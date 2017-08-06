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Все про:Львов (3636) психбольница (108) суд (21369)

 Мужчине, взявшему заложников во львовской психбольнице, избрали меру пресечения

львов психбольница

30-летний пациент клиники в Львове, который захватил в заложники 76 больных и ранил десять человек, взят под стражу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в психбольнице на ул. Кульпарсковской, вооруженный стеклом пациент взял в заложники других больных. Он заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов. Пострадали около 10 человек

При этом нападающий почти не пострадал, сейчас он под наблюдением силовиков - в изоляторе той же больнице, где устроил резню. 30-летний Дмитрий четыре года принудительно лечился в психиатрической больнице за жестокое убийство отца - мужчина нанес 70 ножевых ранений. Месяц назад Дмитрия по заключению медкомиссии отпустили домой, однако накануне по настоянию матери его опять привезли в больницу, а уже через несколько часов после госпитализации он учинил резню. Что именно вызвало приступ агрессии - пока неизвестно. В психиатрической больнице это не комментируют, как и то, почему опасного больного держали в обычном отделении, а не в спецпомещении с охраной. "Всю информацию прошу с понедельника официально в администрацию", - сказал дежурный врач Львовской психиатрической больницы Иван Коста.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция и врачи, прикрываясь столами и стульями, освободили заложников в психбольнице. ВИДЕО

Полиция выясняет обстоятельства резни - злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц. Также силовики имеют вопросы и к действиям медперсонала больницы. "Он был ранее их пациентом и они знали реальную угрозу, которую он может создавать для окружающих. И он был помещен в отдел лечащего заведения, где нет усиленной охраны", - пояснил и.о. руководителя Франковского отдела полиции Андрей Коцур.

Опасному пациенту уже избрали меру пресечения - содержание под стражей. И назначили ему психиатрическую экспертизу. Если она докажет невменяемость мужчину - он останется на принудительном лечении в больнице, но уже в специальном помещении под усиленной охраной.

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с нашими судьями я даже немного удивлен, что не отпустили на поруки.
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Всю жизнь в психушке - это практически пожизненное без суда.А шо делать?
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У нас не выйдет, просто оставят в психушке и все.
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Какая мера пресечения ? " Пресекли " ударной дозой галоперидола ?
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"Он то плакал,то смеялся,то щетинился,как еж,он над нами издевался,ну сумасшедший,что возьмешь"...(с).
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Некуясебе! У вас ещё и дурки есть? А как в вашем весёлом зоопарке определяют, кто там должен лежать, а кто нет?
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В Венесуэле стране началось военное восстание

Группа военных в Венесуэле объявила начало восстания против действующего президента Николаса Мадуро
Об этом сообщают местные журналисты.
«Мы заявляем о своем законном восстании против убийственной тирании Николаса Мадуро. Отметим, что это не переворот. Это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но еще больше - чтобы спасти страну от полного уничтожения, чтобы остановить убийство нашей молодежи и семей», - отметил человек, назвавший себя капитаном Хуаном Кагварипано.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчине, взявшему заложников во львовской психбольнице, избрали меру пресечения
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