращения в Украину, - Саакашвили заявил, что никто не признает отмены его паспорта. ВИДЕО

Благожелательность и уважение, которыми проникнуты поляки в отношении Михеила Саакашвили, являются всеобщими и не зависят от внутренних делений или политических симпатий. С учетом всего этого, думаю, что при любом действии в отношении бывшего президента Грузии необходимо досконально проанализировать ситуацию, чтобы не были приняты такие решения, которые не будут одобрены в Польше", - пишет депутат Малгожата Госевска.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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И кацапов нужно гнать вместе со сракашвили, тюлькой и гадей петровичем.
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так бери і жини. які проблеми ! тільки одна тобі порада- тих хто за Саакашвілі дуже багато.дивись щоб вони тебе під лавочку не загнали.
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Сказать вам зачем Пэця забрался в самолет ? Он Саакашвили ищет вдоль польской границы.
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Я думаю, что не будет никакого запроса, если пришлют поляки начнут разбираться, а там туфта.....этого запроса боится не Михо а Петя с Юрой....скорее всего он Бензине пообещал а в Польше такой фокус не пройдёт
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Гастера Грузина скоро увидят в Британии.Лекции студентам Кэмбриджского университета будет заливать мозги, читать будет,типа как я здал Асэтию и Абхезию Плешивому Педофилу.Брат Саркози и я бабло не брали за эту услугу на Шару сдал...
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Не очікував від тебе... Про вік знав, одначе не врахував оте відоме "що з літ - то з розуму".
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тоисть, этот всё сказал один депутат и ещё тот, который говорил, что не надо санкции против кремля - ну, ну - так спалитса, это уже близко к вершине паники.
Да ещё, тут все те кто за саакашвили - вы серёзно думаите , что этот псеидоджигит ваша месия (нехочу вас называть теми, кому нужна спасатель)?! или просто хотите навредить Укаине?
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Не мессия, но для борьбы с коррупцией пригодился бы, жаль.
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Прогнали Овоща....Выбрали Овоща №2....Прогнали Овоща №2.....Выбрали Овоща №3....Прогнали Овоща №3.... и так далее , и тому подобное . Пока в Украине жив хоть один олигархъ - Украины не будет , будет только имитация .
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Трамп оказывается украинский олигарх ? .....ну тогда и его фтопку.
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Кстати после недавних учений НАТО в Грузии,танки Абрамс останутся там до особого распоряжения ГенСека НАТО.Сракашвили добился...
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Все эти порохоботы взялись попрекать Михо, что он сдал путлеру Осетию и Абхазию, начисто забыв, что ведь и порошенковская команда тоже сдала ему свои территории. Турчинов - он ведь в порошеновской команде, не так ли?
При том, Михо яростно боролся за свои земли, хотя маленькая Грузия не идет ни в какое сравнение с Украиной, правители которой сдали Крым без боя.
И Донбасс бы сдали, если бы не добровольцы.
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Никаких достроковых выборов не будет, а относительно тюльки - максимум 5% и то из рахи.
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а где там говорится, что будут досрочные?просто мониторинг настроений...или порох за 2 года все переиграет?а может юлю посадит?или вся надежда на охендовского?
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ота група "Рейтінг" хоч раз хоч щось вгадала? ))))))
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Перед вами список сайтів, які переповнені чутками, неперевіреною інформацією, "нагнітаннями", а також сайти - "зрада, насзлили, усепропало" (список - постійно поповнюється) http://boloto.in.ua/

Друзі, я розумію, що багато хто волів би внести в список кореспондент.нет, ліга.нет, правда.ком.уа, радіосвобода.орг та інші.
А скільки мені надходить пропозицій додати цензор.нет.уа і сайт дружини вусатого полковника!
Але ж зрозумійте, в списку перелік саме говно-сайтів, а не список ЗМІ, в яких працюють недолугі журналісти або журналісти-ідіоти.
Також не варто присилати сайти бойовиків і сєпаратистів. Не вистачало ще їх піарити, хоч і таким способом.
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если так рассуждать, то туда надо чуть ли не все сайты добавлять, потому что многие из низ балуются непроверенной инфой, причем как "патриотические", так и "ватные"
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ота група "Рейтінг" хоч раз хоч щось вгадала? ))))))
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всегда задаю простой вопрос - что плохого сделал Украине Саакашвили? И блин, ни одного ответа? Ау обсыратели, ну хоть че то рыгните!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВаршава не получала от Тбилиси запрос на экстрадицию Саакашвили, - польский депутат Госевска
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