 Лавров рассказал Тиллерсону о санкциях РФ против США и упрекнул Конгресс в "русофобской настроенности"

"С Рексом Тиллерсоном была продолжительная встреча. Его интересовали прежде всего - с этого он начал - подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в Конгрессе США. Мы эти разъяснения дали", - сказал он.
По словам главы МИД РФ, это было сделано на основе интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу "Россия". "Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США все-таки не пойдут по пути конфронтации. Но, к сожалению, русофобская настроенность членов Конгресса помешала этому сбыться", - пояснил министр.
"Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", - сказал Лавров.
Напомним, 27 июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций. 2 августа закон был подписан президентом США Дональдом Трампом.
Россия 28 июля заявила о закрытии для сотрудников американской дипмиссии доступа ко всем складским помещениям на Дорожной улице в Москве и посольской даче в Серебряном бору, а также сокращении численности американских дипломатов в РФ до 455 человек. Россию до 1 сентября должны будут покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США в РФ.
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