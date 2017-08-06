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Все про:лес (410) пожар (3415) Херсонщина (736) ГСЧС (1262)

 Спасатели тушат пожар в лесу на Херсонщине

пожар тушение

В Херсонской области произошел пожар в лесу. Тушение продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возле села Костогрызово (Алешковский район) случилось возгорание в лесном массиве. Через 2 часа огонь удалось локализовать на площади около 5 га.

К тушению привлечены 65 человек и 18 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на открытых территориях произошло 308 пожаров
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Опять загорелось? Там 100% диверсант бегает поджигает его или лесник зарабатывает.
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При такой жаре любая искра возгорится в пламя.
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Позорище, вместо того чтобы восстанавливать тракторную(танковую) индустрию, они выдумывают велосипед на квадратных колесах.
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Уявляю, як хлопцям в таку спеку з вогнем боротися...
Дяка вам за вашу нелегку працю. І шана.
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Это не самое страшное, главное, чтобы торф не загорелся, помню раньше писали, как долго его тушили.
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Торфу на херсонщині немає. Соснові ліси на пісках..
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Я не за Херсон имел ввиду, а в целом по Украине.
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5 га леса - немалая площадь.
а где ж волшебный самолет?
как для пропиара, так аж в Черногорию отправили, а как для своего леса, так уже и не обязательно?
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