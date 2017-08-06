 "Когда закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина", - конгрессвумен США Уотерс перепутала президента РФ с вице-президентом США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", политик перепутала Путина с вице-президентом США Майком Пенсом.
На вопрос ведущей телеканала ABC News, справился бы Пенс с обязанностями президента США лучше Трампа, она ответила: "Когда закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина. Он следующий". Ведущая переспросила, идет ли речь о Путине или о Пенсе. "Эээ, Пенс", - ответила Уотерс.
Телеведущая добавила, что они "убьют двух зайцев - Трампа и Путина", а затем примутся за Пенса.
Уотерс известна своими неоднозначными высказываниями о Путине и Трампе. Например, она говорила, что президент США "бросается в объятия российскому президенту, пока тот атакует Корею".
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МОЛОДЕЦ)
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Обмовка по Фрейду? Нє?)
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тронул - ходи
нифига, теперь сначала путин
а пенс в принципе нормальный
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Хочется поржать с этих упырей
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і ніякий хуйло їй не допоможе.
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а Пенс - нормальный чувак
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МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Как стыдливо сообщила американская сторона, "заявление официального лица США было якобы ошибочным". Но Президент России то - обосрался! Россия заявляет решительный протест и предпримет асимметричные меры!
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