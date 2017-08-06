 В Киеве к вечеру ожидаются сильные дожди и шквалы, - ГосЧС

В Киеве и Киевской области сегодня вечером ожидаются сильные дожди, местами с градом, также прогнозируется шквальный ветер. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГосЧС.
"В ближайшие три часа до конца суток 6 августа и в течение 7 августа по Киеву и Киевской области грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с. В отдельных районах Киевской области град", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, сегодня, 6 августа, по всей территории Украины, кроме восточных областей, пройдут дожди. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +38 градусов.
Синоптики ожидают снижение температуры воздуха в Украине с 7 августа.
Ответить
"Небеса закуйовдились хмарами, Кондубаситься день за вікном Грім лякає гучними ударами, І ламає гілля вітролом…"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Асвальт репаєтся, мухі хєкают, хоч бєрі кухвайку і тікай в очєрєт...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сколько с нас это электричество с Ахметкой сожрет даже и считать сейчас страшно, пока дождь не пойдет
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
нам таке щастя аж на завтра обіцяють.
=======
Обицять,нэ значить жэныться....😯
Ответить
Отже буде дощ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так нечестно. А как же все остальные?
=========
У нас нехватка мужиков,остальным бабам в очередь😯
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить