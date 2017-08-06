 Мужчине, взявшему заложников во львовской психбольнице, избрали меру пресечения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в психбольнице на ул. Кульпарсковской, вооруженный стеклом пациент взял в заложники других больных. Он заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов. Пострадали около 10 человек
При этом нападающий почти не пострадал, сейчас он под наблюдением силовиков - в изоляторе той же больнице, где устроил резню. 30-летний Дмитрий четыре года принудительно лечился в психиатрической больнице за жестокое убийство отца - мужчина нанес 70 ножевых ранений. Месяц назад Дмитрия по заключению медкомиссии отпустили домой, однако накануне по настоянию матери его опять привезли в больницу, а уже через несколько часов после госпитализации он учинил резню. Что именно вызвало приступ агрессии - пока неизвестно. В психиатрической больнице это не комментируют, как и то, почему опасного больного держали в обычном отделении, а не в спецпомещении с охраной. "Всю информацию прошу с понедельника официально в администрацию", - сказал дежурный врач Львовской психиатрической больницы Иван Коста.
Полиция выясняет обстоятельства резни - злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц. Также силовики имеют вопросы и к действиям медперсонала больницы. "Он был ранее их пациентом и они знали реальную угрозу, которую он может создавать для окружающих. И он был помещен в отдел лечащего заведения, где нет усиленной охраны", - пояснил и.о. руководителя Франковского отдела полиции Андрей Коцур.
Опасному пациенту уже избрали меру пресечения - содержание под стражей. И назначили ему психиатрическую экспертизу. Если она докажет невменяемость мужчину - он останется на принудительном лечении в больнице, но уже в специальном помещении под усиленной охраной.
958 17
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в убийстве трех шахтеров, несмотря на протест прокуратуры, - Сарган(69)
Полиция и врачи, прикрываясь столами и стульями, освободили заложников в психбольнице. ВИДЕО(105)
Адвокаты одного из участников перестрелки в Днепре повторно отвели судью(33)
Апелляция по делу Суса попала к судье, чей сын работает в Департаменте ГПУ, которым руководил Сус(20)
Что делать, когда в стране не осталось незамаранных политиков(0)
Суд оккупантов по делу журналиста Семены отклонил все ходатайства защиты, - адвокат. ВИДЕО(2)
Международный арбитражный суд рассмотрит жалобу Украины о компенсации Россией убытков от Керченского моста, - Омелян(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Свободівці» зірвали презентацію книги про вбивство українців: її автор захищала геїв
Ответить
Ответить
Ответить
Группа военных в Венесуэле объявила начало восстания против действующего президента Николаса Мадуро
Об этом сообщают местные журналисты.
«Мы заявляем о своем законном восстании против убийственной тирании Николаса Мадуро. Отметим, что это не переворот. Это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но еще больше - чтобы спасти страну от полного уничтожения, чтобы остановить убийство нашей молодежи и семей», - отметил человек, назвавший себя капитаном Хуаном Кагварипано.
Ответить
Ответить
Ответить