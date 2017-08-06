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 Лавров рассказал Тиллерсону о санкциях РФ против США и упрекнул Конгресс в "русофобской настроенности"

лавров

Москва готова к нормализации диалога с Вашингтоном при отказе США от конфронтации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"С Рексом Тиллерсоном была продолжительная встреча. Его интересовали прежде всего - с этого он начал - подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в Конгрессе США. Мы эти разъяснения дали", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, это было сделано на основе интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу "Россия". "Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США все-таки не пойдут по пути конфронтации. Но, к сожалению, русофобская настроенность членов Конгресса помешала этому сбыться", - пояснил министр.

"Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", - сказал Лавров.

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Напомним, 27 июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций. 2 августа закон был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Россия 28 июля заявила о закрытии для сотрудников американской дипмиссии доступа ко всем складским помещениям на Дорожной улице в Москве и посольской даче в Серебряном бору, а также сокращении численности американских дипломатов в РФ до 455 человек. Россию до 1 сентября должны будут покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США в РФ.
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Буде просити для себе - вівса, для медведімки - 8-ий Айфон, для пукіна - хор маленьких хлопчиків, а для кацапів - посилення санкцій.
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Тиллерсон никогда в своей жизни так не смеялся ....
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Невже скавчання - це і є реакція "вялікой дєржави"?
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Тиллерсон такой - ну так ві же дебилі бля,как с вами по другому
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Лавров уже сам запутался в этой русофобии,отдохнуть ему надо в Хорватии- там есть такая горная дорога для таких ,как он
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Этим до лампочки,сериал "Горбатая гора" 2 сезон
Лавров рассказал Тиллерсону о санкциях РФ против США и упрекнул Конгресс в "русофобской настроенности" - Цензор.НЕТ 6963

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров рассказал Тиллерсону о санкциях РФ против США и упрекнул Конгресс в "русофобской настроенности"
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