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 Последствия жадности Siemens, РФ уже назначила своих стрелочников, - Тымчук о заявлениях немецких политиков про оккупированный Крым

армия тымчук

Сейчас представители немецкого промышленного гиганта и их российские подельники стараются максимально понизить статус инцидента с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на Facebook.

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"Относительно заявлений представителей Германии по поводу Крыма. С интервалом в сутки прозвучало два заявления от представителей ФРГ по поводу аннексии Крыма. Сначала глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер высказал мнение, что проблему захваченного Россией полуострова необходимо временно "загерметизировать" и достичь прогресса по другим направлениям отношений с Кремлем (затем он, правда, поспешил смягчить свое заявление, но все равно - Крым в отношениях с РФ смело и настойчиво "вынес за скобки"). Затем подобную мысль практически дословно повторил Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. В его интерпретации сначала нужно решить проблему Донбасса, а потом уже заниматься Крымом. Якобы по этому поводу уже есть европейский консенсус", - написал он.

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"Почему вдруг возникли подобные заявления? Это последствия жадности концерна Siemens, который, несмотря на многочисленные предостережения, продал в Крым турбины для ТЭС. Как я уже писал ранее, сейчас представители немецкого промышленного гиганта и их российские подельники стараются максимально понизить статус инцидента с турбинами. Россияне своих стрелочников уже назначили. При этом представители российских властей недвусмысленно дали понять европейским "партнерам" - страдать в одиночку они не будут, и если Siemens не предпримет меры, то пострадают все бизнесы концерна в России. Поэтому немецкие политики начали судорожно "выносить Крым за скобки", - подчеркнул нардеп.

"Искренне хочу сказать германским коллегам: не повторяйте своих же ошибок, не идите на поводу у Кремля. Ничего, кроме дополнительных проблем и потери репутации, вы не получите. Единственный путь восстановить отношения с Россией - убрать людоедский режим Путина и судить преступников, очистить украинский Донбасс и Крым от оккупантов и их пособников, компенсировать вред, нанесённый Украине, а уже затем спокойно развивать деловые и другие проекты. Это единственный вариант", - отметил Тымчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач

Как сообщалось ранее, уполномоченный правительства ФРГ по России предложил отложить тему Крыма до освобождения Донбасса. Слова Эрлера стали заочным ответом на комментарий председателя Свободной демократической партии Кристиана Линднера, который накануне выразил мнение о необходимости откорректировать курс Берлина в отношении России.

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Совет ЕС принял 4 августа по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с нарушением суверенитета Украины, тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в оккупированный Россией Крым.
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Шоб всех кровью повязать, как у мафийоз это принято.
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Apple это шо, не Америка ? Назови хоть одного депутата госдуры РФ, у которого не Apple
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Где Вы видели Apple американского производства?
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Какая разница чье производство, главное где, кем и гражданами какой страны они созданы. И не лепи дуру, вроде как не в курсях. Или по твоему китайский Хуй Си Пут его создал ?
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Создать и придумать - не одно и тоже.
А сделал его и в правду китаец. И 90% его цены уйдёт Китаю.
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Эвропа назначила санкции для 3 (ТРЕХ-Х-Х!!!!!!!!!!) рос человеков за поставки
4 турбин в крым.
Хотели назначить для 4 человеков, но Италея выступила против.

Итого что имеем
4 турбины завезены в крым и в ответ санкции против 3 человек.

Почти паритет - по одному санкционному рос человеку против 1 турбины.

Напугали аж страшно как.
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Молодец Тымчук, уважаю! За эту и другие статьи.
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Про американское производство: Мой отец работал на заводе нефтехимии. Году к 2012 его продукцию почти полностью заменили американской и завод закрыли. Однако в 15 он снова открылся. Надо же где то делать кристаллизаторы и химические реакторы взамен американских... Санкции таки страшная сила! На собственном опыте убедился.
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больше санкций хороших и разных вам и деткам вашим с мамами
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Я полностью с этим согласен. Пора взрослеть и переставать надеяться на добрую волю соседского дяди.
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Считаю, что не следует считать Германию союзником Украины в войне с Россией. Троянским конем, возможно.
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в политике никто никому не друг... мы сами себе друзья, а Германия никуда не денется...
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какая там репутация?!...
для немецких фашистов, бабло рашистских фашистов - это их фсё....
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да все немци прекрасно знали
куда поставляют, кому и цель назначения
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И главное чтобы наша "власть" прекратила бесконечный треп про какие то там "Европейские ценности" и что мы защищаем Европу! Мы защищаем самих себя а ни Германию Голландию или Грецию с Италией у них с кацапами свой коммерческий интерес и наши территории и погибшие им глубоко до жопы когда есть возможность подписать какой нибудь много миллиардный контракт !
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всего два слова, Франция и Мистраль, опровергают столь категоричное заявление.
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Франция таки продала мистрали московии через Египет. Только бабло в почёте, а не какие не принципы.
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РФ фактически заставила Германию решать: что ей дороже, Сименс или политический курс на поддержку Украины. А Сименс для Германии, надо заметить, примерно как для РФ - Газпром...
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Есть только одна разница. Если гавкнет газпром-никто особо и не заметит. Если гавкнет Сименс-будет больно очень многим.
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больно, это кому же? конкурентам Сименса?
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А причем тут конкуренты? Или я о них вспоминал?
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Вот в том то и дело... Мочить Сименс - что иметь льва. Удовольствие - так себе, а проблем...
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Можливо це не пов`язано с турбінамі siemens, а с північним потіком 2, там більше грошей втрачають німецькі кампанії від санкцій США.
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Падаль (-політики) - вона і в Африці падаль(-політики)!
Просто наша падаль проти закордонної - Падаль в кубі !!!
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Ага. Сейчас немцы все бросят и побегут )(уйло скидывать. Что они судорожно делают?
Немцы с невозмутимыми рожами делают своё дело. Деньги зарабатывают.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПоследствия жадности Siemens, РФ уже назначила своих стрелочников, - Тымчук о заявлениях немецких политиков про оккупированный Крым
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