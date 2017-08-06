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Все про:переворот (249) Турция (2039) Эрдоган (361)

 Эрдоган ввел дресс-код для подозреваемых по делу о попытке госпереворота

эрдоган

Фигуранты дела о попытке государственного переворота в Турции должны следовать специальному дресс-коду.

Такое постановление издал президент страны Реджеп Тайип Эордоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Также читайте: Власти Турции уволили более 7000 госслужащих к годовщине попытки переворота в стране

Глава государства посчитал нужным, чтобы обвиняемые по разным статьям отличались друг от друга формой. Так тех, кого подозревают в терроризме, будут одевать в коричневые штаны и куртки, а проходящие по статье "Заговор" будут носить коричневые комбинезоны.

"Больше никто не придет в суд, в чем ему захочется", - подчеркнул Эрдоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование попытки госпереворота в Турции завершено

Президент Турции решил одеть подсудимых в униформу в годовщину попытки государственного переворота 15 июля после того, как в суде появился бывший солдат, в футболке с надписью "герой".

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2185 человек получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кладбище для предателей", - участников госпереворота в Турции будут хоронить рядом с приютом для собак

Позднее Эрдоган призвал власти США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем, но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый турецкий военный попросил убежища в США после попытки переворота

В 2013 году Гюлен обвинил на то время премьера Эрдогана в создании системы "тотальной коррупции", а на днях заявил, что последний намерен установить в Турции диктатуру.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что требование Турции о выдаче проповедника будет удовлетворено, если Анкара предоставит доказательства его причастности к попытке переворота. Стоит отметить, что сам Фетхуллах Гюлен отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, обвиняя самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в инсценировке переворота с целью масштабных чисток в истории Турции.

По подозрению в причастности к попытке переворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек. Среди них более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей, а также преподаватели вузов и более полутора тысяч деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.
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"тех, кого подозревают в терроризме, будут одевать в коричневые штаны"

и они должны будут делать 2 раза "ку"
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В концлагере эсэсовец забегает в один барак:
- Молдаване есть?!
- Нет.
Бежит во второй
- Молдаване есть?!
- Нет, только что повели в газовую камеру.
Бежит в газовую камеру, там уже дверь закрывается, он еле успевает ногу подставить.
- Молдаване ?!
- Да.
- Предбанник крематория кафельной плиткой выложить сможете?!
- Не вопрос, 2 рейхсмарки за метр.
Эсэсовец:
- Шайзе, дорого, давайте за 1 марку.
Молдаване:
- Ногу убрал нахер!
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Похож,мужичок тянет явно на историю...с Чаушеску..
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Один усатый в 30-х годах тоже заставил повязки и нашивки носить!!!
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Эрдоган копирует Гитлера? Тот звездой Давида всех евреев обозначал.
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Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша...
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штаны и куртки сильно отличаются от комбинезонов?
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Уже интересно, а кто вьіполнять будет? По закону нет вопроса именно такой одеждьі.
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Эрдоган и есть закон . Что он там вернуть хочет , султанат ?
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Врядли султанат, ведь раньше террориста бьі казнили по приказу. Но дресскод есть во многих тюрьмах и судах запада, другое дело - он не обозначает виновности.
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Все помню, но даже єто решение не признак султаната.
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плохо он закончит - это понятно,за султанат я и не говорю,но ты же понимаешь, шо тюрки не арабы,со всеми вытекающими из этого последствиями,а кроме этого - успехи курдов в Сирии,да и самое главное - он поделил страну на две половины - плохо
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В общем турецкие пацаки должны отличаться цветом штанов !
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Если это правда, то Эрдоган явно болен синдромом Чаушеску-Саддама-Каддафи-Асада-Ына-Путина. Это грозное осложнение для мировой демократии.
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Ого, парень решил побить все рекорды в скорости построения фашизма.
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Нашей вате надо кокошники с лаптями напялить.
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RO Светлана Иванова f34033c2
Эрдоган ввёл дресс-код для своей охраны
==========
Света,вот этот юмор Пердоган точно бы не оценил,....одной бы паранжой и коричневым комбинезоном не обошлось
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Где то читал, что в османской империи каждая национальность или религиозная группа носили тюрбаны определённых цветов.
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Згадую недавні часи, в які переважна більшість на цьому форумі запльовувала мене, коли я називав Ердогана диктатором.
Пам'ятаєте? То я вас прощаю. В останнє прощаю.
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Ржунимагу!
В Донецке отпраздновали свадьбу американского журналиста

И та дура собралась ехать в Штаты...С пачпортом дыныры
Кто в теме, в Штатах такой брак законным признают, или пацик по ихним законам таки остался холостяком?
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Жаль, что турецкие военные не грохнули сразу этого неадеквата Эрдогана во время недавнего переворота.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган ввел дресс-код для подозреваемых по делу о попытке госпереворота
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