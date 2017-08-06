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Все про:КНДР (236) санкции (6380) США (13175) Совбез ООН (557)

 Новые санкции против КНДР самые строгие за последние 10 лет, - постпред США в ООН

кндр

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли 5 августа назвала новую резолюцию Совбеза по Северной Корее "самым строгим набором санкций в отношении любой страны" за последние десятилетия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Также читайте: Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР

"Мы не должны обманывать себя, что мы решили эту проблему. Угроза незаконного ядерного вооружения северокорейской диктатуры остается", - заявила Хейли после голосования в Совете безопасности ООН.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал одобрение новых санкций "очень хорошим результатом".

Министр иностранных дел Китая призвал своего северокорейского коллегу соблюдать резолюции ООН и прекратить испытывать "добрую волю международного сообщества" ракетными запусками и ядерными испытаниями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Китай несут ответственность за ракетные испытания КНДР, - Госдеп США

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.

Разработанная США резолюция предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что сократит экспортные поступления Пхеньяна, которые составляют 3 миллиарда долларов, на миллиард.

Вашингтон добивался усиления санкций против Северной Кореи после запуска ней двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракеты КНДР теперь могут достичь континентальной части США, - Ким Чен Ын

Текущие решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.
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Новые санкции против КНДР самые строгие за последние 10 лет, - постпред США в ООН - Цензор.НЕТ 3035

єтим "письковдЄрам" тоже есть чем гордиться..)
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Хуйло старе педр😖 ло, фотографується голим .... гидка потвора.
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Оне стопудово хотели на браццко-корейском , но лопухнулись как всегда
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Слава Богу. А может лучше разбомбить пухлого?
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Во время блокады Ленинграда Жданов кушал осетрину и черную икру,санкции против тирании не действуют,скорее все корейцы передохнут,но сабакоед как был в шоколаде,так и будет.
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Треба парашу наказывать зачинщиков ядерных угроз
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Там уже надо начинать ковровые бомбардировки .Это будет на много убедительней санкций !
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Причем весь концлагерь если ыН всему причина. Народ конечно виноват, что допустил деспота к власти, но разве у нас в Украине всё гладко. Больные алигархи правят страной, их и ихних детей нельзя ни судить, ни казнить. НУЖНО НАМ С СЕБЯ НАЧИНАТЬ ОЧИЩАТЬСЯ ОТ НАШИХ ыНОВ- порошЫнов, гройсмЫнов, купленных луцЫнов и других авацЫнов. НЕУЖЕЛИ У НАС ВСЕ ГЛАДКО? А ВЕДЬ у пеци полюции на ВТОРОЙ СРОК!
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При чем тут Ын? Там рашисты свиное рыло всунули. Свои ржавые ракеты поставляют Ыну и вооружают террористов, создавая по всей планете хаос. Главное, пришибить кремлевского вонючего клопа.
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Вот вам и толерантные, демократические США..., - когда им кто то угрожает, готовы заморить голодом несчастных пролетарий.... Это геноцид на самом деле... И что?, а ничего весь МИР язык в задницу засунул... Право силы...

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Лео Кот а почему бы не заморить голодом тех кто угрожает ядерным оружием терактами и постоянно создает угрозу всем остальным?????
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Кот не в теме... Принятые санкции, наоборот, увеличивают наличие продуктов для жителей КНДР.
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А действительно! Когда тебя хотят убить, ты просто обязан помочь убийце! А вот по поводу геноцида...о чем это речь? Это как выходит на ракеты бабло есть, а на еду для пролетариев нет? А разве США обязаны кормить их люмпен? Я думал это задача очередного кормчего, светила корейской нации. И по поводу жалистливого фото...это американцы довели их до такого?
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Лео Кот. Подружитесь с логикой. Санкции среди других экспортных товаров запрещают вывозить из КНДР - морепродукты. Это означает, что ранее добываемые и производимые продукты питания не будут вывозится из страны а останутся для жителей КНДР тем самым увеличит а не уменьшит наличие пищи для них.
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Ну когда же, когда до Раши дойдет очередь всемирных санкций и программ "Нефть в обмен на лекарства и продовольствие".
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ЦЕНЗОР,
почему гибель ЛЮТЫХ ВРАГОВ УКРАИНЫ
не комментируется ?

Гибель Бережной в Хорватии: автомобиль влетел в столб на трассе, - СМИ
где ФОТОРЕПОРТАЖ о замечательном по качеству
и духовности хорватскому дорожному столбу ?
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Був непоганим гонщиком, а став шоу- меном. А як по мені- блазнем.
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чуркина комментировали и путена будем обязательно...
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Такой себе тонкий троллинг кацапов....высшая лига
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Дикуни цього не розуміють. Їм аби оглоблею по голові, оце дійде...
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Не могу понять, что США хотят добиться от КНДР? Чтобы те перестали разработку ЯО и ракет или просто надо кем-то заниматься (точнее создавать видимость)? Почему к Пакистану не лезли, когда он создавал свое ЯО?
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А эти чучхе могут дострелить до США? Вообще, очень интересно, как они смогли создать ЯО. Ведь для для этого надо иметь кучу разных производств (только одно обогащение чего стоит). Израиль, например, не сам создал ЯО, а французы дали и ЮАР помогала в производстве.
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очень интересно, как они смогли создать ЯО.(с)

В мацковском кремле знают.
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этот кацап прикидывается дурачком - ну как у них принято...
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Как ты уже задрал! Тебе что, больше нечем заняться?
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Особисто мене ось це приємно здивувало:
"Министр иностранных дел Китая призвал своего северокорейского коллегу соблюдать резолюции ООН и прекратить испытывать "добрую волю международного сообщества" ракетными запусками и ядерными испытаниями."

Источник: https://censor.net.ua/n450644
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А зачем Сцарь срочным образом перебрасывает войска к границе с Китаем ?
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Да промелькнуло в новостях , не помню где , звыняйте .
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Не треба вибачень. Цю "новину" час від часу розганяють.
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Три брата-дегенирата - расея, кндр, иран...
И сестра Сирия - во главе с ублюдком Башаром...
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когда КНДР плохо себя ведет, то щеки "светоча" толстеют, а простой народ, годами ест траву...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые санкции против КНДР самые строгие за последние 10 лет, - постпред США в ООН
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