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 Политика Украины
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 Диалог по урегулированию ситуации на Донбассе станет проще и понятнее при условии поставок американского оружия, - Найем

найем

В тоже время Украина даже при условии поставок оружия из США не сможет начать наступление либо объявить полноценную войну на Донбассе.

Об этом заявил нардеп Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Советник Трампа объяснил, почему Украине могут передать оружие: "Чтобы Россия не предпринимала действий по дестабилизации"

"Нужно понимать стратегически, что мы хотим. Стратегически наша история очень простая: понято, что даже если США будут очень сильно поставлять нам любое оружие, мы не сможем атаковать либо объявить войну. Мы можем сделать так, чтобы любое нахождение на нашей территории, любое противостояние с нами либо нарушение наших границ будет очень дорого стоить. Чтобы эти потери были недопустимы Россией и террористами. Если для этого нужно оружие, то нужно использовать оружие. Те люди, которые сейчас стреляют с другой стороны, они стреляют не потому что хотят напасть и захватить. Это просто проверка все время крепости: можем или не можем", - высказался депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поставляли оборонительное оружие Украине, но такой вариант существует, - Госдеп

Найем допускает, что при условии поставок американского оружия диалог по урегулированию ситуации в Украине станет проще и понятнее.

Накануне советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, почему США могут начать поставки летального оружия в Украину. По словам Макмастера, в интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения "вторжения на ее территорию".

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения.
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Джавелины не стреляют на десятки километров. Прицельная дальность 2,5км. И это значит, что путинско-фашистское войска перед попыткой танкового прорыва будут обрабатывать передний край ВСУ, в том числе штурмовой авиацией, (которую выкопают на шахтах) чтобы уничтожить расчеты Джавелинов. Или сделают упор на применении РСЗО, дальнобойной ствольной артиллерии и т.д. Снарядов у хуйлопитеков хватает. Пока хватает... Также одновременно могут быть начаты боевые действия на Сумском, Харьковском, Черниговском, Южном фронтах.
Повторяю: ресурсов и мяса на это у Хуйла пока хватает... Да, Запад поможет Украине - но эта ситуация КРАЙНЕ ВЫГОДНА ДЛЯ ХУЙЛА - ВЕДЬ ЭТО ОГРАНИЧЕННАЯ ВОЙНА С ЗАПАДОМ НА ЧУЖОЙ ДЛЯ ХУЙЛА ТЕРРИТОРИИ, ПРОСТОТА СНАБЖЕНИЯ И Т.Д. А ведь это МАСШТАБНАЯ ВОЙНА на украинской территории...
ПОЭТОМУ ПОКА НЕ ВРЕМЯ... Надо подождать чуток, пока путинско-фашистские мрази доедят мяско и начнут грызть кости...
Всё будет как надо.
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Всё верно , ведь у москальни кишка тонка , воевать с Америкой , вот они и воюют с нами !
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А каким образом амерское оружие снизит тарифы на коммуналку , создаст новые рабочие места , увеличит пенсии и зарплаты ?
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При чем здесь тарифы , ольгинец ? Тема не про колбасу и тарифы , а намного серъёзней !
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Потому и воняешь на всю округу , что жизнь одна ! А воевать не пробовал или хотя бы помочь армии !
Советы давать и критиковать , каждому дураку по плечу !
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Мураєв, Рабінович, Гадя, всі за однією методичкою!
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Плюс одноглазники и прочая антиукраинская шушера !
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А решта Верховної зРади, КМУ та АПУ за іншої ???)))
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А вы кто , мадам ? Ольгинская или рыговская , или два в одном !?
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" За шмат гнилої ковбаси....", з ковбасною ідеологією держави не будують, а батрачат на доброго баріна !!!)))
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А ты что пенсионер? Так ты при совке сос@л и теперь нас@сешь. Вам коммунякам не впадлу. Аж булькаете, лишь бы что но на халяву? Ага? на первое мая ходил сс..ка? В партии был г..дон? Тебя по хорошему расстрелять надо за то что ты пи...рас а ты чо-то про пенсию булькаешь. Сдохни вшивый совок и не копти мир пуканами. То что сейчас в Украине это и твоя вина, а ты пи..дар с детей требуешь то что сам пробухал мусарской га..дон
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Диалог по урегулированию ситуации на даунбасе станет проще когда наша артиллерия начнет утюжить лугандонцев на всю глубину окупированной территории аж до разейской границы. А ето для артиллерии раз плюнуть.
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В України є все, бракує проукраїнської влади !!!))
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какой нах диалог? сначала огонь! потом танки потушить, отправить в металлолом, экипаж грузом 200 по домам. Остальные сами разбегутся. Game over...
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Друзья,сегодня,стоит только огласить,что все ракетное вооружение,с дальностью свыше 500 км,нацелено на атомные станции страны-агрессора (ростовская к примеру),и ситуация изменится.
Страна-оккупант должна четко знать,что в случае продолжения агрессии,она получит удар обычными боеголовками по ядерным обьектам на своей территории.
И никак иначе.
Не возможно? Не соглашусь. Пусть каждый из вас,просто проверит последние разработки ракет малой дальности в Украине,а потом посмотрит на карту.
Впечатляет? Вот и я про тоже.
ЯО надо содержать,охранять,обслуживать. А тут,без всякого ОМП,простейший удар по ростовской АЭС и вот вам пара чернобылей.
А есть ведь и другие. И все в пределах досягаемости.
Так,что пусть у Путлера башка болит.
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у украины юридически нет права иметь ракеты с дальностью более 500 км.чего предлагаешь ,гайджин?восстановить против себя мировое сообщество?тем более с террористическими целями-разрушениями азс.
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Нужно не только надеяться на американское вооружение нужно ее и самому срочно открывать заводы по его изготовлению. Потому что если начнется замес то боеприпасов ой как будет не хватать а подвозить оружие из США нужно будет время. Сейчас на фронте нужны минометы и беспилотники больше чем ПТУРы. Так же антиРЭБ ракеты, которые у нас еще несколько десятилетий назад разработали но почему то не начали производство. Кроме того у нас давно есть разработки управляемых минометных мин, которыми можно уничтожать даже вражеские танки.
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З задоволенням спостерігаю за ФСБшними клакерами. Як же ж їм важко!
Х"Йло на недавній нараді вимагало "підвищити пропагандистську активність" і вони підвищують, але при цьому шило з мішка вилазить!
Пропагандистські меседжі ФСБшних методичок повторюються занадто часто і їх тут тепер хіба сліпий не помітить!
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Болезнь, заставляющая Рассею враждовать с соседями,называется фантомные имперские боли.
Болезнь излечивается регулярным принятием санкций
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журнальные стратеги внаёмы... :D
ну займись журналистикой или депутатскими обязанностями.чего в военные дела лезть?
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Дело в расстановке ударений. США - союзник, за поребриком Мордор тер. и враг человечества.
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Он не за поребриком. Он на нашей территории. В этом проблема.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиалог по урегулированию ситуации на Донбассе станет проще и понятнее при условии поставок американского оружия, - Найем
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