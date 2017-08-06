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 Это то, чего не должно было произойти, - друг Трампа назвал "плохой идеей" встречу сына президента США с адвокатом из России

трамп

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сторонник и друг президента США Дональда Трампа, считает, что встреча Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой была "плохой идеей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Эта встреча была опрометчивой. Это что-то, чего не должно было произойти... Все в конечном счете знали, что это была плохая идея", - отметил он.

По словам Кристи, пока неясно, знал ли Трамп о встрече до ее проведения.

Он также подчеркнул, что в данном деле лучше будет дождаться заявления специального прокурора Роберта Мюллера и его данных по встрече, чтобы получить факты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат из РФ, встречавшаяся с сыном Трампа, 8 лет работала на ФСБ, - Reuters

Встреча прошла в июне 2016 года в башне Трамп-тауэр в Нью-Йорке. На ней также присутствовали зять Трампа и его советник Джаред Кушнер и экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

Трамп-младший сообщал, что провел встречу в надежде получить компромат на соперника отца по президентским выборам - Хиллари Клинтон. Однако тема в итоге не поднималась.

Со стороны Весельницкой на встрече присутствовал и российско-американский лоббист Ринат Ахметшин.

Напомним, дональд Трамп-младший и Пол Манафорт находятся в центре осуществляемого в Конгрессе и в министерстве юстиции расследования, в частности, из-за встречи, которую они провели во время президентской кампании в июне 2016 года с российской юристом Натальей Весельницькой. Сама Весельницькая 18 июля сообщила российскому телеканалу RT, что также готова свидетельствовать, чтобы "выяснить ситуацию, кто стоит за этой массовой истерией".

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11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницькой, когда ему сообщили, что она имеет компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы.
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Кроме Трампа никого лучше не нашлось у республиканцев?Странный выбор
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похоже в Америке сми, ощественность, и спецслужбы заняты борьбой с Трампом, а сенат с пентагоном тем временем руководят страной....
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Любая связь с расеей - это хуже чем упасть мордой в дерьмо...
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это всё равно что тебя обольют токсическими отходами, а ты начинаешь шипеть дымиться и вонять))
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2 Жириновский, непредсказуем до неприличия
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По ходу Тромб так "увлекся" выборами,что сам не заметил как попал на крючек к Тупину.Уж очень сильно ему хотелось одолеть Клинтон.Трамп азартен и не любит проигрывать.Победа любой ценой с играла с ним злую шутку.Что он "выложил" Тупину в обмен на компромат мы можем только догадываться.Но то что он "крепко сел на мель" уже понятно и не посвященным.Не зря Конгресс так активно взял бразды правления в свои руки и фактически сделал Додика свадебным генералом.Расследование идет полным ходом и мног интересных вещей мы можем не узнать.Слишком громкий скандал назревает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто то, чего не должно было произойти, - друг Трампа назвал "плохой идеей" встречу сына президента США с адвокатом из России
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