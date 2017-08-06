 Эрдоган ввел дресс-код для подозреваемых по делу о попытке госпереворота

Такое постановление издал президент страны Реджеп Тайип Эордоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Глава государства посчитал нужным, чтобы обвиняемые по разным статьям отличались друг от друга формой. Так тех, кого подозревают в терроризме, будут одевать в коричневые штаны и куртки, а проходящие по статье "Заговор" будут носить коричневые комбинезоны.
"Больше никто не придет в суд, в чем ему захочется", - подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции решил одеть подсудимых в униформу в годовщину попытки государственного переворота 15 июля после того, как в суде появился бывший солдат, в футболке с надписью "герой".
Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2185 человек получили ранения.
Позднее Эрдоган призвал власти США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем, но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.
В 2013 году Гюлен обвинил на то время премьера Эрдогана в создании системы "тотальной коррупции", а на днях заявил, что последний намерен установить в Турции диктатуру.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что требование Турции о выдаче проповедника будет удовлетворено, если Анкара предоставит доказательства его причастности к попытке переворота. Стоит отметить, что сам Фетхуллах Гюлен отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, обвиняя самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в инсценировке переворота с целью масштабных чисток в истории Турции.
По подозрению в причастности к попытке переворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек. Среди них более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей, а также преподаватели вузов и более полутора тысяч деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.
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и они должны будут делать 2 раза "ку"
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- Молдаване есть?!
- Нет.
Бежит во второй
- Молдаване есть?!
- Нет, только что повели в газовую камеру.
Бежит в газовую камеру, там уже дверь закрывается, он еле успевает ногу подставить.
- Молдаване ?!
- Да.
- Предбанник крематория кафельной плиткой выложить сможете?!
- Не вопрос, 2 рейхсмарки за метр.
Эсэсовец:
- Шайзе, дорого, давайте за 1 марку.
Молдаване:
- Ногу убрал нахер!
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Эрдоган ввёл дресс-код для своей охраны
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Света,вот этот юмор Пердоган точно бы не оценил,....одной бы паранжой и коричневым комбинезоном не обошлось
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Пам'ятаєте? То я вас прощаю. В останнє прощаю.
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В Донецке отпраздновали свадьбу американского журналиста
И та дура собралась ехать в Штаты...С пачпортом дыныры
Кто в теме, в Штатах такой брак законным признают, или пацик по ихним законам таки остался холостяком?
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