 Очередной саммит "Украина - ЕС" состоится в следующем году в Брюсселе, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел (МИД) на запрос "Українських Новин".
"Очередной саммит "Украина - ЕС" состоится в следующем году в г. Брюссель", - сказано в документе. При этом отмечается, что точная дата будет согласована сторонами позже.
Напомним, 12-13 июля в Киеве проходил 19-й саммит "Украина - ЕС".
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