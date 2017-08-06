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Все про:Киев (17793) погода (2476)

 В Киеве к вечеру ожидаются сильные дожди и шквалы, - ГосЧС

закарпатье град

Град и шквалы прогнозируют по всей терриитории Украины, кроме Южных областей и Донбасса.

В Киеве и Киевской области сегодня вечером ожидаются сильные дожди, местами с градом, также прогнозируется шквальный ветер. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"В ближайшие три часа до конца суток 6 августа и в течение 7 августа по Киеву и Киевской области грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с. В отдельных районах Киевской области град", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С понедельника ожидается снижение температуры воздуха в Украине, - Укргидрометцентр

Как сообщалось, сегодня, 6 августа, по всей территории Украины, кроме восточных областей, пройдут дожди. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +38 градусов.

Синоптики ожидают снижение температуры воздуха в Украине с 7 августа.

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КондУбаситься
"Небеса закуйовдились хмарами, Кондубаситься день за вікном Грім лякає гучними ударами, І ламає гілля вітролом…"
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Нема за що.Те ж самє:запам'яталося з дитинства.
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Змило б вже Верховну зраду до Дніпра поближче, бо бачить Бог, що там коїться ганебне знущання з України.
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Невже лопату млинців цьому патріоту ніхто не жбурне?
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уже смыло - они почти все живут у Днепра (но туда ходить низя).
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Навіщо вона нам поближче? Нехай в Києві це лайно залишається..
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Да, блин, скорей бы, а то уже нервы эту жару не выдерживают!
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Спєка немажлівая!
Асвальт репаєтся, мухі хєкают, хоч бєрі кухвайку і тікай в очєрєт...
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Завидую,и простите что не белой завистью - на нее от жары сил не осталось
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хотя синоптики врут,что завтра может дождь - не верю все равно
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а мы паримся и палимся дальше... эксклюзив,блин... вместе с итальяшками(
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на укр нете в прогнозе - дожди не ожидаются
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есть возможность проверить. Если будут в Киеве шквалы и дожди - то синоптик врет, если наоборот - то не врет.
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Саша, питання: А "небо кондубаситься" і "моква буде" - у Сребному, Талалаївці чи Бахмачі?
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Дай-то Бог киевлянам. А мы здесь, на Юге с кондиционерами сидим уже две недели. На улице +38 днем и +32 ночью. У кого есть кондиционер, то ни днем не ночью не выключаем. А на деревьях и лист не шелехнется от безветрия.
Сколько с нас это электричество с Ахметкой сожрет даже и считать сейчас страшно, пока дождь не пойдет
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Махмет не нарадуется, еще несколько миллиардов в карман положит по формуле Роттердам+.... и конечно Пэтю не обидит, поделится....
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А у нас прошедшей зимой была грязь, снег с дождем и слякоть. Хочется зимы, как 30 лет назад, когда сугробы, дети на санках и мороз.
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Это вы мне? Как давно я с Донбасса? Ну, чтобы хотя бы знать...
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UA Oksana VB
нам таке щастя аж на завтра обіцяють.
=======
Обицять,нэ значить жэныться....😯
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Хмаринки з'явились і вітерець прохолодний подув...
Отже буде дощ.
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Может на кортеж пороха или гроси какое нибудь дерево упадет во время шквала.
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UA Tatyana Pomolova
Так нечестно. А как же все остальные?
=========
У нас нехватка мужиков,остальным бабам в очередь😯
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Ты хоч отдыхаешь когда? Неугомонная дитина...скорише б перше вересня
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Вийшла на вулицю - пЕкло . Пройшов такий маленький дощик. Так засмерділо паленим асфальтом , але всеодно спека.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве к вечеру ожидаются сильные дожди и шквалы, - ГосЧС
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