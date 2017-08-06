 Это то, чего не должно было произойти, - друг Трампа назвал "плохой идеей" встречу сына президента США с адвокатом из России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Эта встреча была опрометчивой. Это что-то, чего не должно было произойти... Все в конечном счете знали, что это была плохая идея", - отметил он.
По словам Кристи, пока неясно, знал ли Трамп о встрече до ее проведения.
Он также подчеркнул, что в данном деле лучше будет дождаться заявления специального прокурора Роберта Мюллера и его данных по встрече, чтобы получить факты.
Встреча прошла в июне 2016 года в башне Трамп-тауэр в Нью-Йорке. На ней также присутствовали зять Трампа и его советник Джаред Кушнер и экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт.
Трамп-младший сообщал, что провел встречу в надежде получить компромат на соперника отца по президентским выборам - Хиллари Клинтон. Однако тема в итоге не поднималась.
Со стороны Весельницкой на встрече присутствовал и российско-американский лоббист Ринат Ахметшин.
Напомним, дональд Трамп-младший и Пол Манафорт находятся в центре осуществляемого в Конгрессе и в министерстве юстиции расследования, в частности, из-за встречи, которую они провели во время президентской кампании в июне 2016 года с российской юристом Натальей Весельницькой. Сама Весельницькая 18 июля сообщила российскому телеканалу RT, что также готова свидетельствовать, чтобы "выяснить ситуацию, кто стоит за этой массовой истерией".
11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницькой, когда ему сообщили, что она имеет компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы.
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