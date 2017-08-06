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 Политика Украины
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 Арьев о заявлении представителя правительства ФРГ Эрлера по Крыму: "Они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев"

арьев

Европейские чиновники не заботятся о судьбе украинцев и крымских татар, проживающих в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на Facebook, комментируя высказывание уполномоченного правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернота Эрлера.

"В Европе есть консенсус пока не трогать тему Крыма, говорит немецкий чиновник. То есть они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев, которые не покорились оккупации. Когда-то Европа молчала, зная о страданиях Украины после большевистской оккупации. Политика непротиводействия агрессорам закончилась Второй мировой. Вижу, уроки истории не умеют усваивать повсюду", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно временно забыть о Крыме и перезагрузить отношения с РФ, - лидер немецких либералов Линднер

Напомним, уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер выступил против обсуждения вопроса о статусе оккупированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе.
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Европа хочет, что бы Украина и рашка законсервировали все как есть и продолжать торговать с рашей (но уже с большими скидками) как и раньше... - того же хотят и наши барыги...., вы же помните "Торговые партнеры, Эффективный раше-контроль, блокадники против торговли есть враги, вернем территории мирным путем через повышение уровни жизни, нет визам с рашкой и тд.." весь этот бред... Европа зеркало Украины и наоборот... - так какие претензии у Арьева могут быть??
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А план Маршала по Украине? Когда завалят деньгами?
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Европейские чиновники не заботятся о судьбе украинцев и крымских татар, проживающих в оккупированном Крыму. - они заботятся о приумножении территорий подконтрольных куйлу,для чего использовали и рошена..
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Какие татары, какие украинцы?
У него с друзьями подгорает от финансового расследования, начатого в США. В конце февраля-начале марта станет общедоступной информация о том кому, как, сколько и через кого рашистские власти и их пособники проплатили для лоббирования их интересов не только в США, но и в Европе, Азии, Африке.
Вот и волают, чтобы отвлечь от основного (для них персонально), а возможно и внести раскол в согласованные антирашистские действия
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"Они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев". А ещё, ихняя фрау сказала, что "На востоке Украины, гражданская война ведется при поддержке России".
In der Ostukraine werde ein Burgerkrieg mit russischer Unterstutzung gefuhrt, sagte Merkel.
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А где это она вякнула? Комсомолка хренова с небритой до пупа ___ькой.
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Европейские чиновники не заботятся о судьбе украинцев и крымских татар, проживающих в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net.ua/n450630
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А що мають піклуватися? Європі байдуже, європі завжди було байдуже, ми можем розраховувати лиш на підтримку англо-саксонського світу, і то лиш допоки наші інтереси збігаються, і навіть цій підтримці ми завдячуєм не українській дипломатії, а ЗСУ які змогли спинити москальського звіра на східних кордонах, англо-сакси ніколи не підтримували слабких союзників
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Гейропу вполне устраивает, чтобы у нас постреливали, не сильно, хоть и постоянно. Мы им нужны как эдакая колония продовольственная и сырьевая. Поэтому стреляют-не стреляют, чей там Крым - им глубоко пофиг. Хоть 100 лет.
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"хотят бросить"

Они делают не более того, что делает украинская власть, сотрудничая с агрессором.
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Для начала 3 года назад они обосрались и не выполнили то, что должны были сделать.
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Мордастый щеколад,а почему не объявить этого подхуйловника персоной нон грата? Или как всегда язык в сраку?
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Чем дальше в лес-тем больше кацапских консерв вскрывается.Всё равно будет так как скажет Америка!Благо,что мы в ее друзьях!
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бпп обосралось в очередной раз...освобождать Крым только чужими руками
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зверніть увагу - жоден із ліберастичних тролів, шо верещать "імпічмееент" під цією новиною не з'явивися.
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Кто такой Арьев? Недалекий рашеновский дурачек. Но в новостях в последнее время его почему то очень много
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрьев о заявлении представителя правительства ФРГ Эрлера по Крыму: "Они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев"
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