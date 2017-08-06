 Арьев о заявлении представителя правительства ФРГ Эрлера по Крыму: "Они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на Facebook, комментируя высказывание уполномоченного правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернота Эрлера.
"В Европе есть консенсус пока не трогать тему Крыма, говорит немецкий чиновник. То есть они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев, которые не покорились оккупации. Когда-то Европа молчала, зная о страданиях Украины после большевистской оккупации. Политика непротиводействия агрессорам закончилась Второй мировой. Вижу, уроки истории не умеют усваивать повсюду", - пишет он.
Напомним, уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер выступил против обсуждения вопроса о статусе оккупированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе.
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У него с друзьями подгорает от финансового расследования, начатого в США. В конце февраля-начале марта станет общедоступной информация о том кому, как, сколько и через кого рашистские власти и их пособники проплатили для лоббирования их интересов не только в США, но и в Европе, Азии, Африке.
Вот и волают, чтобы отвлечь от основного (для них персонально), а возможно и внести раскол в согласованные антирашистские действия
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In der Ostukraine werde ein Burgerkrieg mit russischer Unterstutzung gefuhrt, sagte Merkel.
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А що мають піклуватися? Європі байдуже, європі завжди було байдуже, ми можем розраховувати лиш на підтримку англо-саксонського світу, і то лиш допоки наші інтереси збігаються, і навіть цій підтримці ми завдячуєм не українській дипломатії, а ЗСУ які змогли спинити москальського звіра на східних кордонах, англо-сакси ніколи не підтримували слабких союзників
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Они делают не более того, что делает украинская власть, сотрудничая с агрессором.
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