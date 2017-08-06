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 Политика Украины, Происшествия
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 Наемники РФ грубо нарушают мирные договоренности: под Крымским вели огонь из 120-мм минометов, - штаб

солдат боец ато военнослужащий

По сравнению с прошлыми сутками сегодня российско-оккупационные группировки почти вдвое уменьшили количество обстрелов украинских позиций, но напряженная ситуация и дальше сохраняется на Донецком направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Так, после полуночи, российские наемники трижды с разных направлений вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. А около 2 ночи враг применял вооружение БМП неподалеку Песков.

Кроме того, вновь грубо нарушая мирные договоренности, почти в 16 часов оккупанты выпустили 3 мины калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в районе Крымского, что на Луганском направлении.

"Также стоит добавить, что, несмотря на перманентные обстрелы боевиками наших позиций, украинские саперы и дальше продолжают очищать землю Донбасса от смертоносных взрывных устройств. Эти "подарки" преступники сотнями оставили на полях, в домах мирных жителей, на важных объектах инфраструктуры. Так, только за прошедшие сутки, наши саперы обследовали более 8 гектаров территорий, из которых изъяли более 100 взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе ранены трое наших воинов, наемники РФ 31 раз открывали огонь, - штаб АТО
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всех порохоботов- на передовую. чтоб радовались мирному плану и запрету стрелять на опережение.
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смотрю на все это и начинаю понимать - надо их глушить со всех стволов. чем больше дохлой ваты тем лучше. быстрее решится вопрос.
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Глушат..Из всех стволов..Только!Ватники не долбоебы и не идут на пули ротами-дивизиями и с криками Даешь Кизил!Статистика ..На одного убитого солдата уходит 25 тысяч пуль..Это по пехотной практике..Если брать артиллерию тут иной расклад конечно...Впрочем хуль я тебе дивному воину расскрываю секреты передка!
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нет уж рассказывай раз уж взялся. не ссы не сдам матиосу. я не знаю кто ты и что ты, напишу для всех. Пановэ, после Гамбурга стало ясно, что хуйло послал всех нахуй. и это доказано санкциями в новом исполнении. никакие минские никто не собирается исполнять. этот конфликт замораживают. ничто не способно изменить политику хуйла, только оружие и мощное, что бы только тряпки летели от ваты, а танки плавились и не было вариантов для отхода. выжженная пустыня там где они стояли должна быть и малейшего воспоминания не должно остаться от них, только выжженная земля. до самой границы должны пройти зачистки в полном объеме и с максимальной эффективностью. этот конфликт унесет еще тысячи жизней в течении ближайшего десятилетия. нам это надо?
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Во набрехал))К чему?Я практик а ты романтик...Понюхай разницу дружище...С тобой можно говорить под шашлычок и коньячок...Ты сыт и пьян..И соответственно доволен)Я такую ИНФУ из под тебя услышу!Но!Честно!НИКОМУ НЕ РАССКАЖУ))
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нет уж рассказывай. почему стесняешься? ты просто не знаешь кому написал. у меня под домом за гаражами стоял минометный расчет 120х. орки хуярили пол года. укропы по ним пол года... и что ты думаешь мне до шашлыков было? ты чудо уникальное, сам себя превозносишь. не лети, хай тебя попустит. ты видел как маленькие дети кричат с перепугу и сознание теряют, как взрослые женщины ссутся? ты знаешь как идет наступление? нет не с окопов, а просто в беззащитном состоянии, когда не имеет значения где тебя настигнет снаряд. когда восемь месяцев земля гудит, страшно до рвоты, на низких частотах, не прекращается этот гул ни на секунду ни на минуту. когда мертвые лежат и боишься помочь раненым? когда под обстрелом надо идти и спасать... нет я не военный, обычный домобосятина как и миллионы иных...
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и какие выводы?
подождать, пока запад озабоченность выскажет?
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Советник Белого дома по национальной безопасности с Рэймонд Макмастер рассказал об эффективности санкций, введенных против России в ответ на ее агрессивные действия по всему миру в интервью MSNBC.
"Россия демонстрирует дестабилизирующее поведение по широкому спектру направлений, прибегает к провокационным действиям, причём не только в Европе, но и в других местах, - заявил он в беседе, русскоязычный вариант которой представлен на сайте RT. - В связи с этим президент просит нас - и именно этим госсекретарь и занимается - противостоять дестабилизирующему поведению России в тех случаях, когда это затрагивает наши интересы, предпринимать действия, направленные на то, чтобы не допустить обострения конфликтов и всего того, что может привести к конфронтации".
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Пора брать пример с израильтян - откуда прилетело, туда и полетело. Из жилых кварталов - в жилые кварталы, из больницы - в больницу. Местные довольно быстро начнут терров выгонять от своих домов, больниц и школ, если будут знать, что обратно прилетит обязательно.
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израильтяне в палестинцев стреляли,а вы предлагаете в своих граждан.
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Я не заметил, чтобы эти "свои граждане" как-то пытались снизить потери наших ребят по эту сторону фронта.
Да и подавляющее большинство упомянутых вами палестинцев является гражданами Израиля. Есть, правда, небольшое количество граждан Иордании, Египта и.т.д. Но их очень мало..
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"своих граждан" - насмешил, они уже 3 года назад перестали такими быть.
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Петя не разрешает отвечать,для него ещё мало погибло наших ребят.Он действует на руку путлеру.
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Конечно,конечно...Сепары и кацапы сами по себе дох...умирают.
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Нарушают договоренности!... Ай-ай-ай... А понадеялись на их честность...
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Наемники из РФ ни о чем со штабом не договаривались. ОБСЕ Минск сами эти перемирия придумывают сами объявляют. Кругооборот бреда.
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Обидно, что наш штаб бредит про Минские соглашения. Лучше бы молчали. Нам не надо втирать про Минск, это незаконное и предательское преступление.
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Какие мирные (полюбовные) договорённости, да ещё с расийскими наёмниками ???
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Наемники РФ ето жестокие убийцы и сумасшедшие маньяки. Каких вы от них хотите договоренностей? Их нужно только уничтожать или они будут убивать нас.
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Алексей Носов d8330900)))) Пака у власти политическая шлюха, боевиков не будут уничтожать!!! Для пети самое страшное, это когда в россиянцию из Украины пойдут цинковые грабы, как свое время с Афганистана! Ведь советский союз по такой же схеме развалился, когда цинковые гробы шли с Афганистан! Потому пети, и его западные хозяевам не выгодно развала россиянции!
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А они их когда-нибудь придерживались этих договоренностей.
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Сюрреалистический бред!!! Руснявые наемники. местная гопота и руснявые солдаты там для того чтоб соблюдать перемирие быть мирными а не создавать по указке кремля постоянно кровоточащую военную язву в Украине???!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ грубо нарушают мирные договоренности: под Крымским вели огонь из 120-мм минометов, - штаб
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