 Спецпредставитель США Волкер посетит Москву для встречи с Сурковым

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Маниле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
Как отмечается, рассказывая о результатах встречи с Тиллерсоном, Лавров подчеркнул, что госсекретарь США подтвердил ему намерение Волкера посетить Москву.
"Затрагивали вопросы украинского кризиса. Напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию Волкер. Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время", - сказал он.
Лавров добавил, что по мнению Москвы это будет интересно, поскольку Волкер побывал с визитами во многих столицах.
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Мне пi**уй,но это бiмба)))
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Ты дебил чтоль?
Здавна было только такое слово или просто-давно.А что кацапского я написал,шизоид?
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Це дві різні речі, як кажуть в Одесі.
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Вопрос простой - На каком основании российские войска находятся в Сирии? Это законно?
Медведь 🇷🇺 @TheRussiaBear
По приглашению властей, президента и правительства. Что тебе ещё не понятно? Ты упоротый?
СЕРГІЙ МАЗУР @flymobimir
. Введение войск НАТО в Украину, по приглашению, тоже будет законно? И они смогут законно убивать террористов ордло, как россияне в Сирии?
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А то 1 место по коррупции сегодня прочитал. Какие реформы ? Где ? Полиции ? Моё мнение - полный провал. Форму и название поменяли и не более...
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Или, что еще хуже, он приедет в составе группы главы Госдепа США Тиллерсона.
Такими своими размышлениями на злободневную тему поделился сегодня политический эксперт Виктор Небоженко.
Как известно, в США остро не хватает специалистов по Украине. Что тогда будет делать президент Порошенко и его окружение, которое так легко отделалось от Саакашвили?
От американцев теперь так легко не отделаешься и быстро их уже не обманешь.
Они сейчас злые, и на Путина и на Порошенко.
И если они с Путиным и его кликой не церемонятся , то они могут и президенту Украины Порошенко «подсунуть такую свинью» перед парламентскими и президентскими выборами в Украине.
Интересно , пустит ли тогда Порошенко Саакашвили в Украину и будет молча страдать, или будет сопротивляться?
Но сначала неугомонный Саакашвили начнет ездить по европейским столицам и рассказывать, какой плохой, подлый и коррумпированный президент Украины Порошенко.
Он не ограничится лишь эмоциональными оценками в адрес Порошенко, а будет неустанно обнародовать факты многочисленной коррупции украинского президента и его окружения, которые ему будут предоставлять как обиженные президентом Порошенко внутри Украины, так и зарубежные источники, прежде всего американцы.
Потом Саакашвили начнет «инспектировать» роскошную зарубежную собственность нашего президента и его окружения.
Результаты таких проверок тут же будут становиться известными в Украине и вызывать сильное недовольство нашим президентом.
Параллельно с этим Саакашвили начнет появляться в европейских столицах и Вашингтоне вместе с приездом туда украинского президента Порошенко и вступать с ним в яростный спор.
Американцам понравится этой «бой быков». Этим самым Саакашвили отобьет у Порошенко охоту к зарубежными визитам, как в свое время произошло с Кучмой из-за убийства Гонгадзе и у Януковича из-за ареста Тимошенко.
Любимым развлечением Саакашвили станет регулярные объявления места и времени его триумфального возвращения в Украину, чтобы держать в тонусе администрацию президента Порошенко.
Но самым «страшным сном» Порошенко может быть то , что американцы защитят не Порошенко, а Саакашвили, и уже официально направят его на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти Украины.
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