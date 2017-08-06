 Спасатели тушат пожар в лесу на Херсонщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возле села Костогрызово (Алешковский район) случилось возгорание в лесном массиве. Через 2 часа огонь удалось локализовать на площади около 5 га.
К тушению привлечены 65 человек и 18 единиц техники.
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http://kurkul.com/news/8985-pershiy-ukrayinskiy-avtotraktor-uje-prohodit-viprobuvannya-na-polyah
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Дяка вам за вашу нелегку працю. І шана.
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а где ж волшебный самолет?
как для пропиара, так аж в Черногорию отправили, а как для своего леса, так уже и не обязательно?
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