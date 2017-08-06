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Все про:Беларусь (2666) задержание (6043) Россия (71751) священник (123)

 Российский священник задержан в Беларуси по подозрению в вербовке проституток

рпц священник

В Витебске (Беларусь) полицейские задержали российского священника в борделе с проститутками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова на Facebook.

"Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) в отношении 39-летнего гражданина Российской Федерации. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел г. Витебска. Подозреваемый мужчина задержан", - пишет она.

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По данным 47news.ru, задержанный мужчина - отец Николай (Киреев) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожске районе Ленинградской области. Священник уехал 2 августа, рассказал родным, что собирается в паломнический вояж по Московской области. Последний раз он выходил на связь днем 3 августа, потом перестал отвечать на звонки.
Вечером 4 августа жена отца Николая обратилась в полицию. В тот же день его задержали.

Священник не был посетителем притона. Оперативникам он заявил, что собирался вывезти женщин в Санкт-Петербург. Его подозревают в вербовке живого товара.
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Духовность духовностью, а чревоугодие чревоугодием... Ну измерял глубину души "святым мерилом" грешницу, подумаешь...
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это такой особый путь - искать шлюх, лепить их говна петухов, кидаться какашками, жрать с лопат.. некий "vata_way"
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Российский священник задержан в Беларуси по подозрению в вербовке проституток

Вот так Бацька загубит на корню Русскую Скрепу...
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Прикольный духовник-скрепоносец))))))
винтороги, так вам и надо, уродам
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" по подозрению в вербовке проституток"

Ну вот, одну скрепу поломали.
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С текста не совсем понятно, кто кого вербовал - или батюшка проституток, или батюшку - в проститутки. Хотя... Вся московская "православная" клерикальная рать - истинные проститутки и есть - продавались Николашке Второму (Кровавому), потом - его убийце сралину с 1941 года ну и транзитом через КГБ пукину и его ФСБшной клике. О вере в Господа там не идётся. Она сменена верой в господина. И мощи у них соответствующие (сифилитик ульянов в мавзолее). Впрочем, и иконы там тоже без Господа - со сралиным, пукиным и другими дьяволятами.
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"- Так, может быть, вы, святой отец, еще и партейный?
- М-может быть!"
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Рассейское православие и проституция-одно и то же.
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то, что на мокшании проблемы с красивыми девушками я знал, но, что масштаб такой - я в шоке)))
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Богоугодное дело. Как и табачный бизнес Гундяя...
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Богоугодное дело. Как и табачный бизнес Гундяя...

Ни что человеческое попам не чуждо...
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После введения санкций (падения уровня жизни) и сокращения доходов от продажи табака и водки кирюха и ОПГ РПЦ МП открывает новые виды бизнеса.
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ОПГ РПЦ МП открывает новые виды бизнеса.

Таки да. Если не расширяешься, то бизнес чахнет...
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Цікаве він місце для вербування нових монашок вибрав. Виправдається- Імхо.
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вот поэтому и не хожу в церковь, не хочу грешным попам руки целовать
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желаю ему выйти из белорусского КГБ солистом церковного хора
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был-бы анекдот, если-бы не клерик был не мокшанским. а так - обычные скрепные дела.
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Они же для благого дела! Будут на путь истинный наставлять.
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паломнический вояж по белорусским борделям с вербовкой живого товара, довольно скрепно
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а, що не можна))), кірілка, православний бос кацапів, на горілці))) піднявся, а цьому на "женщінах"))) не можна?!
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"наставляв на путь істинний"..

а вони ніяк не давалися... )))
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Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!
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От сцуко бедалага, уже наверное понял, что на свечках долго не протянешь. Если копнуть глубже, то и "матушка" самогонку продает, и наркотой не брезгует. Видать не хреновую семинарию заканчивал.
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Учишь их учишь - все равно не могут выполнить элементарное поручение...


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Щось в ВР говорили про законодавство по УПЦ МП.. Якось затихло.. Мабуть один з дияконів УПЦ МП - проти, як і проти візового режиму з нарасією.
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Пора нам иметь свою беларускую церковь. Нынешний экзарх Павел, которого нам силой навязала РПЦ, не хочет даже принимать беларуское гражданство.Еще будучи в Рязани Павел угрожал миру "открытием российского ядерного краника". Таких попов за шиворот и в московию.
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Юрий Коско - хе-хе..., куда вам... Вот Украина с рашкой воюет 4 года и эти сатанисты не раз были пойманы в содействии врагу, а воз и ныне там... - живут бесы как ни в чем не бывало...
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сестёр спасал из неволи , ох уж эти верующие, но тоже люди, и ничто людское им не чуждо
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Интересно,а он завербованных как испытывал?Стажировку проводил?
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то с айфонами, то в куртках америкнаских то в ботинках армии США - типичный ватный патриот))
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Так у них даже ваты своей никогда не было... Хлопок у них просто не растет, вату и ту за скрепную выдают...
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не скрепный ботокс.нет что бы импортозаместить лаптями лыковыми.
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Вспомнился старый анекдот. Встречаются две женщины, одна другой говорит. Была у батюшки исповедалась... Он мне глубину души измерял. У него есть между ног святое мерило, ты знаешь, так хорошо измерил... А другая говорит. А мне в прошлый раз батюшка говорил, то то у него святой леденец...
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Работа в "массах", это он их вербовал в монашки!
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Скрепно...
мацковский патриархат=сатанинский патриархат.
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Прививал рузьский мир заблудшим девам. Составит компанию второму попу, тот пацанов рузьскому миру учил. P.S. У нас нет полиции, у нас менты.
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Поп ставил грешниц на колени и клал им в ротовые отверстия свою плоть, дабы приобщить к вере.
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проводил разъяснительную работу среди проституток.
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Ретро:
Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул - опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей - объевшийся отец отобедал основательно.

Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.

Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!
- О, Ольга! Околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.

- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окаянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.

- Отдайся! Осчастливлю! - околдовывал обуреваемый охальник.

- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.

- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.

- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.

Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.

- Облысевший, ожиревший, обнищавший остолоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! - озверела Ольга.

- Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.

Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.

Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия
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Да если бы бог действительно существовал,то он бы уже не просто фигачил молниями по московским попам в режиме нон-стоп,а прошелся бы,видимо,ковровыми бомбардировками по 1/7 части суши...Но увы Его таки не существует.
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Еще в России задержали священника который перевозил в багажнике автомобиля подростка..На вопрос *А что делает мальчик в вашем багажнике*? Святой ПИДОР заявил что это просто игра...Поперы обученные в семинариях сцука всегда ищут как наипать!Это уже вшитый менталитет!
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Он всего лишь собирался отговорить шлюх от занятий греховным промыслом, но ему помешали!
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Да что вы в самом деле! Ибо мы все люди, человекы. Ну БЕС попутал!!
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а СБУ и всем похер...
Российский священник задержан в Беларуси по подозрению в вербовке проституток - Цензор.НЕТ 9976 Прапор‏ @Praporec 6 ч.6 часов назад
Більшість іноків в монастирях УПЦ МП-вихідці з рашки. Соупадєніє?! Про охорону з кізячків взагалі не згадую... Але тож не на часі.
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Пока человек не выгонит бога из своей головы, он никогда не станет свободным.

Дени Дидро, философ.
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И почему такие новости уже ни капельку не удивляют...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский священник задержан в Беларуси по подозрению в вербовке проституток
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