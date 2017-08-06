 За последние три года на Донетчине убиты 17 правоохранителей, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в эфире одного из телеканалов.
В частности, отвечая на вопрос о потерях среди донецких правоохранителей за последние три года, Аброськин отметил, что 17 человек были убиты и около 10 ранены.
"17 человек убито, сотрудников милиции и полиции Донецкой области, и около 10 получили тяжелые ранения. Убит начальник полиции Дебальцево - был застрелен при выходе из окружения. Получил тяжелое ранение начальник управления уголовного розыска донецкой полиции, потерял часть кисти, но теперь восстановился и выполняет свои функциональные обязанности", - рассказал он.
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Сегодня полиция боеспособна и обеспечивает соблюдение правопорядка в Украине, несмотря на четвертый год войны с оккупантом, - Аброськин(42)
Украинца, который провел 17 лет в рабстве в Азербайджане, скоро вернут на родину, - Аброськин(56)
Задержан экс-замглавы одесской ГСЧС Великий, обвиняемый в бездействии во время трагедии 2 мая 2014 года, - Аброськин(9)
Аброськин: ФК "Мариуполь" впервые за последние годы сыграет в матче Премьер-лиги в родном городе. ФОТОрепортаж(14)
"Впечатление, что город вымер", - Аброськин о ночном визите в Марьинку(0)
Аброськин: Посольство США передало для полиции Донетчины 70 металлодетекторов Garrett. ФОТОрепортаж(21)
"Почти никто из местных не помогал искать 6-летнюю Алину, убитую в Горняке. Смерть девочки была страшной", - Аброськин. ФОТО 18+(149)
У порівнянні з 2000+ загиблих захисників України за ци три роки.
В нас же АТО чи ні?
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у Меня ребенок так и говорит,- ПАПА, смотри два предателя и солдат стоят...
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Представьте ситуацию-он забирает свои войска и отводит вооружения.Продолжится ли конфликт далее или быстро утихнет?Ваш вариант.
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А не проще-ли договориться по-хорошему?
Типа, ребята, вы хотели федерализацию? Так избирайте сами себе губернатора. Хотели русский язык? Так вводите на здоровье.
Только убираем оружие и дальше живем мирно.
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"Панько Недобрий"
"Данило Галицький"
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Ну й мерзота ж ви... Ви нічим не відрізняєтесь від Беркутів, які вбивали майданівців. Моралі, совісті, людяності нуль. Ви істинні хуйлопітеки...
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до реяі ми на третьому місці покількості правоохоронців. на першому сябри на другому казли.
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