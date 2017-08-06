 Новые санкции против КНДР самые строгие за последние 10 лет, - постпред США в ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мы не должны обманывать себя, что мы решили эту проблему. Угроза незаконного ядерного вооружения северокорейской диктатуры остается", - заявила Хейли после голосования в Совете безопасности ООН.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал одобрение новых санкций "очень хорошим результатом".
Министр иностранных дел Китая призвал своего северокорейского коллегу соблюдать резолюции ООН и прекратить испытывать "добрую волю международного сообщества" ракетными запусками и ядерными испытаниями.
Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.
Разработанная США резолюция предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что сократит экспортные поступления Пхеньяна, которые составляют 3 миллиарда долларов, на миллиард.
Вашингтон добивался усиления санкций против Северной Кореи после запуска ней двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.
28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.
Текущие решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.
1729 58
Лавров рассказал Тиллерсону о санкциях РФ против США и упрекнул Конгресс в "русофобской настроенности"(125)
Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР(68)
Нужно временно забыть о Крыме и перезагрузить отношения с РФ, - лидер немецких либералов Линднер(302)
Минэнерго РФ призвало ЕС дать разъяснения по поводу санкций из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым(142)
Чому євробюрократи невдоволені американськими санкціями проти Росії(0)
МИД РФ о санкциях за Siemens: "Рассматриваем этот шаг как недружественный и необоснованный"(45)
ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач(113)
єтим "письковдЄрам" тоже есть чем гордиться..)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
все тільки починається...)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
почему гибель ЛЮТЫХ ВРАГОВ УКРАИНЫ
не комментируется ?
Гибель Бережной в Хорватии: автомобиль влетел в столб на трассе, - СМИ
где ФОТОРЕПОРТАЖ о замечательном по качеству
и духовности хорватскому дорожному столбу ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
перепрошую - Мочанов це кто ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В мацковском кремле знают.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Министр иностранных дел Китая призвал своего северокорейского коллегу соблюдать резолюции ООН и прекратить испытывать "добрую волю международного сообщества" ракетными запусками и ядерными испытаниями."
Источник: https://censor.net.ua/n450644
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И сестра Сирия - во главе с ублюдком Башаром...
Ответить
Ответить