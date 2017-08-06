 Найден новый метод доказательства вскрытия допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, - глава МОК

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил агентству dpa президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Пару недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках (с допинг-пробами спортсменов. - Ред.)", - подчеркнул глава МОК. Он выразил надежду на то, что эта экспертиза будет проведена в кратчайшие сроки с тем, чтобы принять решение по поводу возможных штрафных мер в отношении РФ до октября 2017 года.
22 июня Томас Бах заявил, что МОК введет санкции в отношении России за использование допинга на Олимпиаде в Сочи.
В декабре 2016 года независимая комиссия WADA под руководством канадского специалиста Ричарда Макларена установила, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта могли быть причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами. После этого МОК создал специальную комиссию для расследования применения допинга атлетами из РФ, выступавшими на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также летних Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.
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Ну и как,укрепил?
А что ты крепишь сейчас,"крепильщик"?
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А которые "достойны"?
"беркуты"?
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ему пиши - это он любитель лукашенко, как и ты холуй кацапский...
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Хирург.
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The new Atlanta Falcons stadium has a transforming roof.
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легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!
А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко
обосрасались!
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