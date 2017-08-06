 Наемники РФ грубо нарушают мирные договоренности: под Крымским вели огонь из 120-мм минометов, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
Так, после полуночи, российские наемники трижды с разных направлений вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. А около 2 ночи враг применял вооружение БМП неподалеку Песков.
Кроме того, вновь грубо нарушая мирные договоренности, почти в 16 часов оккупанты выпустили 3 мины калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в районе Крымского, что на Луганском направлении.
"Также стоит добавить, что, несмотря на перманентные обстрелы боевиками наших позиций, украинские саперы и дальше продолжают очищать землю Донбасса от смертоносных взрывных устройств. Эти "подарки" преступники сотнями оставили на полях, в домах мирных жителей, на важных объектах инфраструктуры. Так, только за прошедшие сутки, наши саперы обследовали более 8 гектаров территорий, из которых изъяли более 100 взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.
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подождать, пока запад озабоченность выскажет?
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"Россия демонстрирует дестабилизирующее поведение по широкому спектру направлений, прибегает к провокационным действиям, причём не только в Европе, но и в других местах, - заявил он в беседе, русскоязычный вариант которой представлен на сайте RT. - В связи с этим президент просит нас - и именно этим госсекретарь и занимается - противостоять дестабилизирующему поведению России в тех случаях, когда это затрагивает наши интересы, предпринимать действия, направленные на то, чтобы не допустить обострения конфликтов и всего того, что может привести к конфронтации".
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Да и подавляющее большинство упомянутых вами палестинцев является гражданами Израиля. Есть, правда, небольшое количество граждан Иордании, Египта и.т.д. Но их очень мало..
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