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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (8293) Донецкая область (4553) Аброськин (428)

 За последние три года на Донетчине убиты 17 правоохранителей, - Аброськин

аброськин

За последние три года в Донецкой области были убиты 17 правоохранителей, еще 10 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в эфире одного из телеканалов.

В частности, отвечая на вопрос о потерях среди донецких правоохранителей за последние три года, Аброськин отметил, что 17 человек были убиты и около 10 ранены.

"17 человек убито, сотрудников милиции и полиции Донецкой области, и около 10 получили тяжелые ранения. Убит начальник полиции Дебальцево - был застрелен при выходе из окружения. Получил тяжелое ранение начальник управления уголовного розыска донецкой полиции, потерял часть кисти, но теперь восстановился и выполняет свои функциональные обязанности", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня полиция боеспособна и обеспечивает соблюдение правопорядка в Украине, несмотря на четвертый год войны с оккупантом, - Аброськин
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Ото він сказонув.
У порівнянні з 2000+ загиблих захисників України за ци три роки.
В нас же АТО чи ні?
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первые кто предал, так это мусора с оружием
у Меня ребенок так и говорит,- ПАПА, смотри два предателя и солдат стоят...
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печальная новость. но они и должны рисковать. а вот детишки и старики...
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А может надо войну прекратить чтобы никто не погибал?
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Ну как сказать...
Представьте ситуацию-он забирает свои войска и отводит вооружения.Продолжится ли конфликт далее или быстро утихнет?Ваш вариант.
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Думаю продолжится, причем с геноцидом донбасцев.
А не проще-ли договориться по-хорошему?
Типа, ребята, вы хотели федерализацию? Так избирайте сами себе губернатора. Хотели русский язык? Так вводите на здоровье.
Только убираем оружие и дальше живем мирно.
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Геноцидом?Вы шутите? Вы за кого нас принимаете?
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Идеологические противостояния рано или поздно переходят в прямую ненависть. Это увы закон психологии. Почитайте, например, сегодняшние комменты о смерти Бережной или старые комменты об убийстве Бузины. О жителях Донбасса и Крыма тоже достаточно комментов в разных статьях. Поэтому, просто разуйте глаза.
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А может тебе пойти на куй Кадыровский? Хотя я думаю что ты на нем уже крепко сидишь.
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поспеши к Сабакову в замы, отгеноцидженый. Там сейчас ваши собираются
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Не задумываясь, отдавайся докторам и в достатке береги своё здоровье!
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атброськин, из-за таких гнид, как ты - мусоров не жалко..
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"Игнатьев Фион"
"Панько Недобрий"
"Данило Галицький"
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Ну й мерзота ж ви... Ви нічим не відрізняєтесь від Беркутів, які вбивали майданівців. Моралі, совісті, людяності нуль. Ви істинні хуйлопітеки...
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За последние три года на Донетчине убиты 17 правоохранителей, а только за один месяц (!) - июль 2017 года убито 24 бойца ВСУ.
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У него морда урки. Такие хозяину Авакову нужны , как воздух.
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аваков своїх не дасть в обіду.
до реяі ми на третьому місці покількості правоохоронців. на першому сябри на другому казли.
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Ну эта шобы вы не баловались, пока Педро с Рюкзакяном до самолета тикать бдут.
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Vladimir Putny никто тикать не будет. Зря что ли нацгвардии дают танки и бетеры вместо армии ? Тяньаймень это будет просто детский лепет
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Тю! Та это ж образ святого Аброськина Свастопольского!
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Сначала дайте, а потом заплачьте, прошаясь с грошиками. А не дадите - они сами за вашими грошиками придут.
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Эти полициянты(милиционеры) должны были в 14 году задушить местную пророссийскую гопоту.а не ходить с колорадскими лентами
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...цинічний піар сепара "абдроскіна" на крові...
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тех мусоров гаишников что вместе с сепарами были и постреляли патриоты в 14 м году тоже посчитал ?
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Маловато как для 4 лет Анти Террористической Операции. Хороших людей погибло в тысячи раз больше.
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...менты сепаратюги раз аброська так печалится за них..голубаны разные!
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а сколько обычных людей за это время мусора избили до смерти, с пьяну задавили автомобилями, прикопали под лесом за квартирку....?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последние три года на Донетчине убиты 17 правоохранителей, - Аброськин
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