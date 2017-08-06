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Все про:Конгресс США (304) Путин (24101) Трамп (1322) Пенс (48)

 "Когда закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина", - конгрессвумен США Уотерс перепутала президента РФ с вице-президентом США

вотерс уотерс

Член Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс по ошибке пообещала устроить импичмент президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", политик перепутала Путина с вице-президентом США Майком Пенсом.

На вопрос ведущей телеканала ABC News, справился бы Пенс с обязанностями президента США лучше Трампа, она ответила: "Когда закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина. Он следующий". Ведущая переспросила, идет ли речь о Путине или о Пенсе. "Эээ, Пенс", - ответила Уотерс.

Телеведущая добавила, что они "убьют двух зайцев - Трампа и Путина", а затем примутся за Пенса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп выступает одновременно за сотрудничество с Россией и за противодействие ей, - советник Макмастер

Уотерс известна своими неоднозначными высказываниями о Путине и Трампе. Например, она говорила, что президент США "бросается в объятия российскому президенту, пока тот атакует Корею".
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Это полумера. Кацапы выберут себе другое хуйло
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Точнее не они выберут, а им выберут. Кто у них там местный Охендовский?
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из кого выберут , если там все одно большое сплошное хуйло от Кениксберга до владивостока !
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бывшая омбудсмен, надежная кремлевская промакашка
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Не будуть мокші вибирати. Призначення буде зроблено окупаційною адміністрацією коаліції..
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Вот как раз Хуйла и незачем сейчас кончать. Ето как Гитлера в 43 году застрелить. Придет новый и начнут договариваться с Федерашкой.
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я играю в игру Казаки всегда за украинцев
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Все правильно вона сказала! Нічого не переплутала.
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"Член Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс по ошибке пообещала устроить импичмент президенту России Владимиру Путину", - оговорка по Фрейду.
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а может и нет, её же Трамп достал там больше чем Путин где-то далеко))
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я тут не причем)), а Трамп рыжий, и по её словам заяц как и Пуйло)) (судя по ушам и яйцам одному зайцу лет 100 и он похож на орангутанга, а второй заяц похож на крысу)), но с Пенсом, который уж савсэм нэ пахож на зайца, ей вряд ли удастся справится, после того как она расправится с двумя зайцами))
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Когда хуйла импичментинут пусть за нашего берутся.
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В Великобритании нет ЕГО. А под прокси на цензор могут ходить только кацапы или китайцы (может ещё есть какие ущемлённые?). Так что поосторожней, а то расстреляют тебя за такие слова.
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Телеведущая добавила, что они "убьют двух зайцев - Трампа и Путина", а затем примутся за Пенса.Источник: https://censor.net.ua/n450633

МОЛОДЕЦ)
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Член Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс по ошибке пообещала устроить импичмент президенту России Владимиру Путину. Источник: https://censor.net.ua/n450633
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Обмовка по Фрейду? Нє?)
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Трампа Конгрес видно перестал шугать.Потому что он может с переляку включить для путена все эмбарго,закрыть границы,с высылкой в Мухосранки всего кацапо-поголовья,и вырубить СВИФТ...
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Пора кончать и с Трамопм и пукиным и ким чин пуком , асадом, Лукашеничем и другими придурками
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Этого не забудьте

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Хрен с ней, что ошиблась. А ход мыслей мне понравился.
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По Фрейду,это в Америке на уме у всех.....женщина...ну бывает....хотя цель понятна
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Так и сказала , что я следующий ... Может ошиблась ?


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Та без разницы кого первого удавите. Ети близнецы друг за дружку держаться будут когда пойдут на дно.
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ты прав. если они трампа нагнут, то следующий президент точно будет врагом хуйла. дело в том, что рашка сказала трампу - ты хоть, что там вводи, хоть кару небесную, мы свои войска никуда не выведем, даже не мечтай, не для того мы их туда заводили, что бы потом выводить. не нравится? попробуй нас выгнать.
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Було б що обговорювати...
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Путин всех достал....Народ....Ну неужели без Путина мир не может и дня прожить?С именем этим ложится и с именем этим встает?....Чорное солнце на планете Земля....И имя ему Путин-бляя!!
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Канада далеко, а війна у нас в хаті. Тобі цього не зрозуміти.
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Ты мне предлагаешь бросить жить в Канаде и приехать защищать твой дом?Да мы все можем приехать обратно в Нэньку!НО!!Порх нас пошлет штурмовать позиции русских как штрафбат!????А ты будешь сидеть на диване и чипсы Сука жрать!???Выберите себе НАСТОЯЩЕГО МУЖИКА ПРЕЗИДЕНТА С ЯЙЦАМИ ОГРОМНЕЙ чем у слона!И тогда поговорим!Нытики...
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Ну ти тут не дуже верещи. Втік туди, так не вчи нас з-за бугра, Аніка-воїн. За Суку не бажаєш вибачитись?
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Неее..Если я обозначил человека то извиняться не буду...Что ж ты фраер сдал назад..Не по масти я тебе? Ты смотри в мои в мои глаза..Брось трепаться о судьбе))
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Я теж тебе визначив. Будеш моїм другом. Заклятим. Сидітимеш в спамі поки не вибачишся, салага.
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Гуляй мимо...Ты пустышка и мне другом не будешь при любом раскладе...Спамь от злости твоей к людям что умнее и проще тебя по-жизни)Лютуй балбес))
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Это ты к чему?И что есть Карфаген?
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А как тебе удобней?Скажу что нет-не поверишь..Скажу что да..Начнешь говном кидаться))Я промолчу)
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ну,раз пообещала-значит сделает .некоторые женщины очень злопамятны
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путина первого, а Трампа в Ростов.(до пары)
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карте место
тронул - ходи
нифига, теперь сначала путин
а пенс в принципе нормальный
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побічний ефект демократії..расова меншина та "загноблена" чоловіками жінка..а за цим маскарадом - просто дибілка..
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Интересно, что на э́то мид рф ответитит?
Хочется поржать с этих упырей
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Импичменты в США как-то нет прижились, вернее у них импичмент больше похож на отстрел, ба-бах и импичмент готов.
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от тільки непруха ліберастам. І чим далі - тим бцльше.
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вангую - з чорнопикою уотерс розберться раніше за Трампа і Пенса.
і ніякий хуйло їй не допоможе.
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деваха выдала тайный план масонов
а Пенс - нормальный чувак
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Заявление
МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Как стыдливо сообщила американская сторона, "заявление официального лица США было якобы ошибочным". Но Президент России то - обосрался! Россия заявляет решительный протест и предпримет асимметричные меры!
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Теперь ответка козломордых "Когда закончим с Х#йлом, мы должны взяться за Трампушку",
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Когда закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина", - конгрессвумен США Уотерс перепутала президента РФ с вице-президентом США
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