 В Киеве к вечеру ожидаются сильные дожди и шквалы, - ГосЧС

В Киеве и Киевской области сегодня вечером ожидаются сильные дожди, местами с градом, также прогнозируется шквальный ветер. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"В ближайшие три часа до конца суток 6 августа и в течение 7 августа по Киеву и Киевской области грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с. В отдельных районах Киевской области град", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 6 августа, по всей территории Украины, кроме восточных областей, пройдут дожди. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +38 градусов.

Синоптики ожидают снижение температуры воздуха в Украине с 7 августа.