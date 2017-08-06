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 Политика Украины
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Все про:Москва (2960) США (13174) Донбасс (15661) Сурков (165) Тиллерсон (142) Волкер Курт (38)

 Спецпредставитель США Волкер посетит Москву для встречи с Сурковым

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер намерен посетить Москву (Российская Федерация) для встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Маниле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Как отмечается, рассказывая о результатах встречи с Тиллерсоном, Лавров подчеркнул, что госсекретарь США подтвердил ему намерение Волкера посетить Москву.

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"Затрагивали вопросы украинского кризиса. Напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию Волкер. Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время", - сказал он.

Лавров добавил, что по мнению Москвы это будет интересно, поскольку Волкер побывал с визитами во многих столицах.
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Сурков без главный куратор развала Украины, урод редкостный.
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Суркова будет предложено ликвидировать Путина и может быть его оправдают в Гааге
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Из-за названия "украинский кризис", а не кацапо-украинская война, торчат кучеряшки и уши пэрэмогы великого дипломата сучасности
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Хоч би вже військовий став ввели, аби тебе в Інтернеті не було.
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Військовий став? Галя буде там ловити рибу, а ти її жарити?
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стюарта...бо то его компетенция,и доставка рыбы,и доставка гали.
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Гиг - невже з Галею все так погано? Сподіваюсь - "она не такая, она - ждёт трамвая".. А які новини про кішечку, котра не може мати кошеняток?
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Сашуня - будеш мені дорікати тільки після того, як я поміняю хоч десяту частину тих ніків, як це зробив ти.
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Згадай все - "Украіна не россия", "Троль контроль", "Чуи" , "Чубака".... І т.д...Про Сашків та Галю - я вже мовчу.. .Сашику - я обіцяв одній поважній особі на форумі не топити тебе.. Тільки з поваги до неї..
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Ти вже другий, хто тут слова не тримає. Гарного дня.
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Сашуня - я тобі ніяких обіцянок не давав. Відчепись нарешті.
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Ты же 3 года писал на русском.Зачем ты коверкаешь мову?Причем постоянно придумывая новые слова...Виддавна..О_о
Мне пi**уй,но это бiмба)))
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Непонятный сайт на бесплатном конструкторе?
Ты дебил чтоль?
Здавна было только такое слово или просто-давно.А что кацапского я написал,шизоид?
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с галей все нормально...со стюартом проблемы
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Во что ты превратился, гыга, в своей раболепской покорности шестигранным? Баба базарная типа дрыщатика. Тьфу
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Гига не чіпай. Він один з небагатьох - цілком адекватний..
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это не я превратился...это ваша гопкомпашка такой стала.не насторожила дружба марины с серым вовчиком?
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Шестиугольный вовчик такой же соебот как и ты. Найди его последние оды-блоги на гойзете. А Марина его бортанула еще три года назад. И именно за это. И насчет "гоп-компашки". Она вся была против Овоща и теперь , не изменив принц ипам, вся против его министра экономики. Вся, кроме тебя. Не может быть такого, чтобы все были неправы, а ты один - Виконт де Бражелон. П. С. кстати, старая рыговская сионистка Ароновна, тоже за однотурового как и волчина. Ты теперь с ними в одной лотке
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и чо?ты где то видел шоб я за чивокуню с его рыгами впрягался?
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Да. За Гончаренко, Атрошенко, Порошенко, его представителя в Минске Шуфрича и многих других других рыгов
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а кто такой атрошенко? и с каких пор шуфрич в минске?а лешик-он триндабол...его никто всерьез не воспринимает
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У великого дипломата сучасности есть имя Лошадь. Украинский кризис - это его(её) слова. Уши обыкновенные лошадиные, а насчет кучеряшек ты ему(ей) польстил.
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Согласен. Но раз нам подают новости с козлорылого ТАSS, который цитирует говорящую козлорылую Лошадь, то Тиллерсон к сожалению тоже вероятно не против такой формулировки, происходящего в Долбасюрии, раз нет его точки зрения
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Цензор когда-нибудь начнет давать новости не с ТАСС, а, допустим, с Reuters? Ну вы и фантаст!
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Так заявив Тіллерсон, чи підтвердивЛавров?
Це дві різні речі, як кажуть в Одесі.
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Затрагивали вопросы украинского кризиса.....походу, лошадь, ахерела.
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Реальная цель визита - вручение черной метки.
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впринципе разницы нет никакой - все клоуны. Хотя лысеющий мартиросян прячет лысину причесочками, а плешивый мидовец не прячет
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Надеюсь, Волкер собрался Суркова пристрелить. Иначе во встрече смысла нет.
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цапы,а цапы - к вам едет ревизор - вас продали и предали - какой то пиндос вам дектует условия ,можно сказать ставит на колени и вы все терпите - вон айфон ваш в тоскану свалит .фюрер к трампу в пинлосию - а вас продадут не за дорого )))
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Нуланд теж на зустрічі з сурком літала, нічого доброго не чекайте після розмов з цим ляльководом маріонеток на дамбасі.
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Американцы молодцы!!! Вдули вате по полной, и теперь по очереди летают,успокаивают лошков... а хуйло как водится, выставляет для "договориться" самых элитных проституток!
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 30 мин.30 минут назад

Вопрос простой - На каком основании российские войска находятся в Сирии? Это законно?

Медведь 🇷🇺‏ @TheRussiaBear

По приглашению властей, президента и правительства. Что тебе ещё не понятно? Ты упоротый?

СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir

. Введение войск НАТО в Украину, по приглашению, тоже будет законно? И они смогут законно убивать террористов ордло, как россияне в Сирии?
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Эх..меняются гонцы с еврозапада ,шо презервативы...один сурок непокобелим
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Если бы сначала по кремлю зафигачить штук пять томагавков,и желательно тогда,когда там ...уйло находиться,тогда можно было бы и приезжать,а так-пустые хлопоты.
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Многие пишут о том , что когда сдохнет путин сразу война закончится.... Почему ? Что россияне резко начнут уважать границы и украинцев ? Конечно нет. Сразу на следующий день выведут войска из Донбасса или флот из Севастополя ? Очень сомневаюсь. Побегут перечислять деньги на репарации - никогда. За спиной карлика стоят люди. Не важно сурков , говненков или какой нибудь шойку. Следующий президент может быть намного хуже. К примеру жирик - спокойно отдаст приказ вводить официально войска и начинать военную операции в Украине. шойку скорее всего тоже будет рад полномасштабной войне. Ну конечно они все хранят деньги за границей. Но ведь отсутствие мозгов никто не отменял. Развалиться ли россия ? Не знаю. У нас об этом говорят уже 4 год. Санкции - это хорошо. Но ведь рабский менталитет россиян никто не отменял. Они хоть с голоду будут пухнуть - но за царя всё равно каждый пенсионер. Думаю в ближайшие годы какие-то небольшие территории могут отпасть - курилы , абхазия , сибирь часть , приднестровье , может чечня или татарстан. А так в общем в каком-то полунищенском существовании россия может жить десятилетиями, если не больше. Поэтому я бы не рассчитывал на развал. Просто поднимут налоги и затянут пояса как обычно ) . А вот настоящие реформы в Украине (не по телевизору) - а именно настоящие , могут изменить ситуацию в Украине в лучшую сторону. Во всех отраслях. И конечно посадки (если расстрелы нельзя на Майдане) - должны быть постоянно посадки политиков (бывших , новых )

А то 1 место по коррупции сегодня прочитал. Какие реформы ? Где ? Полиции ? Моё мнение - полный провал. Форму и название поменяли и не более...
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Да,в Госдепе новая команда и что-бы знать что это сурло мутит ,нужна личная встреча.Ну,по прошлым заявлениям Волкера-у этого парня совершенно трезвый и про-украинский взгляд на вещи.Это уже последние смотрины-дальше будут разные страны отбирать у рашки бабосы.Наныканые и спижженые у хромосомо-носителей...
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Похоже, что конгресу удалось заставить Трампа заниматься в плотную вяликими.
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Сучкову передадут озабоченность Трампушки?
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Їде робити кацарилим пропозицію від якої вони не зможуть відмовитись?
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Представьте себе, если США быстренько дадут Саакашвили американское гражданство и направят его назад в Украину, например, в рамках миссии специального представителя США Волкера для борьбы с элитной коррупцией!

Или, что еще хуже, он приедет в составе группы главы Госдепа США Тиллерсона.

Такими своими размышлениями на злободневную тему поделился сегодня политический эксперт Виктор Небоженко.

Как известно, в США остро не хватает специалистов по Украине. Что тогда будет делать президент Порошенко и его окружение, которое так легко отделалось от Саакашвили?

От американцев теперь так легко не отделаешься и быстро их уже не обманешь.

Они сейчас злые, и на Путина и на Порошенко.

И если они с Путиным и его кликой не церемонятся , то они могут и президенту Украины Порошенко «подсунуть такую свинью» перед парламентскими и президентскими выборами в Украине.

Интересно , пустит ли тогда Порошенко Саакашвили в Украину и будет молча страдать, или будет сопротивляться?

Но сначала неугомонный Саакашвили начнет ездить по европейским столицам и рассказывать, какой плохой, подлый и коррумпированный президент Украины Порошенко.

Он не ограничится лишь эмоциональными оценками в адрес Порошенко, а будет неустанно обнародовать факты многочисленной коррупции украинского президента и его окружения, которые ему будут предоставлять как обиженные президентом Порошенко внутри Украины, так и зарубежные источники, прежде всего американцы.

Потом Саакашвили начнет «инспектировать» роскошную зарубежную собственность нашего президента и его окружения.

Результаты таких проверок тут же будут становиться известными в Украине и вызывать сильное недовольство нашим президентом.

Параллельно с этим Саакашвили начнет появляться в европейских столицах и Вашингтоне вместе с приездом туда украинского президента Порошенко и вступать с ним в яростный спор.

Американцам понравится этой «бой быков». Этим самым Саакашвили отобьет у Порошенко охоту к зарубежными визитам, как в свое время произошло с Кучмой из-за убийства Гонгадзе и у Януковича из-за ареста Тимошенко.

Любимым развлечением Саакашвили станет регулярные объявления места и времени его триумфального возвращения в Украину, чтобы держать в тонусе администрацию президента Порошенко.

Но самым «страшным сном» Порошенко может быть то , что американцы защитят не Порошенко, а Саакашвили, и уже официально направят его на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецпредставитель США Волкер посетит Москву для встречи с Сурковым
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