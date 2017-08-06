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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (519) МИД (4226) саммит (688) Евросоюз (12075)

 Очередной саммит "Украина - ЕС" состоится в следующем году в Брюсселе, - МИД

ес

20-й саммит "Украина - Европейский Союз" состоится в Брюсселе (Бельгия) в 2018 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел (МИД) на запрос "Українських Новин".

"Очередной саммит "Украина - ЕС" состоится в следующем году в г. Брюссель", - сказано в документе. При этом отмечается, что точная дата будет согласована сторонами позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Итоговую декларацию саммита "Украина-ЕС" не удалось принять из-за отсутствия консенсуса, - Елисеев

Напомним, 12-13 июля в Киеве проходил 19-й саммит "Украина - ЕС".
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тут и саммиты некоторым уже не нужны - да кто их слушать то с гадей будет)
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Нам всеравно больше ничего не светит в отношениях с Европой.Саммиты можна мне проводить
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Это у тебя в Улан-Удэ ничего не светит, а Украина по сути уже в Европе, незабаром станет и формальным членом.
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Саммит? нужная вещь..как же не обсудить хто сока спиздил?
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Так как ведет себя европа,похоже нас уже мало интересуют эти самиты-шмамиты...нам свое робыть...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОчередной саммит "Украина - ЕС" состоится в следующем году в Брюсселе, - МИД
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