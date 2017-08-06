 Диалог по урегулированию ситуации на Донбассе станет проще и понятнее при условии поставок американского оружия, - Найем

Об этом заявил нардеп Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Нужно понимать стратегически, что мы хотим. Стратегически наша история очень простая: понято, что даже если США будут очень сильно поставлять нам любое оружие, мы не сможем атаковать либо объявить войну. Мы можем сделать так, чтобы любое нахождение на нашей территории, любое противостояние с нами либо нарушение наших границ будет очень дорого стоить. Чтобы эти потери были недопустимы Россией и террористами. Если для этого нужно оружие, то нужно использовать оружие. Те люди, которые сейчас стреляют с другой стороны, они стреляют не потому что хотят напасть и захватить. Это просто проверка все время крепости: можем или не можем", - высказался депутат.
Найем допускает, что при условии поставок американского оружия диалог по урегулированию ситуации в Украине станет проще и понятнее.
Накануне советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, почему США могут начать поставки летального оружия в Украину. По словам Макмастера, в интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения "вторжения на ее территорию".
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения.
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Повторяю: ресурсов и мяса на это у Хуйла пока хватает... Да, Запад поможет Украине - но эта ситуация КРАЙНЕ ВЫГОДНА ДЛЯ ХУЙЛА - ВЕДЬ ЭТО ОГРАНИЧЕННАЯ ВОЙНА С ЗАПАДОМ НА ЧУЖОЙ ДЛЯ ХУЙЛА ТЕРРИТОРИИ, ПРОСТОТА СНАБЖЕНИЯ И Т.Д. А ведь это МАСШТАБНАЯ ВОЙНА на украинской территории...
ПОЭТОМУ ПОКА НЕ ВРЕМЯ... Надо подождать чуток, пока путинско-фашистские мрази доедят мяско и начнут грызть кости...
Всё будет как надо.
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Советы давать и критиковать , каждому дураку по плечу !
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Страна-оккупант должна четко знать,что в случае продолжения агрессии,она получит удар обычными боеголовками по ядерным обьектам на своей территории.
И никак иначе.
Не возможно? Не соглашусь. Пусть каждый из вас,просто проверит последние разработки ракет малой дальности в Украине,а потом посмотрит на карту.
Впечатляет? Вот и я про тоже.
ЯО надо содержать,охранять,обслуживать. А тут,без всякого ОМП,простейший удар по ростовской АЭС и вот вам пара чернобылей.
А есть ведь и другие. И все в пределах досягаемости.
Так,что пусть у Путлера башка болит.
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Х"Йло на недавній нараді вимагало "підвищити пропагандистську активність" і вони підвищують, але при цьому шило з мішка вилазить!
Пропагандистські меседжі ФСБшних методичок повторюються занадто часто і їх тут тепер хіба сліпий не помітить!
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Болезнь излечивается регулярным принятием санкций
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ну займись журналистикой или депутатскими обязанностями.чего в военные дела лезть?
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