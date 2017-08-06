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Все про:МОК (64) Олимпиада (760) Сочи (180) допинг-контроль (208)

 Найден новый метод доказательства вскрытия допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, - глава МОК

россия олимпиада допинг

Судмедэксперты нашли метод, с помощью которого можно будет получить доказательства нелегального вскрытия допинг-проб во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил агентству dpa президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Пару недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках (с допинг-пробами спортсменов. - Ред.)", - подчеркнул глава МОК. Он выразил надежду на то, что эта экспертиза будет проведена в кратчайшие сроки с тем, чтобы принять решение по поводу возможных штрафных мер в отношении РФ до октября 2017 года.

22 июня Томас Бах заявил, что МОК введет санкции в отношении России за использование допинга на Олимпиаде в Сочи.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "99% российских спортсменов употребляли допинг", - компания Netflix сняла фильм о величайшем спортивном обмане века. ВИДЕО

В декабре 2016 года независимая комиссия WADA под руководством канадского специалиста Ричарда Макларена установила, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта могли быть причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами. После этого МОК создал специальную комиссию для расследования применения допинга атлетами из РФ, выступавшими на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также летних Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.
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Це до речі найкрасивіша хімічна реакція.
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05.08.2017г. примерно в 21:10 гостелеканал Беларусь24 в новостях показал как белорусские дети отдыхают в Артеке, как государство возмещает 95% стоимости путевок закупаемых у Росстуризма. Как крепнет дружба между рашиками и белорусскими детьми.
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а то, что если на кацев наехали за турбины то, нужно и на Белорусь наезжать за спонсирование оккупантов, а не шокать.
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ты не на беларусь наезжай, а на петю за его липецкую фабрику)))
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Смотри ответ выше. А поставка Белорусью в Донецк продуктов тоже ничего.
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Ну и какие законы нарушает Беларусь поставляя в лугандонию харчи?
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Скажем так, в обход украинской таможни она поставлять не имеет права. Это - контрабанда. Тебе Закон найти или сам поиском воспользуешься?
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Блин, это настолько заморочная тема...ты уверен шо поставки идут напрямую, а не через 33 парашские прокладки? Беларусь лугандонию не признала, значит прямых договоров с компаниями зареганными там нету, а вот с укр фирмами наших сепаров и голубей мира типа Туки - очень лаже могут быть .Шо хотеть от сябров если наш замминистра по окупации везде вопит - с сепарами торговать - богоугодное дело!
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Я только ответил на твой же вопрос: "Ну и какие законы нарушает Беларусь поставляя в лугандонию харчи?". Остальное имеет место быть. Здесь не поспоришь...
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так ты сразу пиши что к чему - ато первый пост как восхваление дружбы звучит...
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Ну сразу не удалось. Зато теперь то понимаешь? Наш МИД протестует против приезда в Крым "казачков". Так и здесь надо.
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напиши в МИД - потом их ответ на Цензоре и выставишь... - договорились...?
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Главное - кукарекнуть, а там хоть и не рассветай
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Наверно, что дети загорят, окрепнут, да и родителям не накладно.
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ты холуй лукашенковский булками своими не сильно то хлопай...
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Мне в свое время за отличную учебу тоже путевку в Артек давали.
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Конечно, ведь я тогда крепил дружбу между украинскими и беларускими детьми.
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я тогда крепил дружбу между украинскими и беларускими детьми. (с)

Ну и как,укрепил?
А что ты крепишь сейчас,"крепильщик"?
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Об украинцах остались самые теплые воспоминания. Всегда с уважением об них отзываюсь(хотя не все достойны этого).
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(хотя не все достойны этого). (с)

А которые "достойны"?
"беркуты"?
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я тебе не твой дружбан бывший мусор как и ты - сейчас баранов пасёт...
ему пиши - это он любитель лукашенко, как и ты холуй кацапский...
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Гм... Аккуратней, Оксана. Словосочетание "золотой дождь" имеет и некоторое другое значение.
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Ще б Мундіаль 2018 було б відібрано у мельдонієвої мокшандії ..
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И чего то, я думаю, что росеи результаты не понравятся...
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"Найден новый метод доказательства вскрытия допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, - глава МОК - Цензор.НЕТ 9231Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот эта, затевают всё вот это, я эт, этим людям я адресовываю. Доиграетесь! Вот с этой русофобией, которую вы ззз, которую вы затеваете."

Хирург.
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Шас кацапы начнут вещать про русофобию...
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А чего тут еще доказывать? Баночки были вскрыты с помощью скреп.
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вот бы проверить раду , АП и остальную погань, интересно , нашлись бы адекватные? ну а порося точно на наркоте сидит, потому, когда оно говорит- сразу видишь леню космоса
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Не дотягнуся- попроси когось із своїх сусідів.
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не фанат нашей правящей элиты, но какой то резкий поворот у Вас в рассуждениях, от темы про мочу к политикам.
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Господи, да рашистские наемники информационного фронта, как и наши коллаборанты, любую тему, хоть о пингвинах в Антарктиде в два счета превращают в нытье о злобных властях, которые не дали Хуйлу захватить Украину.
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На мочу скрепную покушаются... русофобы проклятые!!!
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Допингам - может и надоели, а вот миру - очень интересно.
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Ботокс и мельдоний - символы русской духовности.
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ну все, теперь до подшкурного трипера доберутся...
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признавайтесь, сволочи - кто в кафетерии в здании МОК партию русофобии по демпинговым ценам завез?
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А еще в Сколково разработали методику по которой специально обученные санитары из обычных спортсменов без всякого мильдония выдающихся параолимпийцев делают!
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А Трамп нипричём - это конгресс сначала запретил Трампу отменять санкции против рассеи а потом ввёл эти санкции - клоуну Трампу некуда было деваться кроме как подписать...
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Вот уже эти русофобы проклятые ! Уже и пописять не дают ! Всё затевают и затевают ! То косметички байкеров проверяют , то писюхи старинные проверяют ! Дебилы ,()ля !
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все таки пили мочу, суки косорылые....отобрать чм-2018 !
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Кацапы Олимпиаду-2014 в Сочи выиграли за счет зарубежных
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!

А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко
обосрасались!
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проведи генетический анализ остальных, чтобы знать быбли ли там кацы вообще
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Цензор.НЕТНовостиСпортНайден новый метод доказательства вскрытия допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, - глава МОК
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